Приднестровье загнали в уголь. Москва может помочь, только взяв Одессу, - "СП"

23:48 10.01.2025

Приднестровье загнали в уголь. Москва может помочь, только взяв Одессу

Света и тепла уже не хватает, с приходом холодов число жертв блокады будет расти



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Всеволод Шимов

Илья Кисилев



Россия поставками газа оказывала Приднестровью гуманитарно-техническую помощь, заявил глава ПМР Вадим Красносельский.



"Нам было предложено денежные средства за потребляемый газ использовать для бюджета, для покрытия социальных обязательств. Это правда. Был специальный газовый счет, и этот газовый счет обеспечивал исполнение наших обязательств перед людьми, проживающими здесь", - сказал Красносельский на заседании совбеза республики. По словам главы ПМР, Россия приняла решение о гуманитарно-технической помощи из-за деструктивной позиции Кишинева, который ограничивал приднестровский бизнес.



Что думают о текущей ситуации в Москве? К кризису в энергосфере Приднестровья привели действия Украины и Молдавии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Между тем, сообщается, что в приднестровских многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.



Люди вынуждены греться электроприборами, которые были буквально сметены с прилавков магазинов. Однако и к ним не у всех есть доступ.



"За последние дни в связи с гуманитарным кризисом, энергетическим кризисом у нас довольно значительная негативная ситуация с летальными исходами. Люди, которые топят печки, оставляют их на ночь, есть уже отдельные летальные случаи", - заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.



Сообщается, что Молдавская ГРЭС работает на угле и обеспечивает электричеством только Приднестровье, однако мощности не хватает. Дважды в сутки происходят веерные отключения электроэнергии по 4 часа. А что потом, когда закончатся запасы угля? Россия собирается помогать?



- Это заявление является, по сути, объяснением того факта, что приднестровское газовое предприятие "Тираспольтрансгаз" не осуществляло платежи за газ, который получало Приднестровье, - комментирует слова Красносельского молдавский политолог Илья Кисилев.



- Ранее, в Кишиневе неоднократно звучали заявления разных официальных лиц о том, что "Газпром" не требует оплаты за газ от властей Приднестровья и, значит, Кишинев тоже не обязан оплачивать свои газовые долги.



Учитывая то, что с российской стороны заявление Красносельского не вызвало каких-либо возражений, можно говорить о том, что слова приднестровского лидера соответствуют действительности.



"СП": Песков назвал ситуацию в Приднестровье кризисной. Насколько она серьезнее предыдущих?



- Ситуация, действительно, очень тяжелая. Если в Тирасполе еще удается поддерживать более-менее нормальный режим в электро- и теплоснабжении, то на севере региона ситуация стремительно ухудшается.



Власти поддерживают энергоснабжение только жизненно важных объектов, таких как предприятия пищевой промышленности, пекарни, но и среди них есть такие, которые приходится закрывать. Жесточайшая экономия энергоресурсов распространяется на все сферы жизни приднестровцев. Помогает относительно теплая погода, он и это не надолго - на следующей неделе ожидается похолодание.



"СП": Есть опасность того, что люди будут задавать вопросы Москве: почему вы ничего не делаете?



- Возможности в оказании помощи со стороны России сильно ограничены отсутствием общей границы. И в Приднестровье это хорошо понимают. Также понимают, кто настоящий виновник складывающейся ситуации. Поэтому, вряд ли можно ожидать каких-либо волнений и протестов в адрес России.



"СП": Кишинев воспользуется ситуацией? Мол, давайте к нам, у нас есть газ и свет?



- Попытки Кишинева воспользоваться ситуацией для того, чтобы склонить приднестровцев на свою сторону, бесперспективны.



Очевидно, что сложившаяся ситуация стала результатом в том числе безответственной, бездарной политики кишиневских властей. Да, возможны какие-то отдельные проявления протеста в адрес руководства Тирасполя, но в подавляющем большинстве происходящее не способно изменить взгляды приднестровцев.



"СП": А у самого Кишинева все норм? Да, свет можно и из Румынии взять, но там в три раза дороже. Деньги-то есть?



- Существующая ситуация больно бьет и по правому берегу Днестра. Тарифы на газ, электроэнергию и тепло резко возросли и загоняют в новые долги не только рядовых граждан, но и всю экономику Молдавии, подстегивая инфляцию и способствуя росту нищеты. Все это происходит перед парламентскими выборами, которые должны пройти в этом году и никак не способствует сохранению во власти пропрезидентской партии PAS.



- Ситуация действительно критическая, поскольку Приднестровье оказалось в полной энергетической блокаде, - говорит советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.



- Молдавская ГРЭС, основной источник электроэнергии, переведена с газа на уголь, которого в лучшем случае хватит на два месяца. Меры жесткой экономии в такой ситуации неизбежны. Естественно, страна фактически поставлена на грань выживания.



"СП": Как долго республика, по-вашему, может протянуть в таком состоянии? В истории что-то подобное было? Сообщается, что Молдавская ГРЭС работает на угле. Что случится, когда он кончится?



- Угля хватит максимум на два месяца, и что делать дальше, непонятно. По всей видимости, будет решаться вопрос поставок из ЕС.



Но здесь у Брюсселя и Кишинева появляется широчайший простор для выкручивания рук и, опять же, вопрос, сколько газа можно поставить таким образом и сколько он будет стоить при том, что ЕС сам переживает энергетический кризис.



"СП": Песков назвал ситуацию в Приднестровье кризисной. Россия будет как-то помогать? Чем?



- Многие жители Приднестровья - граждане РФ, так что игнорировать проблему не получится. К сожалению, возможностей для помощи у Москвы очень мало. Единственное, что можно предположить, - Россия профинансирует закупки топлива в ЕС, если об этом удастся договориться.



"СП": Некоторые эксперты считают, что пока мы не прорубим коридор до Приднестровья, мы ничем не можем помочь. Все настолько драматично? То есть у нас сейчас реально выбор между "брать Одессу" или "попрощаться с Приднестровьем"?



- Во многом это, действительно, так. В Приднестровье присутствует ограниченный российский контингент, но в условиях изоляции он мало что может сделать. Конечно, вряд ли Молдавия или Украина двинут на Тирасполь войска. Но экономическая блокада может вынудить власти Приднестровья пойти на болезненные решения, означающие фактическую аннексию этого непризнанного государства Молдавией.



"СП": Молдавия будет пытаться вести пропаганду, мол, без нас вам не выжить?



- Думаю, именно для этого все и затевалось. Следует также помнить, что власти Приднестровья поддерживают с Кишиневом достаточно тесные взаимоотношения, здесь нет какого-то "железного занавеса".



Многие приднестровские компании имеют молдавскую регистрацию и продают свою продукцию в ЕС. Так что почва для аннексии там подготовлена. Другой вопрос, что в случае присоединения Приднестровья та же Санду получит много проблемного электората, и это в целом сильно изменит политический расклад внутри Молдавии.



"СП": Кто может стать целевой аудиторией этой пропаганды? Кого Кишиневу реальнее убедить: элиты или общество?



- В условиях экономической и геополитической блокады желающих договориться с Кишиневом может оказаться немало как среди элит, так и среди населения. И чем более суровым будет кризис, тем больше будет сторонников этой идеи.