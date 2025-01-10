Казахстан. В Минсельхозе опровергли информацию США о казахстанском урожае зерновых

14:39 11.01.2025

В Министерстве сельского хозяйства РК выступили с опровержением информации американских коллег о том, что урожайность зерновых в Казахстане меньше заявленных значений, сообщает Zakon.kz.



В ведомстве назвали заявление USDA (подразделение Минсельхоза США) манипуляцией с данными, которые не подтверждаются фактами.



"Заявления о расхождении данных USDA и МСХ РК по урожайности зерна в Казахстане на 8 млн тонн не соответствуют действительности. 18 млн тонн, которые собрал Казахстан, по данным USDA – это информация по урожаю пшеницы, а 26,7 млн тонн – урожай зерновых и зернобобовых культур – ячменя, овса, гороха, чечевицы и так далее, включая пшеницу", – пояснили в Минсельхозе Казахстана.



В министерстве подчеркнули, что в своих официальных сообщениях постоянно раскрывают данные о том, что в общий вал урожая 2024 года входят зерновые и зернобобовые культуры, для которых совместное упоминание в сельхозстатистике – нормальная практика.



"По оперативным данным акиматов областей, зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 16,7 млн га, при средней урожайности 16,1 ц/га намолочено 26,7 млн тонн в первоначальном весе. Вместе с тем, согласно статистической форме "О сборе урожая сельскохозяйственных культур", данные представляются сельхозтоваропроизводителями раз в год по месту своего нахождения в органы статистики. Итоговые данные будут опубликованы на сайте Бюро нацстатистики РК в начале февраля. При этом данные в первоначальном весе могут отличаться от итоговых данных в среднем с учетом рефакции", – добавили в МСХ.



Казахстанские аграрии объяснили, что аргументы американских коллег к тезису о завышенных данных по урожаю 2024 года включают снижение урожайности вследствие паводков, хотя в зону затоплений попали незначительные площади сельхозземель, ущерб от затоплений комиссия подтвердила на 3,8 тыс. га. Кроме того, большинство почв быстро впитывают влагу, а ее достаточный объем способствует высокому урожаю.



"Другие аргументы, такие как нехватка удобрений и сельхозтехники, также несостоятельны. Благодаря господдержке наблюдается положительная динамика по внесению минеральных удобрений. За 5 лет объемы внесения удобрений выросли в 2,2 раза с 600 тыс. тонн в 2020 году до 1,2 млн тонн в 2024 году", – сообщили в министерстве.



Так же и с темпами обновления техники: по итогам 2024 года отрасль достигла 5,5% уровня обновления парка, что на один процентный пункт выше, чем годом ранее.



Ранее в Минсельхозе заявили, что в 2024 году в Казахстане получен рекордный урожай зерновых.



Андрей Дюсупов