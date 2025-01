Опиумная война против человечества продолжается, - Валентин Катасонов

01:38 11.01.2025 Опиумная война против человечества продолжается

Предложение или потребление наркотиков в мире не уменьшается, а растет



10.01.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



Любой грамотный человек знает о том, что в XIX веке против Китая Британия вела опиумные войны. Первая – 1840-1842 гг. Вторая – 1856-1860 гг. Эти войны имели достаточно давнюю предысторию. В 1600 году британская королева своим указом учредила Ост-Индскую компанию (ОИК), которой были предоставлены монопольные права на торговлю с Индией. Позднее компания получила полномочия по управлению Индией. В Индии, преимущественно в Бенгалии, тогда уже были обширные плантации опиума, который как наркотическое средство использовалось почти исключительно в пределах индийского полуострова. ОИК решила сделать на опиуме большой бизнес. Попытки продавать зелье в самой Англии успехом не увенчались, ее жители решительно отвергли зелье. А вот на китайском рынке оно пошло очень хорошо. Доходы ОИК от продаж опиума в Поднебесной в XVIII веке быстро росли. Однако для Китая это была самая настоящая катастрофа – происходила стремительная наркотизация страны со всеми отсюда вытекающими последствиям. Власти Поднебесной пытались остановить поток зелья, что вызывало недовольство и сопротивление со стороны англичан, что, в конце концов, спровоцировало опиумные войны.



Обе войны Поднебесная проиграла. В 1842 году империя Цинь вынуждена была подписать с англичанами договор, по которому обязывалась выплатить Британии контрибуцию, уступить ей остров Гонконг и открыть китайские порты для английской торговли. В империи Цинь начался длительный период ослабления государства и гражданской смуты, что привело к закабалению страны со стороны европейских держав и гигантскому распространению наркомании, деградации и массовому вымиранию населения.



По итогам второй войны 24-25 октября 1860 года были подписаны Пекинские договоры, по которым империя Цинь выплачивала еще одну крупную контрибуцию, открывала для иностранной торговли Тяньцзинь, разрешала использовать китайцев в качестве фактически рабской рабочей силы в колониях Великобритании и Франции. К Великобритании также переходила южная часть полуострова Цзюлун.



Английская корона продолжила получать от продажи опиума в Китае гигантские доходы. В конечном счете опиум очень ослабил китайскую нацию, без учета этого фактора трудно понять историю Поднебесной до середины ХХ века. Китай был снят с "опиумной иглы" быстро и очень радикально – сразу же после победы коммунистической революции 1949 года и принятия Мао Цзэдуном жестких декретов, пресекавших торговлю и потребление опиума и других наркотиков.



После Второй мировой войны наркобизнес на планете сохранился и даже укрепился. Но сбыт наркотиков (не только обычного опиума, но также героина, каннабиса, кокаина, гашиша, марихуаны, производных конопли, синтетических препаратов и проч.) переместился в другие страны, как в экономически развитые (Старый и Новый Свет), так и в развивающиеся. Производство зелья переместилось в регион "Золотого полумесяца" (Афганистан, Иран, Пакистан), "Золотого треугольника" (Мьянма, Лаос, Таиланд), Южной Америки (Колумбия, Боливия, Перу, Венесуэла), Марокко и ряд других стран. Почти все производство "зелья", его трансграничное перемещение и торговля были нелегальными.



Многие страны объявили войну наркотикам. Были приняты законы, учреждены специальные ведомства, стали выделяться большие бюджетные средства на борьбу с наркотическим зельем. Так, в США в первые два послевоенных десятилетия этим вопросом занимались федеральное бюро по наркотикам (Federal Bureau of Narcotics – FBN) министерства финансов и Бюро по контролю за злоупотреблением лекарствами (Bureau of Drug Abuse Control – BDAC) министерства здравоохранения, образования и социального обеспечения. В 1968 году эти ведомства были объединены, и на их базе создано бюро по наркотикам и опасным лекарствам (Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs – BNDD) министерства юстиции. 1 июля 1973 года по предложению президента Никсона это бюро было объединено еще с рядом других структурных подразделений исполнительной власти и создано Управление по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement Administration - DEA). Оно действует и по сей день.



