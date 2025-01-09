ВС РФ заняли большую часть поселка Двуречное

01:01 11.01.2025

ВС РФ заняли большую часть пгт Двуречная – итоговая сводка Readovka за 10 января



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 10 января в разрезе СВО. Русская армия стремительно расширяет плацдарм за Осколом в районе пгт Двуречная севернее Купянска. На Украине в очередной раз констатировали факт повального пьянства в войсках с попутным разложением дисциплины.



Полное доминирование



