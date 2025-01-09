 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 11.01.2025
02:25  Волк и три поросенка: Вашингтон определил для союзников новую роль, - Александр Яковенко
01:38  Опиумная война против человечества продолжается, - Валентин Катасонов
01:01  ВС РФ заняли большую часть поселка Двуречное
00:44  Военный историк: СВО закончится в 2025 году, но не в результате переговоров
00:22  Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину
Пятница, 10.01.2025
23:48  Приднестровье загнали в уголь. Москва может помочь, только взяв Одессу, - "СП"
22:20  Постсоветские шестерки умирают первыми

20:50  Армянская вендетта: Армению в ЕС никто не ждет
20:42  Снаряды Алиева помогли крушению азербайджанского самолета
20:30  FT: чиновники Евросоюза боятся, что Трамп отменит антироссийские санкции
20:20  infoBRICS: украинские наемники в Венесуэле задержаны за заговор против Мадуро
20:08  "Готовимся к худшему сценарию": в МЧС Казахстана высказались о подготовке к паводкам
19:46  Трамп превратит Мексику в американскую Украину
18:58  "Талибан"*: Заявления о помощи Афганистану от двух президентов США одинаково лживы
18:52  2 года без проверок. Президент Таджикистана пописал Указ о моратории на все виды проверок предпринимателей
18:50  Хинштейн заявил, что ВС России продолжают продвигаться в Курской области
18:37  Импорт в Узбекистан электромобилей и гибридов впервые превзошел бензиновые авто
18:25  Путин и Трамп ищут место переговоров. Баку, Дубай, Будапешт?
15:32  Вступление Армении в ЕС можно сравнить с покупкой билета на "Титаник"
15:20  Таджикская армия - самая слабая в Центральной Азии
14:59  Центральная Азия готова достойно отметить 80-летие Великой Победы
14:48  В Узбекистан в виде копий вернулись уникальные исторические труды из Малайзии и Турции
13:30  77-летний голливудский актер Джеймс Вудс рыдает в интервью для CNN - его роскошный дом был уничтожен в недавнем пожаре
13:23  В Узбекистане предложили проверять чиновников на склонность к коррупции
12:13  Амиран Сардаров рассказал об отношениях с внучкой экс-президента Узбекистана после развода
12:12  В Казахстане снова подорожали сигареты
12:09  Стало известно, кто стал владельцем базы отдыха Сиджак, принадлежащей Гульнаре Каримовой
12:08  В Узбекистане до 2028 года построят ГЭС общей мощностью 3,3 ГВт
12:06  Туркменистан. На заводе "Балкан" заложен киль первого сухогрузного судна
12:04  О сборах на покупку одежды в нацстиле в школах Казахстана высказался министр
12:01  От свечей до российских АЭС: будущее энергетической независимости Таджикистана
12:00  С февраля в Казахстане может подорожать электроэнергия
11:58  В Афганистане запретили ваххабизм
11:56  "Изгнание джина" в Атырау: мама девочки вступилась за целителя
11:51  Узбекистан. Лола Сайфи попросила у Саиды Мирзиеевой содействия в установлении щадящего налогового режима для креативной индустрии
03:32  На пути к третьему разделу: три поствыборных сценария для Украины
02:56  Французское влияние в Западной Африке клонится к закату
01:50  Курская битва: Армия России штурмует Погребки, Махновку
Четверг, 09.01.2025
22:52  Специально для RT: Раньше таких людей, как Зурабишвили и Тихановская, называли самозванцами...
22:25  ВС РФ блокировали главный оборонительный узел ВСУ в Часовом Яре
22:20  Германию накрывает рекордная за 15 лет волна банкротств
22:12  Америка увидела, что ее ПРО - как решето. Не спасет даже от Северной Кореи, - Asia Times
21:46  Таджикистан рассекретил данные о месторождении золота и вольфрама, - Виктория Панфилова
21:40  В Грузии создадут комиссию по расследованию преступлений режима Саакашвили
21:31  Послом Китая в Кыргызстане назначена Лю Цзянпин
21:24  "Армения встала на пусть украинизации": Марукян о "суицидальных мыслях" Пашиняна
21:20  Какие странные запреты принимали в столице Таджикистана?
21:07  UnHerd: Трамп решил поделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, но без ЕС
20:16  Таджикистан. "Дело о государственном перевороте". Гособвинитель запросил от 20 до 30 лет лишения свободы
20:02  Лесные пожары в США добрались до Голливуда. Что пишут СМИ
19:59  В 4 тысячи раз быстрее всего мира: Китайцы научились выплавлять сталь за секунды
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ заняли большую часть поселка Двуречное
01:01 11.01.2025

