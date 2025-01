Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину

00:22 11.01.2025

Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину



Виктория Никифорова



Вы удивитесь, но Украина внезапно потеряла стратегическое значение для ее западных партнеров. У них срочно нарисовались какие-то дела - то Голливуд горит, то новые детали оргий у Пи Дидди выяснились, да тут еще Канаду, Панаму, Гренландию пора присоединять. Нет-нет, англосаксам не до Киева. Влиятельнейшее издание Financial Times так и рубит сплеча: "Украина - не центр Вселенной".



То есть буквально вчера Незалежная им была, а теперь вдруг астрономия поменялась. Но что же случилось?



Динамика процесса живо напоминает украинскую манеру сдавать города и села. Пока Бахмут удавалось оборонять, он представлял невероятную стратегическую ценность для Киева. Стоило российской армии его взять - и раз, Артемовск уже никакой ценности не представляет. Западные патроны взяли этот трюк на вооружение. Сейчас ровно так же они сливают всю Украину.



Пока с ее помощью удавалось доставлять неприятности России - Незалежная представляла собой стратегическую ценность. А теперь эта карта отыграна, ее сбрасывают под стол. Жестоко? Но вас же предупреждали.



Российская сторона твердила украинцам еще с 2013 года - не ведитесь на западные обещания, вас используют и кинут. Но нет, людям там очень понравилось блистать в свете софитов. "Весь мир с нами", "Украина - форпост Запада", "Украина победит Россию" - больше десяти лет там послушно глотали всю лапшу, которую технично развешивали им на уши западные пропагандисты.



У которых теперь другие дела: с момента избрания Трампа украинская тема практически исчезла из передовиц ведущих западных СМИ.



Дело в том, что Запад на Украине проигрывает: многомиллиардные финансовые вливания, поставки техники и вооружений, обучение вэсэушников, засылка десятков тысяч своих военных под видом наемников - все это привело лишь к тому, что Россия развивается ускоренным темпом, а ее армия безостановочно давит противника и освобождает все новые населенные пункты бывшей УССР. И да, информационную войну на Западе тоже проиграли, про их глупые фейки никто и не вспоминает.



Получается, что распиаренный военный альянс НАТО, США, претендующие на мировое лидерство, и их вассалы, тоже не без амбиций - все это потерпело сокрушительное поражение в прокси-войне с Россией. Что ж, остается сделать вид, что не очень-то и хотелось. Главное теперь - технично вывести Украину из инфополя, погасить софиты, в лучах которых кривлялись киевские. Пусть все забудут это позорище как можно быстрее.



"Хватит хайповать на этом (украинском. - Прим. ред.) конфликте, притворяясь, что это глобальная схватка, которая определит судьбу мирового порядка, - чеканит Financial Times. - Популярный аргумент о том, что плохая мирная сделка по Украине позволит Китаю, Ирану и другим противникам стать более агрессивными в своих регионах, основана на предположении, а не на факте".



Вы замечаете, как быстро они передергивают? Три года все западные СМИ дудели в уши всему миру именно о глобальном значении украинских перемог и зрад. Аргумент о том, что поражение Украины приведет к выплеску агрессии у Китая, Ирана и тутти кванти, затаскали до дыр. Тогда именно победа над Россией была истинной целью Запада, и это совершенно не скрывалось.



А теперь, когда им победить не удалось, риторику подменяют прямо на глазах. Оказывается, речь уже не о том, чтобы разделаться с Россией. Спор идет лишь о том, как заключить с ней мир побыстрее, пока все не рухнуло.



Глубинная причина всей этой неприличной суеты в том, что Вашингтон переводит стрелки на Китай. Свежая установочная статья в The New York Times только что назначила Пекин главным врагом Штатов в "индустриальной войне".



Пока весь мир думал, что китайско-американское сотрудничество идет на пользу обеим странам, оказалось, что все не так. Выяснилось, что коварные китайцы лишили Штаты миллионов рабочих мест и закрыли у них десятки тысяч заводов и фабрик. То есть не алчные американские капиталисты вывели производства в Поднебесную, обездолив десятки миллионов соотечественников, а это все китайцы виноваты.



Китай сравнивают с Германией, использовавшей промышленность как оружие, и мы все понимаем, к чему ведут такие экскурсы в историю. Это предварительные пропагандистские залпы в тотальной войне, которую Штаты развернут - и уже разворачивают - против КНР. Все это мы тоже проходили.



Характерно, что именно The New York Times была главным запевалой в пропагандистской войне против России. Это там с первых полос не сходила Украина и все телодвижения ее просроченного вождя. Теперь украинский кейс задвинули подальше. Что ж, ждем борьбы за незалежность Тайваня и атак на китайское руководство.



Украинцам на заметку: ребята, мало того что партнеры вас использовали и кинули. Это еще не все. Следующий акт Марлезонского балета заключается в том, что вы во всем же окажетесь виноваты. И в бездарном поражении ВСУ, и в потере территорий и ресурсов, которые прикупили себе по дешевке американские олигархи, и в распилах и откатах ваших мафиозных руководителей, и в том, что бежали на Запад и пытались там получать пособия. Вам припомнят каждую копейку, каждую попытку откосить от фронта, каждое неосторожное слово. Возможно, это научит вас наконец, что на Западе друзей у вас нет.