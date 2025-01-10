 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 10.01.2025
20:50  Армянская вендетта: Армению в ЕС никто не ждет
20:42  Снаряды Алиева помогли крушению азербайджанского самолета
20:30  FT: чиновники Евросоюза боятся, что Трамп отменит антироссийские санкции
20:20  infoBRICS: украинские наемники в Венесуэле задержаны за заговор против Мадуро
20:08  "Готовимся к худшему сценарию": в МЧС Казахстана высказались о подготовке к паводкам
19:46  Трамп превратит Мексику в американскую Украину
18:58  "Талибан"*: Заявления о помощи Афганистану от двух президентов США одинаково лживы

18:52  2 года без проверок. Президент Таджикистана пописал Указ о моратории на все виды проверок предпринимателей
18:50  Хинштейн заявил, что ВС России продолжают продвигаться в Курской области
18:37  Импорт в Узбекистан электромобилей и гибридов впервые превзошел бензиновые авто
18:25  Путин и Трамп ищут место переговоров. Баку, Дубай, Будапешт?
15:32  Вступление Армении в ЕС можно сравнить с покупкой билета на "Титаник"
15:20  Таджикская армия - самая слабая в Центральной Азии
14:59  Центральная Азия готова достойно отметить 80-летие Великой Победы
14:48  В Узбекистан в виде копий вернулись уникальные исторические труды из Малайзии и Турции
13:30  77-летний голливудский актер Джеймс Вудс рыдает в интервью для CNN - его роскошный дом был уничтожен в недавнем пожаре
13:23  В Узбекистане предложили проверять чиновников на склонность к коррупции
12:13  Амиран Сардаров рассказал об отношениях с внучкой экс-президента Узбекистана после развода
12:12  В Казахстане снова подорожали сигареты
12:09  Стало известно, кто стал владельцем базы отдыха Сиджак, принадлежащей Гульнаре Каримовой
12:08  В Узбекистане до 2028 года построят ГЭС общей мощностью 3,3 ГВт
12:06  Туркменистан. На заводе "Балкан" заложен киль первого сухогрузного судна
12:04  О сборах на покупку одежды в нацстиле в школах Казахстана высказался министр
12:01  От свечей до российских АЭС: будущее энергетической независимости Таджикистана
12:00  С февраля в Казахстане может подорожать электроэнергия
11:58  В Афганистане запретили ваххабизм
11:56  "Изгнание джина" в Атырау: мама девочки вступилась за целителя
11:51  Лола Сайфи попросила у Саиды Мирзиеевой содействия в установлении щадящего налогового режима для креативной индустрии
03:32  На пути к третьему разделу: три поствыборных сценария для Украины
02:56  Французское влияние в Западной Африке клонится к закату
01:50  Курская битва: Армия России штурмует Погребки, Махновку
Четверг, 09.01.2025
22:52  Специально для RT: Раньше таких людей, как Зурабишвили и Тихановская, называли самозванцами...
22:25  ВС РФ блокировали главный оборонительный узел ВСУ в Часовом Яре
22:20  Германию накрывает рекордная за 15 лет волна банкротств
22:12  Америка увидела, что ее ПРО - как решето. Не спасет даже от Северной Кореи, - Asia Times
21:46  Таджикистан рассекретил данные о месторождении золота и вольфрама, - Виктория Панфилова
21:40  В Грузии создадут комиссию по расследованию преступлений режима Саакашвили
21:31  Послом Китая в Кыргызстане назначена Лю Цзянпин
21:24  "Армения встала на пусть украинизации": Марукян о "суицидальных мыслях" Пашиняна
21:20  Какие странные запреты принимали в столице Таджикистана?
21:07  UnHerd: Трамп решил поделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, но без ЕС
20:16  Таджикистан. "Дело о государственном перевороте". Гособвинитель запросил от 20 до 30 лет лишения свободы
20:02  Лесные пожары в США добрались до Голливуда. Что пишут СМИ
19:59  В 4 тысячи раз быстрее всего мира: Китайцы научились выплавлять сталь за секунды
19:54  Семья из США переехала в Россию ради безопасности своих детей
19:47  Трамп готов продать Украину? - Валерий Бурт
19:44  Новым президентом Ливана стал главнокомандующий ливанской армией генерал Джозеф Аун
19:37  В Госдуме РФ сочли "предательством" стремление Армении присоединиться к ЕС
16:22  Узбекистан планирует запустить новые международные автобусные рейсы в соседние страны
16:06  Как сервис мониторинга авиаперелетов Flightradar24 превратился в "политического игрока"?
15:50  В Минэнерго Узбекистана не давали указаний по отключению зарядок для электромобилей в Ташкенте
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Снаряды Алиева помогли крушению азербайджанского самолета
20:42 10.01.2025

Снаряды Алиева помогли крушению азербайджанского самолета

10.01.2025, Анатолий Лапин

В катастрофе, которая привела к крушению азербайджанского самолета в Казахстане, может быть косвенно виновен и сам Азербайджан.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Безусловно, если международная комиссия придет к соответствующим выводам (а официальные результаты еще не опубликованы), все виновные должны понести наказание. В том числе и те, кто создал условия для трагедии. Это страна, которой Баку тайно поставляет артиллерийские снаряды.

Они всегда отнекиваются, говорят ничего подобного. Баку тайно поставляет артиллерийские снаряды, это факт, Украине. Они были замечены на Украине, украинские журналисты были замечены на азербайджанских заводах, которые производят эти снаряды. Поэтому все-таки можно как-то подипломатичнее быть", – заявил Коц.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил на Россию вину за крушение самолета.

Источник - ПолитНавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736530920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Соглашения в сфере банковской политики ратифицировали сенаторы
- Кадровые перестановки
- Камни на пути социального государства
- Первое заседание Проектного офиса по региональной политике прошло под председательством вице-премьера Каната Бозумбаева
- Председатель Демпартии "Ак жол" Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в область Жетысу
- МВД изъяло 40 устройств sim-boх по стране в 2024 году
- Из Сербии экстрадирован подозреваемый в особо крупном мошенничестве
- Суд отменил результаты конкурса госзакупок по организации питания для детей в школах столицы
- АФМ установил факты использования 6,2 тыс "дроп-карт" с общим оборотом 24 млрд тенге
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  