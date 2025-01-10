Снаряды Алиева помогли крушению азербайджанского самолета

20:42 10.01.2025

Снаряды Алиева помогли крушению азербайджанского самолета



10.01.2025, Анатолий Лапин



В катастрофе, которая привела к крушению азербайджанского самолета в Казахстане, может быть косвенно виновен и сам Азербайджан.



Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Безусловно, если международная комиссия придет к соответствующим выводам (а официальные результаты еще не опубликованы), все виновные должны понести наказание. В том числе и те, кто создал условия для трагедии. Это страна, которой Баку тайно поставляет артиллерийские снаряды.



Они всегда отнекиваются, говорят ничего подобного. Баку тайно поставляет артиллерийские снаряды, это факт, Украине. Они были замечены на Украине, украинские журналисты были замечены на азербайджанских заводах, которые производят эти снаряды. Поэтому все-таки можно как-то подипломатичнее быть", – заявил Коц.



Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил на Россию вину за крушение самолета.



