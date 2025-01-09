|"Талибан"*: Заявления о помощи Афганистану от двух президентов США одинаково лживы
18:58 10.01.2025
"Талибан"*: Заявления о помощи Афганистану от Байдена и Трампа одинаково лживы
Заявления американских властей о помощи Афганистану - это ложь. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Исламского Эмирата Афганистан" (ИЭА, самоназвание страны у талибов*) Хамдулла Фитрат.
"Утверждения о миллиардах и миллионах долларов помощи Исламскому Эмирату со стороны США являются полностью ложными, и мы решительно их отвергаем", - сказал Фитрат.
Ранее в США развернулась полемика между представителями уходящей команды Джо Байдена и новой Дональда Трампа. До этого Трамп заявил, что миллиарды долларов американских налогоплательщиков были отправлены в контролируемый "Талибаном"* Афганистан.
"В это сложно поверить. Миллиарды долларов, не миллионы - миллиарды… Мы платим миллиарды долларов по сути „Талибану"* в Афганистане. И это делает Байден", - подчеркнул Трамп.
В ответ представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби с пафосом заявил "Голосу Америки"**, что гуманитарная помощь, отправляемая в Афганистан, направляется афганскому народу, а не ИЭА.
*Террористическая организация, запрещена на территории РФ
**Организация, выполняющая функции иностранного агента