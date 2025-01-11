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|Военнослужащие ВС РФ рассказали об освобождении населенного пункта Шевченко в ДНР
14:32 11.01.2025
11 января 2025
Военнослужащие 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали об освобождении населенного пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры их рассказа и обстановки в населенном пункте 11 января распространило Минобороны РФ.
По словам военных, сначала гвардейцы зашли в находящуюся рядом с населенным пунктом лесополосу и с помощью беспилотников провели разведку огневых позиций и мест скопления живой силы украинских войск.
Затем для уничтожения вскрытых позиций были задействованы расчеты артиллерии и ударных БПЛА. После подавления основных огневых точек украинских боевиков штурмовые группы соединения под постоянными ударами дронов-камикадзе противника захватили позиции.
Уточняется, что после зачистки лесополосы штурмовики приступили к ночному штурму и, двигаясь от укрытия к укрытию, закрепились в первых домах, а на утро несколькими группами обошли с флангов позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили остаток гарнизона.
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Об освобождении населенного пункта Шевченко стало известно ранее в этот день. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 74-й гвардейской бригады, отметив мужество, героизм и отвагу военнослужащих соединения в ходе выполнения воинского долга в составе группировки "Центр".
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.