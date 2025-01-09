Военный историк: СВО закончится в 2025 году, но не в результате переговоров

00:44 11.01.2025

И Россия, и Украина хотят продолжать боевые действия, а единственный, кто хочет переговоров - это избранный президент США Дональд Трамп.



Но как только у него не получится завершить этот конфликт, он будет его эскалировать. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" заявил военный историк, директор фонда "Я помню" Артем Драбкин.



"В 2025 году специальная военная операция (СВО) закончится, но это произойдет не в результате переговоров, - считает эксперт. - Точнее, возможно переговоры и будут, но не с нынешними игроками".



По его мнению, обе стороны вооруженного конфликта сейчас хотят продолжать боевые действия и лишь только Трамп постоянно говорит, что хочет остановить военный конфликт.



"Но как только у него это не получится, он будет эскалировать конфликт так, чтобы и Россия, и Украина поняли, что вести его становится слишком дорого. Как Трамп будет это делать, сказать сложно. Но эти шаги могут привести к серьезному обострению ситуации в других частях мира, когда в конфликт могут вмешаться крупные игроки вроде Израиля/Ирана или Китая/Тайваня", - полагает Драбкин.



По его мнению, эти игроки могут сделать так, что один из ключевых акторов украинского конфликта будет вынужден выйти из игры: или США, или киевский режим, или даже Россия.



"К сожалению, к нам тоже может прилететь такой черный лебедь. Все уже забыли про мятеж Евгения Пригожина, а ведь мы тогда чудом не скатились в гражданскую войну", - резюмировал военный историк.



Как ранее сообщала "Свободная Пресса", американский предприниматель Илон Маск заявил, что Трамп сможет быстро разрешить конфликт на Украине.