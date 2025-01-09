 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 11.01.2025
02:25  Волк и три поросенка: Вашингтон определил для союзников новую роль, - Александр Яковенко
01:38  Опиумная война против человечества продолжается, - Валентин Катасонов
01:01  ВС РФ заняли большую часть поселка Двуречное
00:44  Военный историк: СВО закончится в 2025 году, но не в результате переговоров
00:22  Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину
Пятница, 10.01.2025
23:48  Приднестровье загнали в уголь. Москва может помочь, только взяв Одессу, - "СП"
22:20  Постсоветские шестерки умирают первыми

20:50  Армянская вендетта: Армению в ЕС никто не ждет
20:42  Снаряды Алиева помогли крушению азербайджанского самолета
20:30  FT: чиновники Евросоюза боятся, что Трамп отменит антироссийские санкции
20:20  infoBRICS: украинские наемники в Венесуэле задержаны за заговор против Мадуро
20:08  "Готовимся к худшему сценарию": в МЧС Казахстана высказались о подготовке к паводкам
19:46  Трамп превратит Мексику в американскую Украину
18:58  "Талибан"*: Заявления о помощи Афганистану от двух президентов США одинаково лживы
18:52  2 года без проверок. Президент Таджикистана пописал Указ о моратории на все виды проверок предпринимателей
18:50  Хинштейн заявил, что ВС России продолжают продвигаться в Курской области
18:37  Импорт в Узбекистан электромобилей и гибридов впервые превзошел бензиновые авто
18:25  Путин и Трамп ищут место переговоров. Баку, Дубай, Будапешт?
15:32  Вступление Армении в ЕС можно сравнить с покупкой билета на "Титаник"
15:20  Таджикская армия - самая слабая в Центральной Азии
14:59  Центральная Азия готова достойно отметить 80-летие Великой Победы
14:48  В Узбекистан в виде копий вернулись уникальные исторические труды из Малайзии и Турции
13:30  77-летний голливудский актер Джеймс Вудс рыдает в интервью для CNN - его роскошный дом был уничтожен в недавнем пожаре
13:23  В Узбекистане предложили проверять чиновников на склонность к коррупции
12:13  Амиран Сардаров рассказал об отношениях с внучкой экс-президента Узбекистана после развода
12:12  В Казахстане снова подорожали сигареты
12:09  Стало известно, кто стал владельцем базы отдыха Сиджак, принадлежащей Гульнаре Каримовой
12:08  В Узбекистане до 2028 года построят ГЭС общей мощностью 3,3 ГВт
12:06  Туркменистан. На заводе "Балкан" заложен киль первого сухогрузного судна
12:04  О сборах на покупку одежды в нацстиле в школах Казахстана высказался министр
12:01  От свечей до российских АЭС: будущее энергетической независимости Таджикистана
12:00  С февраля в Казахстане может подорожать электроэнергия
11:58  В Афганистане запретили ваххабизм
11:56  "Изгнание джина" в Атырау: мама девочки вступилась за целителя
11:51  Узбекистан. Лола Сайфи попросила у Саиды Мирзиеевой содействия в установлении щадящего налогового режима для креативной индустрии
03:32  На пути к третьему разделу: три поствыборных сценария для Украины
02:56  Французское влияние в Западной Африке клонится к закату
01:50  Курская битва: Армия России штурмует Погребки, Махновку
Четверг, 09.01.2025
22:52  Специально для RT: Раньше таких людей, как Зурабишвили и Тихановская, называли самозванцами...
22:25  ВС РФ блокировали главный оборонительный узел ВСУ в Часовом Яре
22:20  Германию накрывает рекордная за 15 лет волна банкротств
22:12  Америка увидела, что ее ПРО - как решето. Не спасет даже от Северной Кореи, - Asia Times
21:46  Таджикистан рассекретил данные о месторождении золота и вольфрама, - Виктория Панфилова
21:40  В Грузии создадут комиссию по расследованию преступлений режима Саакашвили
21:31  Послом Китая в Кыргызстане назначена Лю Цзянпин
21:24  "Армения встала на пусть украинизации": Марукян о "суицидальных мыслях" Пашиняна
21:20  Какие странные запреты принимали в столице Таджикистана?
21:07  UnHerd: Трамп решил поделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, но без ЕС
20:16  Таджикистан. "Дело о государственном перевороте". Гособвинитель запросил от 20 до 30 лет лишения свободы
20:02  Лесные пожары в США добрались до Голливуда. Что пишут СМИ
19:59  В 4 тысячи раз быстрее всего мира: Китайцы научились выплавлять сталь за секунды
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Волк и три поросенка: Вашингтон определил для союзников новую роль, - Александр Яковенко
02:25 11.01.2025