В 2021 году американские эксперты подсчитали, что за пятьдесят лет в США на борьбу с наркотиками был потрачен один триллион долларов. А в федеральном бюджете на 2022 год на борьбу с наркотиками было выделено 41 млрд долларов



Поскольку наркобизнес имеет ярко выраженный транснациональный характер, то, конечно же, большую роль в борьбе с наркотиками могут и должны играть международные организации и международные соглашения. За дело взялась Организация объединенных наций (ООН). В первую очередь это Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), которое подчиняется непосредственно Генеральному секретарю ООН. Также в ООН в составе ЭКОСОС была учреждена Комиссия по наркотическим средствам (CND).



Другие организации в составе ООН, занимающиеся наркотиками: Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) – осуществляет мониторинг исполнения соответствующих международных соглашений и ведет сбор статистических данных; Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – отвечает за научный обзор веществ на предмет включения в систему контроля или вывода из-под контроля.



В рамках ООН было принято большое количество решений, подписано множество соглашений и конвенций по наркотикам. Наиболее фундаментальным документом считается Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года. Другие важные документы: Конвенция о психотропных веществах (1971 г.) года); Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.).



Еще примерно десять лет назад тема наркотиков и борьбы с ними была достаточно значимой для многих СМИ в мире. Я об этом уверенно говорю по той причине, что в свое время достаточно часто писал на указанную тему, и свежей и интересной информации в интернете было предостаточно. А сегодня все очень скудно. Официальные материалы, выкладываемые на сайтах ведомств и организаций, призванных бороться с наркотиками, очень малоинформативны, носят формальный характер. Независимые эксперты, пишущие на тему наркотиков, пользуются преимущественно старыми источниками.



Тема наркотиков всегда была не шибко "прозрачной", но сейчас ее "прозрачность" вообще исчезла. А, может быть, причина в том, что сам объект наблюдения исчез? Может быть, война закончилась полным поражением наркомафии? Нет, скорее она закончилась ее победой. И об этом говорят не какие-то алармисты, эксперты-экстремалы (из крайне левых или крайне правых). Этот факт признают даже те, кого принято называть "респектабельными господами". Вот, например, Глобальная комиссия по наркополитике (Global Commission on Drug Policy), которая состоит из таких "респектабельных экспертов". В нее входят, в частности, экс-президент Швейцарии Рут Дрейфус, бывший госсекретарь США Джордж Шульц, бывший верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Хавьер Солана, экс-президент Колумбии Сесар Гавирия, бывший исполнительный директор Глобального фонда для борьбы со СПИДом Мишель Казачкин и другие. Указанная комиссия с 2011 года публикует ежегодные доклады, в которых устойчиво воспроизводится фраза: "…глобальная война с наркотиками проиграна". По той причине, что предложение или потребление наркотиков в мире не уменьшается, а растет.



О том, что война против наркотиков и наркомафии в мире может быть проиграна, писал еще в конце прошлого столетия американец Джон Коулман в своей ставшей на долгие годы бестселлером книге "Комитет Трехсот" (первое издание – 1992 год). "Комитет 300" – мировая элита, которая является правопреемницей "Совета 300". Указанный Совет управлял упоминавшейся выше Ост-Индской компанией. После упразднения ОИК в 1874 году тесно спаянная общими интересами и общими целями верхушка компании, состоящая из трех сотен "избранных", продолжила свое существование и свою деятельность. Основные цели "Комитета 300" – сокращение численности населения на планете, деиндустриализация экономики, ослабление и развал национальных государств, создание на обломках национальных государств единого мирового государства с единым мировым правительством. Представитель английского истеблишмента О. Хаксли описал это будущее в своей антиутопии "О дивный новый мир" (1932).



Естественно, что управлять этим единым мировым государством ("дивным новым миром") будут члены "Комитета 300". А средством захвата и сохранения мировой власти, помимо всего прочего, должны стать наркотики.



Во-первых, для построения "дивного нового мира" нужны гигантские деньги. Для покупки оружия, государственных деятелей, политиков, СМИ, финансирования революций, гражданских войн, майданов и проч. А такие гигантские деньги может обеспечить только наркобизнес (норма прибыли измеряется сотнями, тысячами и даже десятками тысяч процентов). И сегодня наркомафия в союзе со спецслужбами англосаксонского мира снабжает деньгами "глубинное государство" (одно из новых названий "Комитета 300").



