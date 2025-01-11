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"Талибан" потребовало от Запада выплатить репарации афганцам, пострадавшим за 20 лет военной оккупации
14:36 11.01.2025

"Талибан" потребовал от Запада компенсаций афганцам, пострадавшим от действий военных

11 января 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Движение "Талибан" потребовало от стран Запада выплатить репарации афганцам, пострадавшим за 20 лет военной оккупации, передает корреспондент Podrobno.uz.

Представитель талибов Забихулла Муджахид подчеркнул, что афганцы столкнулись с "жестокостью и преступлениями" иностранных военнослужащих, и заявил о намерении добиваться справедливости для всех пострадавших. В частности, речь идет о компенсациях за ущерб, нанесенный мирным жителям в ходе военных операций.

Представитель правительства также прокомментировал начатое в Великобритании расследование предполагаемых военных преступлений, совершенных британскими солдатами в Афганистане в период с 2010 по 2013 годы. Муджахид отметил, что "все военные преступления стран-оккупантов были совершены преднамеренно", и подчеркнул необходимость привлечения виновных к ответственности.

Расследование предполагаемых преступлений началось в 2023 году после публикации BBC о внесудебных казнях, совершенных британскими военными. Военнослужащие элитного подразделения Special Air Service (SAS) подозреваются в преднамеренных убийствах боеспособных афганских мужчин и подростков младше 16 лет, даже если те не представляли угрозы. По информации газеты The Daily Telegraph, об этих действиях публично заявил анонимный офицер британской армии.

Правительство талибов подчеркивает, что будет использовать все доступные механизмы для защиты прав афганского народа и привлечения международного внимания к этим инцидентам.

Источник - Podrobno.uz
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