Волк и три поросенка: Вашингтон определил для союзников новую роль

Александр Яковенко

Заявления Трампа о претензиях на Гренландию и Панамский канал, а также о присоединении Мексики и Канады к США могут показаться экстравагантными в привычной для нас послевоенной системе координат: суверенитет, нерушимость границ и тому подобное. Но на это можно посмотреть и иначе - тогда все будет выглядеть куда как реалистично. Особенно если признать, что нынешняя смена власти в Вашингтоне имеет все признаки революции - как во внутренней, так и во внешней политике. Притом что не только для Соединенных Штатов, но и для многих стран мира, включая все западные, как мы это наблюдаем в последние три года, вопрос стоит не о поддержании статус-кво, которого не может быть по определению в эпоху тектонических перемен в мире, а о выживании в качественно изменившейся среде обитания.

Дело в том, что послевоенной ялтинско-потсдамской системе в этом году исполнится 80 лет. Срок немалый. Сошлюсь на недавний доклад ИМЭМО с ежегодным прогнозом на 2025-й. Там делается вывод о "практически полном развале" этой системы "с ее договорами и институтами". И отрицать это трудно - в том числе нам, если посмотреть на распад СССР и Югославии, на то, что по окончании холодной войны так и не было формального урегулирования ситуации в Европе, которое могло бы обновить послевоенный миропорядок с учетом новых реалий.

Но этого сделано не было по вине Запада, который считал, что ему нет нужды договариваться с "побежденной" Россией. Все осталось как было. НАТО и Евросоюз продолжили расширение, что являлось частным случаем расчета на автоматическое распространение гегемонии Запада на весь остальной мир - своего рода геополитический конец истории. Теперь даже американские политологи (скажем, Бен Роудс, спичрайтер Барака Обамы) публично признают, что никакого либерального порядка больше нет в природе. И из этой реальности надо исходить.

Может, нам проще все это признать, так как у нас не было никаких ставок, кроме абсолютно иллюзорных, в "однополярном моменте", или, другими словами, в глобальной империи США/Запада. Неформальный Pax Americana уютно сосуществовал в международной системе с центральной ролью ООН. Но времена изменились. И судя по реакции американского истеблишмента на "геополитический вызов" со стороны России, Китая и всего незападного мирового большинства / Глобального Юга, что отчасти связано с четырьмя десятилетиями глобализации, необходим переход к ручному управлению, то есть консолидации западных стран на откровенно имперской основе. Мышеловка с этим сыром должна же была когда-то захлопнуться.

Никто не оспаривает тезис о том, что история вновь обрела значение. Именно обращение к истории расширяет горизонт того, что вдруг стало возможным. Еще в XIX веке многие писали, в том числе Николай Бердяев, о Новом Средневековье и новом феодализме. Уже в наше время те же постмодернисты предсказывали, что маятник истории, особенно если он достиг пресловутых коммунистического и либерально-капиталистического концов истории, качнется в обратном направлении.

А что там было в истории и какой отпечаток она оставила? Там была доктрина Монро, где американцы "самоопределили" Панаму от Колумбии, чтобы построить Панамский канал. После Второй мировой войны США унаследовали все прежние западные империи, включая Британскую. Была американская революция, она же Война за независимость от Лондона. Тогда 40 тысяч американцев предпочли верность английской короне и создали то, что в 1867-м стало Канадской Конфедерацией. Вашингтон неудачно пытался завоевать Канаду в войне с Великобританией в 1812-1814 годах. Удачнее получилось с Испанией в середине XIX века и затем в его конце, когда США присоединили Флориду и установили свое господство на Филиппинах. Огромную часть своей территории - Луизиану - купили у Наполеона, а у России - Аляску.

Чем не "транзакционная дипломатия", которую исповедует новая республиканская администрация! Так что имеет место возвращение в историю: просто переходный период затянулся, да и условия должны были созреть для столь радикального и циничного переформатирования/передела мира.

