"Сила ШОС" для строительства сообщества единой судьбы человечества, - Чжан Ханьхуэй

15:18 11.01.2025

"Сила ШОС" для строительства сообщества единой судьбы человечества



Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй



Жэньминь жибао он-лайн, 10/01/2025



После Саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане в 2024 году председательство в Организации перешло к КНР. Спустя семь лет Китай в очередной раз стал страной-председателем в ШОС. Председатель КНР Си Цзиньпин на основе продвижения продолжительного мира и совместного процветания на планете предложил превратить ШОС в общий дом сплоченности и взаимного доверия, мира и спокойствия, процветания и развития, добрососедства и дружбы, беспристрастности и справедливости, разработав новый план для будущего развития Организации.



ШОС является "стабилизатором" по защите регионального мира и спокойствия. В период председательства Китай будет следовать концепции общей, комплексной, кооперативной и устойчивой безопасности, углублять контакты со странами-членами ШОС, поддерживать искреннее сотрудничество, продвигать создание комплексного центра реагирования на угрозы и вызовы безопасности, центра по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, центра информационной безопасности и центра по борьбе с транснациональной организованной преступностью. КНР будет способствовать формированию сообщества безопасности, вносить вклад в осуществление Инициативы по глобальной безопасности, защиту долгосрочного регионального мира, укрепление безопасности и стабильности в мире.



ШОС является "ускорителем" в достижении устойчивого развития. По рекомендации китайской стороны, 2025 год был утвержден в качестве "Года устойчивого развития ШОС". В рамках этой темы Китай будет придерживаться принципа общих консультаций, совместного строительства и использования; будет реализован ряд совместных проектов и действий в восьми ключевых областях Глобальной инициативы развития, включая сокращение бедности, продовольственную безопасность, общественное здравоохранение, финансирование развития, изменение климата и "зеленое" развитие, индустриализацию, цифровую экономику, взаимную связь и сообщение. Китай будет ускорять продвижение высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути" и сопряжение этой инициативы с концепциями регионального сотрудничества и стратегиями развития стран-членов ШОС. Кроме этого, КНР будет твердо придерживаться пути взаимной выгоды, обоюдного выигрыша и общего процветания, активно осуществлять Глобальную инициативу развития и Повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.



ШОС является "ретранслятором" в стимулировании контактов между цивилизациями. Искреннее общение – вечное. Китай постоянно придерживается открытой позиции, совместно с партнерами по Организации "возделывает" плодородную почву для общения между людьми. КНР опирается на такие народные дружественные структуры, как Комитет дружбы и сотрудничества ШОС, чтобы в полной мере использовать роль Циндао в качестве столицы туризма и культуры ШОС, роль демонстрационной платформы для зимних видов спорта Китай-ШОС. Вместе с этим, планируется проведение серии мероприятий в сферах образования, культуры, спорта, туризма, а также с привлечением женщин и молодежи. Необходимо совместно осуществлять Инициативу глобальной цивилизации, поэтапно укреплять чувство принадлежности и признания "семьи ШОС" среди людей из разных слоев общества в государствах-членах Организации, а также создавать прочную основу общественного мнения для взаимной дружбы.



ШОС является "инкубатором" по созданию международных отношений нового типа. В 2025 году празднуется 80-летие победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашисткой войне, а также исполняется 80 лет с момента основания Организации Объединенных Наций (ООН). В мире, в котором переплетаются многочисленные изменения и господствует беспорядок, первоначальное намерение Китая объединить страны-члены ШОС для поддержания добрососедства и дружбы, защиты мирного развития, не изменится. Решимость КНР твердо защищать международную систему с ключевой ролью ООН и международный порядок на основе международного права останется непоколебимой. Китай совместно с другими государствами-участниками Организации будет продвигать "голос ШОС" в борьбе с гегемонизмом и политикой грубой силы, прикладывать усилия для продвижения развития глобального управления в более справедливом и рациональном направлении, привнося в мир стабильность и определенность.



Китай и Россия являются странами-основателями ШОС, государства поддерживают тесные связи в совершенствовании строительства организационной структуры, углублении содержания сотрудничества, расширении сфер взаимодействия, а также вносят свою мудрость и силу в развитие и рост Организации. В 2025 году КНР проведет 25-е заседание Совета глав государств-членов ШОС, а в России состоится 24-е заседание Совета глав правительств (премьер-министров). Китай будет укреплять связь, координацию действий и взаимную поддержку с Россией, выводить Организацию на новый этап высококачественного развития с большей сплоченностью, более крепким взаимодействием, более активной жизненной силой и большими достижениями.



​Китай всегда рассматривает ШОС в качестве приоритетного направления во внешней политике, будет "распространять шанхайский дух": руководствуясь лозунгом "ШОС в действии", КНР совместно с партнерами по Организации будет создавать благоприятную среду для безопасности, привносить уверенность для общего развития, предоставлять важную движущую силу для взаимного обучения между цивилизациями, объединять силы для прочного мира, предлагать "силу ШОС" для строительства сообщества единой судьбы человечества.