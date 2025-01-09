"Талибан"*: Заявления о помощи Афганистану от двух президентов США одинаково лживы

18:58 10.01.2025

"Талибан"*: Заявления о помощи Афганистану от Байдена и Трампа одинаково лживы



Заявления американских властей о помощи Афганистану - это ложь. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Исламского Эмирата Афганистан" (ИЭА, самоназвание страны у талибов*) Хамдулла Фитрат.



"Утверждения о миллиардах и миллионах долларов помощи Исламскому Эмирату со стороны США являются полностью ложными, и мы решительно их отвергаем", - сказал Фитрат.



Ранее в США развернулась полемика между представителями уходящей команды Джо Байдена и новой Дональда Трампа. До этого Трамп заявил, что миллиарды долларов американских налогоплательщиков были отправлены в контролируемый "Талибаном"* Афганистан.



"В это сложно поверить. Миллиарды долларов, не миллионы - миллиарды… Мы платим миллиарды долларов по сути „Талибану"* в Афганистане. И это делает Байден", - подчеркнул Трамп.



В ответ представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби с пафосом заявил "Голосу Америки"**, что гуманитарная помощь, отправляемая в Афганистан, направляется афганскому народу, а не ИЭА.



*Террористическая организация, запрещена на территории РФ



**Организация, выполняющая функции иностранного агента