Армянская вендетта: Армению в ЕС никто не ждет

20:50 10.01.2025

О несерьезном (членство в ЕС):



★Армению никто не ждет в ЕС, и полномочные чиновники вроде Петер Стано прямо заявляли, что такой программы нет;



★История со вступлением в ЕС по хронологии совпадает с периодом, когда Запад и Ереван предполагали, что заключат мирное соглашение (вторая половина 2024 г.).



Это означало, что цель изначально была создать информационную повестку, которая бы отвлекла бы население от уступок, который Пашинян дал бы Азербайджану в договоре.



Поскольку договор не заключен, то эта тема будет растянута для отвлечение внимания. Обратите внимание, что ее освещение началось после угроз Алиева;



Вступление в ЕС" в любом случаи провалится, потому что население увидит, что Европе глубоко наплевать на Армению несмотря на возможно позитивное голосование.



Никакой реальной ответной реакции от ЕС не будет. Это вызовет еще сильную депрессию у населения Армении;



