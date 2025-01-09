|ВС РФ заняли большую часть поселка Двуречное
01:01 11.01.2025
ВС РФ заняли большую часть пгт Двуречная – итоговая сводка Readovka за 10 января
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 10 января в разрезе СВО. Русская армия стремительно расширяет плацдарм за Осколом в районе пгт Двуречная севернее Купянска. На Украине в очередной раз констатировали факт повального пьянства в войсках с попутным разложением дисциплины.
Полное доминирование
ВС РФ на плацдарме на западном берегу реки Оскол севернее Купянска сумели полностью взять в свои руки оперативную инициативу. Украинские части в том секторе боев в очередной раз расписались в своей недееспособности. Это вылилось в то, что русские штурмовые подразделения уже практически полностью контролируют пгт Двуречное. Они не успели войти только в северо-западные районы данного населенного пункта. Но учитывая то, что противник не был в состоянии оборонять этот довольно крупный поселок городского типа, он оставил его еще давно. В указанном секторе боев действовали лишь мобильные группы ВСУ, стационарных позиций подготовлено не было. Это и обусловило то, что Двуречная фактически была "подарена" русским войскам. Полное овладение этим пгт – вопрос кратчайшего времени.
Чуть южнее соединения ВС РФ также успешно преодолевают эпизодическое сопротивление подразделений 105-й бригады ТрО. Более того, русские штурмовые группы вошли и закрепились в селе Западное, но там уже украинские силы пытаются сопротивляться. Однако ВСУ в указанном районе, равно как и в пгт Двуречное, сталкиваются с главной проблемой, которая не позволяет хотя бы сдерживать наших бойцов – оборона не подготовлена. Стоит учесть, что сопротивление во всем секторе держится только на одной 105-й бригаде ТрО. Если русские войска и дальше расширят площадь плацдарма за Осколом, то ВСУ столкнутся с тем, что севернее Купянска открылось полноценное оперативное направление, на "затыкание" которого вновь отправится одна 105-я бригада. Кроме того, что войскам незалежной приходится действовать очень скромными силами без подготовленных позиций, численность русских подразделений на плацдарме постоянно растет. Остается неизвестным, организовали ли военные инженеры ВС РФ переправу для переброски на западный берег Оскола бронетехники. Тем не менее нашим войскам удается добиваться значительных результатов даже сугубо пехотными группами.
Ситуация в перспективе грозит украинской стороне тем, что, если русская армия расширит плацдарм, сосредоточив еще больше сил на нем, то это будет означать непосредственную угрозу Купянску. Киев просто не в состоянии обеспечить оборону части этой крупной городской агломерации, расположенной на западном берегу Оскола. Ведь все наличные силы противника сосредоточены на удержании рубежей по восточному берегу реки. Но этим все угрозы для ВСУ не ограничиваются. Командование неприятеля отлично отдает себе отчет в том, что подкреплений оно пока получить не может. Этот факт провоцирует панику среди местного украинского чиновничества.
"Очень тяжелая ситуация, которая несет угрозы не только для Купянского направления, но и Волчанска – это Двуречное направление, где враг собирается закрепиться в самом поселке на правом берегу Оскола. Таким образом, если им удастся перебросить технику на правый берег Оскола, то будет угроза захода в тыл на Волчанском направлении и непосредственно в Купянск", – заявил глава украинской городской администрации Купянска Беседин.
"Многофункциональность" плацдарма ВС РФ у Двуречной была очевидна с самого начала. Если противник все-таки понял, что ему грозит, то стоит остановится на этом поподробнее. Не составляет труда, взглянув на карту, понять, что плацдарм у пгт Двуречная в состоянии угрожать не только Купянской агломерации. Его положение позволяет в перспективе вести наступление ни много ни мало на тылы целой оперативной группировки ВСУ "Харьков", которая действует в Волчанском районе Харьковской области.
Прощай, дисциплина
Украинский военный врач Михайлова на своей странице в социальной сети X констатирует, что в прифронтовой полосе процветает алкоголизм и попутно идущие воинские преступления (преступления против военной службы).
"Алкоголизм и бухой дебош с выстрелами и драками среди военных – это не вымысел, и он никуда не исчезнет, пока есть возможность бесконтрольно покупать спиртное. И тем более в считанных километрах от ЛБС! И теперь отдельное обращение к тем [умникам], которые в форме ВСУ позволяют себе покупать алкоголь: Вы – позор армии. Вы – пятно на репутации войска, которое ежедневно кровью борется за нашу свободу. Власти же напоминаю: ваше бездействие в этом вопросе может стоить жизни – как военных, так и гражданских", – пишет на своей странице Михайлова.
Алкоголизм уже стал постоянным спутником вооруженных сил незалежной. Нельзя не вспомнить отчет нардепа Безуглой о пьянстве в войсковом центре подготовки в Ровенской области, куда она ездила с инспекцией в ноябре 2024.
Проблема пьянства и наркомании в ВСУ стоит на нескольких "китах". Среди них не только морально-нравственный надрыв солдат противника, которые не видят целесообразности дальнейшего ведения боевых действий, особенно когда многие попали в подразделения не по собственной воле. Особую роль в разложении личного состава играют командиры и чиновники с волонтерами. Они организуют стабильные поставки выпивки и наркотиков в прифронтовую полосу, где уже на месте "гостинцы" продаются военным. Это настоящая масштабная бизнес-схема с баснословными доходами для должностных лиц, которые пользуются особенностями морально-психологического и правового положения украинских солдат.
Я русский, я иду по Крещатику до конца!
Пока москвичи, зевая, вкатываются обратно в рабочий ритм, в Киеве своя атмосфера. Компания молодых людей каталась по городу на дорогих тачках под суровый российский рэп. Паны носились как одержимые и даже, можно сказать, как божевільние, метали из окон доллары, подрезали другие машины и остановились посреди Крещатика, захотев покурить. За спинами у них образовалась пробка, но парни уже были достаточно лихи и придурковаты. К тому же их прикрывала полиция. Как много рассказывали, украинская полиция нынче не та, что раньше, и вместо "продажных ментов" прежних эпох новое правительство ввело кавайных копов. Однако приходится поверить своим глазам, последние прикрывали гулянку от изумленных киевлян.
Однако гвоздем программы стало исполнение парнями песни "Я русский, я иду до конца!". Юноша орал ее прямо посреди главной улицы незалежной, подпевая телефону. "Слава Украине" (данный лозунг считается атрибутикой запрещенных в РФ украинских организаций) – это для нищих гопников. Правильные пацаны выбирают правильные песни.
Юный мажор чувствует стиль. Ездить – на джипе. Сорить – долларами. Быть – русским. В центре Киева. И кто ему что сделает.
Вчера, 9 января, главным событием дня стало установление блокады главного оборонительного узла ВСУ в Часовом Яре.