|Армянская вендетта: Армению в ЕС никто не ждет
20:50 10.01.2025
О несерьезном (членство в ЕС):
★Армению никто не ждет в ЕС, и полномочные чиновники вроде Петер Стано прямо заявляли, что такой программы нет;
★История со вступлением в ЕС по хронологии совпадает с периодом, когда Запад и Ереван предполагали, что заключат мирное соглашение (вторая половина 2024 г.).
Это означало, что цель изначально была создать информационную повестку, которая бы отвлекла бы население от уступок, который Пашинян дал бы Азербайджану в договоре.
Поскольку договор не заключен, то эта тема будет растянута для отвлечение внимания. Обратите внимание, что ее освещение началось после угроз Алиева;
Вступление в ЕС" в любом случаи провалится, потому что население увидит, что Европе глубоко наплевать на Армению несмотря на возможно позитивное голосование.
Никакой реальной ответной реакции от ЕС не будет. Это вызовет еще сильную депрессию у населения Армении;
А теперь о катастрофе (выход из ЕАЭС):
★Программа выхода из ЕАЭС у Армении есть судя по одному косвенному признаку. Этот выход полностью разрушит и так слабую экономику Армении;
★Этим косвенным признаком является принятие Пашиняном программы Срединного коридора, которая лоббируется США как альтернативный маршрут для потока товаров из Средней Азии через Россию и Иран;
★Дело в том, что границы стран ЕАЭС являются общими границами для всех стран участников, и неважно где проходит эта граница каждая страна получает свою долю.
Будь то Калининград или Сюник Россия получает 85,065%, Армения - 1,22% с таможенной пошлины (собственно поэтому только дебилы говорят, что Россия отстаивает экс-территориальный коридор).
Вывод: Срединный коридор через армянские границы только будет иметь смысл, если Армения выйдет из ЕАЭС.
В противоположном случаи, Россия продолжит получать эти же доходы какие были при пересечении российских границ, что противоречит смыслу Срединного коридора.