Военнослужащие ВС РФ рассказали об освобождении населенного пункта Шевченко в ДНР

14:32 11.01.2025

11 января 2025



Военнослужащие 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали об освобождении населенного пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры их рассказа и обстановки в населенном пункте 11 января распространило Минобороны РФ.



По словам военных, сначала гвардейцы зашли в находящуюся рядом с населенным пунктом лесополосу и с помощью беспилотников провели разведку огневых позиций и мест скопления живой силы украинских войск.



Затем для уничтожения вскрытых позиций были задействованы расчеты артиллерии и ударных БПЛА. После подавления основных огневых точек украинских боевиков штурмовые группы соединения под постоянными ударами дронов-камикадзе противника захватили позиции.



