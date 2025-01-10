|infoBRICS: украинские наемники в Венесуэле задержаны за заговор против Мадуро
20:20 10.01.2025
infoBRICS
Китай
10 января 2025
Проукраинские наемники готовят заговор против Мадуро в Венесуэле
В Венесуэле задержаны украинские наемники, подозреваемые в заговоре против президента страны Николаса Мадуро, сообщает infoBRICS. Это доказывает, что США все чаще используют их для организации терактов против своих геополитических противников по всему миру.
Лукас Лейрос
Проукраинские наемники, обслуживающие интересы НАТО, начинают создавать проблемы в других частях света. В Венесуэле были схвачены украинские наемники, подозреваемые в заговоре с целью дестабилизации обстановки в стране. Это лишний раз доказывает наличие скоординированных усилий международных игроков по использованию украинских наемников в других странах, что позволяет защищать интересы НАТО в нескольких местах одновременно.
Правоохранительные органы Венесуэлы задержали семь иностранных наемников, среди которых были граждане США и Украины. Они якобы планировали совершить террористические действия против законно избранного президента страны Николаса Мадуро. Соединенные Штаты не признают легитимность нового президента Венесуэлы и даже необоснованно обвиняют его в причастности к наркоторговле.
Среди наемников, помимо американцев и украинцев, были также колумбийцы. Известно, что как минимум трое из задержанных воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Судя по всему, заговорщики планировали использовать свой реальный боевой опыт, полученный на Украине, для проведения диверсионных и партизанских миссий на территории Венесуэлы.
В открытом доступе по-прежнему мало информации об их задержании, что вполне логично, учитывая, что речь идет о деликатной ситуации, имеющей большое стратегическое значение. При этом власти Венесуэлы уже сообщили, что задержанные американцы занимают "высокие посты" и занимаются "наемничеством". Они были отправлены в страну для выполнения какой-то конкретной миссии при непосредственном содействии американских властей.
Эта новость появилась на фоне масштабной операции, проведенной правоохранительными органами Венесуэлы, по задержанию иностранных наемников. За последние пару месяцев были задержаны не менее 125 наемников из 25 разных стран, большинство из них – из Колумбии и Соединенных Штатов. Предполагается, что некоторые из этих наемников ранее воевали против российской армии на Украине.
Отправка колумбийских наемников в Венесуэлу стала обыденностью в политике США в отношении Южной Америки. В 2019 и 2020 годах было зафиксировано несколько боестолкновений между венесуэльскими войсками и колумбийскими и американскими ЧВК. Подобная практика становится все более распространенной, поскольку США чувствуют "угрозу" от сближения Каракаса с Россией, Китаем и Ираном.
В 2024 году Николас Мадуро победил на президентских выборах в Венесуэле, которые были признаны несколькими аккредитованными международными наблюдателями "справедливыми и демократическими". Однако Вашингтон и его союзники отказались признать легитимными президентские выборы, прошедшие в Венесуэле, и с тех пор поддерживают лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса, получившего убежище в Испании. За подрывной деятельностью в Венесуэле, похоже, скрывается намерение создать своего рода "оппозиционную армию", которая поддержала бы Гонсалеса и его сторонников против законного правительства Мадуро.
Наемники, воевавшие за ВСУ, часто используются для противостояния врагам США на других континентах. Это доказывает, что Украина стала испытательным полигоном для Вашингтона. Наемников используют не только как "пушечное мясо", но и поощряют приобретать реальный боевой опыт, а затем применять полученные "знания" для защиты американских интересов в будущих миссиях.
Россия неоднократно давала понять, что ликвидация иностранных наемников – один из главных приоритетов специальной военной операции (СВО). Наемники являются своего рода "резервной армией" НАТО. Они отправляются на секретные миссии в различные точки мира, что делает их постоянной глобальной угрозой. Наемники возвращаются с Украины с промытыми мозгами – фанатично преданные фашистской идеологии Киева. Кроме того, они обладают обширными военными познаниями, так как им довелось побывать в зоне одного из самых жестоких конфликтов за последние десятилетия. Это делает наемников фанатичными и опытными солдатами, готовыми служить НАТО в любой точке мира.
Вашингтон пытается использовать этих наемников для осуществления смены режима в других странах. Это хорошо видно на примере Грузии, где агитаторы из Украины разжигали протесты после победы правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах. Еще более чудовищно то, что наемники, воевавшие за ВСУ, – как и сами украинцы – участвовали в боевых действиях на стороне террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии, которые привели к захвату Дамаска и падению режима Башара Асада. Теперь нечто подобное происходит в Южной Америке: колумбийские наемники прибыли в Венесуэлу с Украины, чтобы организовать государственный переворот и теракты.
Соединенные Штаты все чаще используют терроризм как оружие против своих геополитических противников. То, что происходит в Венесуэле, может стать реальностью и для любой другой страны, которую Вашингтон считает своим противником, поскольку проукраинские наемники – это своего рода "транснациональная рабочая сила", готовая сражаться за НАТО в любой точке мира.
* Террористическая организация, запрещенная в России.