Во-вторых, наркотики обеспечивают решение такой задачи "Комитета 300", как сокращение численности живущих на Земле. Эта идея получила "научное" оформление еще на рубеже XVIII-ХIX вв. в виде теории Томаса Мальтуса. За два с лишним столетия теория Мальтуса была усовершенствована многими его последователями, сегодня это уже называется "неомальтузианством". Мальтус был не просто каким-то "кабинетным мыслителем", как его представляют в нынешних учебниках. Он находился на службе Ост-Индской компании. "Мальтус был не просто старым деревенским священником, а официальным экономистом Британской Ост-Индской компании, крупнейшей монополии, которую когда-либо знал мир, с армией в конце XVIII – начале XIX века, превышающей армию самого британского государства. В действительности Британская Ост-Индская компания, торгующая рабами и наркотиками, и была самой Британской империей. А когда эта компания в 1805 году основала колледж Хейлибери, Мальтус был назначен профессором политической экономии – самым первым в Британии и на самом деле во всем мире. На протяжении следующих нескольких десятилетий студенты Мальтуса становились администраторами компании и систематически применяли свою политику геноцида, чтобы держать под контролем местное население. В одной только Индии они уничтожили десятки миллионов людей, в том числе заставляя их выращивать вместо продовольственных культур опиум, который они затем использовали, чтобы травить китайцев", – пишет Эстулин Даниэль в работе "Трансэволюция. Эпоха разрушения человека" (М.: Книжный мир, 2015).



Согласно последним оценкам ВОЗ, от передозировки наркотиками в мире ежегодно умирает около 600 тысяч человек. И вроде бы цифра умеренная. Чуть больше одного процента общей смертности. Но ведь названная цифра – только верхняя часть айсберга. А число убитых наркоманами? По данным правоохранительных служб, примерно половина всех таких тяжких преступлений, как убийства, совершаются лицами, находящимися в состоянии наркотического "транса".



Также наркотики резко укорачивают жизнь человека. Он может уйти из жизни с другим диагнозом. Но первопричиной является "зелье". Жизнь активно потребляющих наркотики сокращается, по оценкам экспертов, на 10-20 лет.



И, пожалуй, самое главное – наркотики сокращают рождаемость. Тема очень многогранная. Удар по репродуктивной функции. Склонность к абортам. Развал семьи (или неспособность ее создать). И т. п. Количественные оценки затруднены. Но число неродившихся у наркоманов детей, согласно мнению экспертов, на один или даже два порядка превышает число тех, кто умирает от передозировки зелья.



В-третьих, наркотики являются эффективным средством управления человеком, удержания его в повиновении. Эта тема раскрыта во многих книгах, статьях и даже фильмах. Например, в отечественном фильме "Наркотики. Секреты манипуляции", созданный общероссийской общественной организацией "Общее дело". Но, пожалуй, наиболее глубоко этот вопрос продумал и осветил уже упоминавшийся английский писатель О. Хаксли. В его романе "О дивный новый мир" он проводит мысль о том, что управлять людьми проще не с помощью "кнута" (силы), а с помощью "пряника". В качестве последнего используется наркотик под названием "сома". Люди "дивного нового мира", "подсаженные на иглу", никогда не будут бунтовать, всегда будут довольны и послушны. Сома не имеет почти никаких негативных последствий, что и послужило ее распространению. Единственный минус в том, что она сокращает продолжительность жизни до 60 лет, но он воспринимается как должная плата за вечность, которую дарит сома каждый раз после употребления. Герои романа полюбили сому, время от времени восклицая: "Сомы грамм - и нету драм..."; "Примет сому человек - время прекращает бег... Сладко человек забудет и что было, и что будет..." и т. п.



Итак, опиумные войны не закончились в позапрошлом веке. Опиумная война продолжалась весь ХХ век и охватила уже большую часть мира. Правда, название "опиумная" – чисто условное. Поскольку кроме опиума появилось большое количество других наркотиков. В нынешнем столетии война еще не закончилась. Вопреки заявлениям тех, кто утверждает, что она проиграна. О том, почему звучат такие заявления, и о том, каковы дальнейшие планы "Комитета 300" в части, касающейся наркотиков, – в следующий раз. Источник - Фонд стратегической культуры

