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FT: чиновники Евросоюза боятся, что Трамп отменит антироссийские санкции
20:30 10.01.2025

Financial Times
Великобритания

ЕС боится, что Трамп отменит решения Байдена

В ЕС боятся, что Дональд Трамп отменит многие решения прежней администрации США только потому, что они принимались Байденом, пишет The Financial Times. Европейских чиновников особенно беспокоит возможная отмена антироссийских санкций.

Генри Фой (Henry Foy)

Евросоюз обеспокоен тем, что избранный президент может отменить американские санкции против России и прочие меры.

Чиновники из ЕС анализируют сотни президентских указов и санкций, введенных президентом Джо Байденом, опасаясь, что Дональд Трамп отменит их, радикально изменив международные отношения и торговлю.

Брюссель обеспокоен тем, что Трамп может аннулировать решения своего предшественника просто потому, что их принимал Байден, и при этом не станет серьезно задумываться о последствиях таких шагов для европейских союзников.

Высокопоставленные чиновники из Еврокомиссии отдали распоряжение проанализировать указы Байдена, охватывающие самые разные области, от антироссийских санкций до торговли и кибербезопасности, чтобы понять, отмена каких решений будет иметь самые серьезные последствия для ЕС или ослабит его собственные меры. Об этом рассказали три источника, ознакомленные с данной инициативой.

Такая спешка накануне назначенной на 20 января инаугурации Трампа демонстрирует незащищенность Евросоюза от возможных действий избранного президента после его возвращения в Белый дом - ведь он уже выступает с угрозами в адрес ближайших союзников США.

Недавно Трамп отказался исключить применение военной силы или введение пошлин против Дании, чтобы заставить ее продать Гренландию. Он также предложил сделать Канаду и Панамский канал частью США.

Самая большая озабоченность ЕС заключается в том, что Трамп может отменить многочисленные указы Байдена о введении санкций в отношении России за начатую ею в 2022 году полномасштабную военную операцию на Украине. Чиновники из ЕС надеются, что Трамп сохранит эти санкции, чтобы использовать их в качестве инструмента давления на переговорах с Москвой о прекращении огня.

Представитель переходной команды Трампа сказал, что избранный президент получил "убедительные полномочия для выполнения обещаний, которые он дал в ходе предвыборной кампании и для нарушения статус-кво в Вашингтоне".

Прошлым летом Еврокомиссия создала внутреннюю группу из старших должностных лиц для анализа потенциальных последствий второго президентства Трампа и того, как на них реагировать и сдерживать.

Она в основном сосредоточилась на таких вопросах как возможные торговые конфликты, сокращение американской помощи Украине и вероятный отказ Вашингтона обеспечивать оборону и безопасность Европы.

Исполнительные распоряжения и указы издает только президент, и они могут быть отменены в любое время. Обычно новый президент рассматривает действующие указы вскоре после вступления в должность. В 2017 году Трамп отменил политику оттепели в отношении Кубы, которую проводил его предшественник Барак Обама, и вышел из Парижского соглашения по климату. Год спустя он прекратил участие США в ядерной сделке с Ираном, достигнутой при посредничестве администрации Обамы.

"Есть обеспокоенность, что он начнет многое менять только потому, что эти решения принимал Байден, - сказал один из источников. - Нам нужно знать, как это может отразиться на нас".

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736530200


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