ВС РФ заняли большую часть пгт Двуречная – итоговая сводка Readovka за 10 января

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 10 января в разрезе СВО. Русская армия стремительно расширяет плацдарм за Осколом в районе пгт Двуречная севернее Купянска. На Украине в очередной раз констатировали факт повального пьянства в войсках с попутным разложением дисциплины.

Полное доминирование



ВС РФ на плацдарме на западном берегу реки Оскол севернее Купянска сумели полностью взять в свои руки оперативную инициативу. Украинские части в том секторе боев в очередной раз расписались в своей недееспособности. Это вылилось в то, что русские штурмовые подразделения уже практически полностью контролируют пгт Двуречное. Они не успели войти только в северо-западные районы данного населенного пункта. Но учитывая то, что противник не был в состоянии оборонять этот довольно крупный поселок городского типа, он оставил его еще давно. В указанном секторе боев действовали лишь мобильные группы ВСУ, стационарных позиций подготовлено не было. Это и обусловило то, что Двуречная фактически была "подарена" русским войскам. Полное овладение этим пгт – вопрос кратчайшего времени.

Чуть южнее соединения ВС РФ также успешно преодолевают эпизодическое сопротивление подразделений 105-й бригады ТрО. Более того, русские штурмовые группы вошли и закрепились в селе Западное, но там уже украинские силы пытаются сопротивляться. Однако ВСУ в указанном районе, равно как и в пгт Двуречное, сталкиваются с главной проблемой, которая не позволяет хотя бы сдерживать наших бойцов – оборона не подготовлена. Стоит учесть, что сопротивление во всем секторе держится только на одной 105-й бригаде ТрО. Если русские войска и дальше расширят площадь плацдарма за Осколом, то ВСУ столкнутся с тем, что севернее Купянска открылось полноценное оперативное направление, на "затыкание" которого вновь отправится одна 105-я бригада. Кроме того, что войскам незалежной приходится действовать очень скромными силами без подготовленных позиций, численность русских подразделений на плацдарме постоянно растет. Остается неизвестным, организовали ли военные инженеры ВС РФ переправу для переброски на западный берег Оскола бронетехники. Тем не менее нашим войскам удается добиваться значительных результатов даже сугубо пехотными группами.

Ситуация в перспективе грозит украинской стороне тем, что, если русская армия расширит плацдарм, сосредоточив еще больше сил на нем, то это будет означать непосредственную угрозу Купянску. Киев просто не в состоянии обеспечить оборону части этой крупной городской агломерации, расположенной на западном берегу Оскола. Ведь все наличные силы противника сосредоточены на удержании рубежей по восточному берегу реки. Но этим все угрозы для ВСУ не ограничиваются. Командование неприятеля отлично отдает себе отчет в том, что подкреплений оно пока получить не может. Этот факт провоцирует панику среди местного украинского чиновничества.

"Очень тяжелая ситуация, которая несет угрозы не только для Купянского направления, но и Волчанска – это Двуречное направление, где враг собирается закрепиться в самом поселке на правом берегу Оскола. Таким образом, если им удастся перебросить технику на правый берег Оскола, то будет угроза захода в тыл на Волчанском направлении и непосредственно в Купянск", – заявил глава украинской городской администрации Купянска Беседин.

