Сколько получат государственные СМИ Узбекистана из госбюджета в 2025 году

15:06 11.01.2025

Бюджет Национальной телерадиокомпании на 2025 год вырос в 1,6 раза - до 881,3 млрд сумов. Ее задачей указаны формирование в сознании людей демократических ценностей, освещение реформ и т. д. Увеличился и бюджет УзА, отвечающего за объективное освещение внутренней и внешней политики страны.



Бюджет на 2025 год практически у всех государственных средств массовой информации в Узбекистане вырос по сравнению с 2024 годом, следует из закона о госбюджете на этот год и постановления президента о его исполнении.



В частности, бюджет Национальной телерадиокомпании (НТРК), которая объединяет региональные телерадиокомпании, телеканалы "Узбекистан", "Узбекистан 24", "Ташкент", Sport, Madaniyat va ma’rifat, Dunyo bo’ylab, Bolajon, Mahalla, O’zbekiston Tarixi, составляет 881,3 млрд сумов (около 68 млн долларов), что на 58,5% больше, чем в 2024 году (555,9 млрд сумов). К 2027 году бюджет может превысить 1 трлн сумов.



Ожидается, что 108 млрд сумов будет направлено на покупку передвижной телевизионной станции для популяризации футбола среди населения, а еще 20 млрд сумов - на полный перевод телерадиоканалов "Узбекистан 24" и Mahalla в HD-формат.



Перед НТРК поставлена стратегическая цель в рамках государственных программ развития - построение открытого гражданского общества, формирование в сознании людей демократических ценностей, освещение государственной политики и результатов реформ в рамках реализации стратегии "Новый Узбекистан" через телевизионные и радиопрограммы, а также их донесение до общества.



При этом показатели по объему телепередач на ближайшие три года не изменятся. Они останутся на уровне 198,19 тысячи часов в год. Но в этом году ожидается увеличение радиоэфиров на 14% - до 60,08 тысячи часов.



В ближайшие три года число телеканалов (26) и радиоканалов (17) не изменится.



Бюджет Национального информационного агентства (УзА) увеличится до с 35,2 млрд до 40,7 млрд сумов (+15,4%). Стратегической задачей УзА определено объективное и последовательное освещение в СМИ внутренней и внешней политики страны, социально-экономических изменений и обновлений в обществе, а также сущности, значимости и результатов проводимых глубоких реформ с точки зрения национальных интересов Узбекистана.



В 2025 году долю подписчиков на медиа-страницы УзА по отношению к активному числу пользователей в социальных сетях намечено довести до 3,5% (в 2026 году - 4%), а долю статей, опубликованных на 9 иностранных языках, по отношению к общему количеству ежегодно опубликованных статей - до 80%.



Число текстовых, фото, видео и аудиоматериалов планируется довести до 95 тысяч, число новых подписчиков - до 165 тысяч за год, число просмотров видео- и аудиоматериалов информагентства - до 9,5 миллионов.



Согласно постановлению президента об исполнении госбюджета на 2025 год, бюджет газеты "Янги Узбекистон" ("Новый Узбекистан"), "Правда востока", "Нурлы Жол" и "Овози тожик" составит 65,65 млрд сумов. В прошлом году на финансирование газеты на казахском языке "Нурлы Жол" и республиканской общественно-политической газеты на таджикском языке "Овози тожик" планировалось направить 4,14 млрд сумов.



Данные о бюджете газеты Олий Мажлиса "Народное слово" ("Халк сузи") и других газет найти не удалось.



В ноябре 2023 года президент утвердил списание пеней за просроченные платежи по кредиту, выделенному Национальной телерадиокомпании, а также увеличение доли госбюджета в его погашении. Если вначале долг в 22,5 млн евро планировалось поделить поровну, то теперь за счет бюджета будет покрыто 93% долга.



В сентябре того года компания подписала контракт с литовской ТVС Solutions на оснащение Джизакской областной телерадиокомпании современным студийным комплексом и передвижной телевизионный станцией за счет госбюджета на 58 млрд сумов (4,44 млн евро).



В 2022 году компания получала 463,6 млрд сумов бюджетных средств, в 2021 году - 427,1 млрд сумов, в 2020 году - 399,5 млрд сумов.