Кыргызстан. В Таласе государству возвращена нефтебаза стоимостью 76 млн сомов, использовавшаяся частными лицами 19 лет

15:10 11.01.2025

Tazabek - В Таласском районе в государственную собственность возвращена нефтебаза вместе с земельным участком площадью 3,0 га, стоимостью 76 млн сомов. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.



Установлено, что нефтебаза и принадлежащий ей земельный участок промышленного назначения, расположенные на Присельном участке в Беш-Ташском айылном аймаке Таласского района, были незаконно переданы в собственность частным лицам. Ранее данный объект использовался государственной акционерной компанией "Кыргызгазмунайзат".



"18 апреля 2005 года на основании приказа указанной компании нефтебаза была незаконно передана в собственность физических лиц и использовалась ими на протяжении 19 лет. Также были предприняты попытки получить правоустанавливающие документы на основании незаконно выданного приказа", – говорится в сообщении.



По итогам проверки, проведенной прокуратурой Таласского района, на имя главы Беш-Ташского айыл окмоту был внесен акт прокурорского реагирования.



11 января 2025