"Многофункциональность" плацдарма ВС РФ у Двуречной была очевидна с самого начала. Если противник все-таки понял, что ему грозит, то стоит остановится на этом поподробнее. Не составляет труда, взглянув на карту, понять, что плацдарм у пгт Двуречная в состоянии угрожать не только Купянской агломерации. Его положение позволяет в перспективе вести наступление ни много ни мало на тылы целой оперативной группировки ВСУ "Харьков", которая действует в Волчанском районе Харьковской области.

Прощай, дисциплина

Украинский военный врач Михайлова на своей странице в социальной сети X констатирует, что в прифронтовой полосе процветает алкоголизм и попутно идущие воинские преступления (преступления против военной службы).

"Алкоголизм и бухой дебош с выстрелами и драками среди военных – это не вымысел, и он никуда не исчезнет, пока есть возможность бесконтрольно покупать спиртное. И тем более в считанных километрах от ЛБС! И теперь отдельное обращение к тем [умникам], которые в форме ВСУ позволяют себе покупать алкоголь: Вы – позор армии. Вы – пятно на репутации войска, которое ежедневно кровью борется за нашу свободу. Власти же напоминаю: ваше бездействие в этом вопросе может стоить жизни – как военных, так и гражданских", – пишет на своей странице Михайлова.

Алкоголизм уже стал постоянным спутником вооруженных сил незалежной. Нельзя не вспомнить отчет нардепа Безуглой о пьянстве в войсковом центре подготовки в Ровенской области, куда она ездила с инспекцией в ноябре 2024.

Проблема пьянства и наркомании в ВСУ стоит на нескольких "китах". Среди них не только морально-нравственный надрыв солдат противника, которые не видят целесообразности дальнейшего ведения боевых действий, особенно когда многие попали в подразделения не по собственной воле. Особую роль в разложении личного состава играют командиры и чиновники с волонтерами. Они организуют стабильные поставки выпивки и наркотиков в прифронтовую полосу, где уже на месте "гостинцы" продаются военным. Это настоящая масштабная бизнес-схема с баснословными доходами для должностных лиц, которые пользуются особенностями морально-психологического и правового положения украинских солдат.

Я русский, я иду по Крещатику до конца!

Пока москвичи, зевая, вкатываются обратно в рабочий ритм, в Киеве своя атмосфера. Компания молодых людей каталась по городу на дорогих тачках под суровый российский рэп. Паны носились как одержимые и даже, можно сказать, как божевільние, метали из окон доллары, подрезали другие машины и остановились посреди Крещатика, захотев покурить. За спинами у них образовалась пробка, но парни уже были достаточно лихи и придурковаты. К тому же их прикрывала полиция. Как много рассказывали, украинская полиция нынче не та, что раньше, и вместо "продажных ментов" прежних эпох новое правительство ввело кавайных копов. Однако приходится поверить своим глазам, последние прикрывали гулянку от изумленных киевлян.

Однако гвоздем программы стало исполнение парнями песни "Я русский, я иду до конца!". Юноша орал ее прямо посреди главной улицы незалежной, подпевая телефону. "Слава Украине" (данный лозунг считается атрибутикой запрещенных в РФ украинских организаций) – это для нищих гопников. Правильные пацаны выбирают правильные песни.

Юный мажор чувствует стиль. Ездить – на джипе. Сорить – долларами. Быть – русским. В центре Киева. И кто ему что сделает.

Вчера, 9 января, главным событием дня стало установление блокады главного оборонительного узла ВСУ в Часовом Яре.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736546460


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Соглашения в сфере банковской политики ратифицировали сенаторы
- Кадровые перестановки
- Камни на пути социального государства
- Первое заседание Проектного офиса по региональной политике прошло под председательством вице-премьера Каната Бозумбаева
- Председатель Демпартии "Ак жол" Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в область Жетысу
- МВД изъяло 40 устройств sim-boх по стране в 2024 году
- Из Сербии экстрадирован подозреваемый в особо крупном мошенничестве
- Суд отменил результаты конкурса госзакупок по организации питания для детей в школах столицы
- АФМ установил факты использования 6,2 тыс "дроп-карт" с общим оборотом 24 млрд тенге
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  