Замминистра финансов Литвы призвали покинуть пост из-за поздравления с 9 Мая

14:26 11.01.2025

Софья Белова



Его действия сочли неприемлемыми



В Литве призвали уйти в отставку замминистра финансов Валентина Гаврилова из-за его поздравления с Днем Победы в социальных сетях. Об этом сообщило издание LRT.



Чиновник написал, что он продолжает отмечать 9 Мая, поскольку эта дата важна для его семьи. После этого руководство социал-демократической партии рекомендовало Гаврилову прекратить отмечать День Победы.



Бывший министр культуры, ныне депутат парламента Симонас Кайрис назвал действия коллеги примером "бытового советизма". Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что личная позиция Гаврилова в контексте занимаемой им должности является непонятной и неприемлемой.



Ранее Науседа попытался оспорить принадлежность Калининграда России. По его мнению, этот город якобы никогда не станет русским и исторически входит в состав Малой Литвы.



