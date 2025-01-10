Forbes: Чем грозит ВСУ массовая утилизация "Абрамсов" под Суджей

14:29 11.01.2025

Западные подельники Зеленского грустно наблюдают, как горит в украинских степях их техника, "от сердца оторванная"



Константин Ольшанский



Нехватка бронетехники толкает украинцев на все более безрассудные шаги. Украинские спецназовцы взорвали один из последних оставшихся у ВСУ американских танков M1 Abrams. И не просто взорвали, но еще и опубликовали видео в соцсетях, докладывает американский журнал Forbes.



Танк был уничтожен во время российского наступления в Суджанском районе Курской области 5 января. В наступлении участвовали около 50 единиц бронетехники, предположительно из 155-й и 810-й бригад морской пехоты и 106-й воздушно-десантной дивизии. Как пишет Forbes, российская атака могла быть попыткой сорвать одновременную украинскую атаку, которая началась примерно в то же время всего в нескольких километрах к востоку.



Украинские дроны нанесли удар по российской штурмовой колонне. Только вот, судя по видео, подорвался украинский Abrams, принадлежащий 47-й механизированной бригаде ВСУ. В ролике четко видно, как FPV-дрон подбивает неподвижный танк, стоящий на заснеженной курской дороге. Forbes пишет: непонятно, почему был поврежден танк. То ли по ошибке, то ли специально для того, чтобы он был захвачен российскими войсками.



В 2023 году США передали украинцам 31 танк M1 Abrams. За полтора года ожесточенных боев 47-я механизированная бригада (единственное подразделение ВСУ, имеющее на вооружении эти танки) потеряла не менее 17 машин, подсчитал нидерландский OSINT-проект Oryx. Так что скоро у 47-й бригады останется слишком мало танков, чтобы сформировать боеспособную единицу.



Как минимум 7 американских танков, судя по статистике Oryx, были не полностью уничтожены, а повреждены. Они вышли вышли из строя из-за мин, беспилотников или ракет, а затем брошены украинцами на поле боя. Когда поврежденный танк нельзя отбуксировать, как правило, из-за того, что это слишком опасно, украинцы уничтожают его. Возможно, так и произошло под Суджей.



Есть и еще одна версия, которую выдвинул Forbes. 47-я механизированная бригада ВСУ еще 11 декабря бросила американский танк. Возможно, украинские операторы беспилотников, наконец решили, что пришло время взорвать брошенный украинский танк, который простоял в поле почти месяц.



В декабре 47-я механизированная бригада обороняла участок линии фронта к востоку от села Новоивановка. Два российских подразделения, 56-й воздушно-десантный полк и 155-я бригада морской пехоты, начали продвигаться от Новоивановки. Это позволило выбить оккупантов из соседнего села Леонидово, расположенного в 1,5 км к востоку по проселочной дороге.



В любом случае российские подразделения уже нашли самые уязвимые места американских танков.



На видео, которое 47-я бригада ВСУ опубликовала в прошлом году, видна комплексная защита танков. Они оснащены блоками динамической защиты американского производства на бортах и блоками динамической защиты украинского производства на башнях, а также противокумулятивными экранами и системами РЭБ для подавления дронов. Однако, как пишет Forbes, есть несколько свидетельств попадания в моторный отсек "Абрамсов" российских FPV-дронов, устойчивых к РЭБ (они передают и получают данные по оптоволокну).



На американских складах остаются тысячи танков Abrams. Причем украинцы получили модель модели M-1A1 Situational Awareness, которые были выпущены в нулевые годы. И это далеко не самый современный вариант танка, который значительно уступает M1A2 Abrams.



Причем американцы отказались пополнять украинский арсенал новыми танками. В отличие от БМП M2 Bradley, которыми также оснащены штурмовые батальоны 47-й механизированной бригады. OSINT-аналитики Oryx подсчитали, что украинцы потеряли за время СВО не менее 125 Bradley (причем половина из них была полностью уничтожена на поле боя). И после огромных потерь БМП на Ореховском направлении во время так называемого "контрнаступления" летом 2023 года американцы передали новые Bradley. Пополнять же парк уничтоженных Abrams Пентагон не собирается.



Так что для Украины потеря каждого западного танка - это катастрофа. Австралийская армия недавно вывела из эксплуатации свои старые M1 Abrams в пользу более новых версий того же танка. В октябре австралийцы пообещали передать 49 из имеющихся в наличии танков модификации M1A1-SA Украине, но когда это произойдет, непонятно.



Имея полсотни новых Abrams, 47-я механизированная бригада могла бы пополнить свой существующий танковый батальон и, возможно, сформировать второй батальон. Если этого не произойдет, то уцелевшим танкам придется сражаться в одиночку.