Потом реиндустриализация Америки за счет европейских союзников требует гарантированного рынка - как минимум в 600 миллионов человек. Уже не говоря о ресурсах, в том числе энергетических, которые востребует не только майнинг биткоинов, но и искусственный интеллект. С этим неплохо у Канады с ее незначительным населением. Более того, Канадский Арктический архипелаг, который еще надо освоить, вместе с Аляской и Гренландией дают выход в перспективную Арктику, сопоставимый с российским. Тут срабатывает аргумент о том, что Оттаве не надо будет тратиться на оборону, в то время как НАТО превращается в еще одну мышеловку для союзников с требованием Вашингтона об увеличении ими расходов на оборону до пяти процентов ВВП (с нынешних двух процентов!).

В конечном счете все будет решать экономика. У Вашингтона два мощных рычага - доллар и доступ к своему рынку. Есть и третий - санкционное давление: Россия, устояв под ним, показала, с чем могут столкнуться остальные, которые явно не справятся, не обладая нашей уникальной самодостаточностью. Проблемы Мехико и Оттавы с проницаемостью границ для миграции и наркотрафика не повиснут в воздухе.

Свою роль сыграет то, что смена режимов, которые тоже для этого созрели в рамках комплексного кризиса западного общества, перекочевала в набор инструментов ведения дел с союзниками. Илон Маск этого не скрывает, поддерживая Партию реформ в Великобритании и заявляя о необходимости объединения всех пяти англосаксонских стран в нечто целое - та же Британская империя, только под другим лидерством.

Надо помнить, что индустриализация Канады состоялась в годы Второй мировой с легкой руки американцев, которые затем их привязали к себе Автопактом. По этому же пути Вашингтон пошел с Мексикой. Для обеих стран вызревает обновление трехсторонней зоны свободной торговли, переформатированной Трампом в его первое президентство. В свое время Петр Столыпин в полемике со Львом Толстым писал, что "нищета - худший вид рабства". Поэтому идейно родственные американским консерваторам политические силы в западных странах вряд ли будут долго выбирать между призрачным суверенитетом (в Европе он особенно был не в чести после 1945 года) и благосостоянием своих граждан, которое вполне может быть обеспечено за таможенной и энергетической границей США. Оборона и так вся зависит от Америки.

Если мы стоим у истоков "консервативной волны", накрывшей Соединенные Штаты, можно предположить и то, что, выкраивая себе - методами голого империализма - пространство развития в Северной Америке, Западном полушарии, а то и в трансконтинентальном формате, Вашингтон имитирует нашу идею Большого Евразийского партнерства, созидаемого на иной, межгосударственной основе (это относится и к БРИКС). Но тут захлопывается еще одна ловушка, в которую себя загнали западные элиты на волне русофобии, а именно что пришло время спасать Запад и его образ жизни от "авторитарных" России и Китая: нет другого пути, иначе как перейти на качественно новый этап западной сплоченности/солидарности.

Это могут быть и всеобъемлющая зона свободной торговли, и валютная зона, и много чего еще. Но суть будет одна: время суверенитета на Западе прошло. Надо вкладываться в общий, а американские мегафонды типа "Блэкрок" уже вложились в контрольные и блокирующие пакеты акций системообразующих банков и компаний союзников.

Поэтому, каким бы худосочным ни казался сам себе западный поросенок, он вполне сгодится для англосаксонского волка. Тут решать электорату самих западных стран. И слава богу, что наконец-то занялись собственными делами! Посмотрим, как у них это получится. Главное, чтобы не мешали нам. К сотрудничеству же на суверенной, межгосударственной основе с любыми странами мы всегда открыты.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736551500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Соглашения в сфере банковской политики ратифицировали сенаторы
- Кадровые перестановки
- Камни на пути социального государства
- Первое заседание Проектного офиса по региональной политике прошло под председательством вице-премьера Каната Бозумбаева
- Председатель Демпартии "Ак жол" Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в область Жетысу
- МВД изъяло 40 устройств sim-boх по стране в 2024 году
- Из Сербии экстрадирован подозреваемый в особо крупном мошенничестве
- Суд отменил результаты конкурса госзакупок по организации питания для детей в школах столицы
- АФМ установил факты использования 6,2 тыс "дроп-карт" с общим оборотом 24 млрд тенге
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  