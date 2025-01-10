Сколько этнических кыргызов и из каких стран получили статус кайрылмана в 2024 году

15:42 11.01.2025

БИШКЕК, 11 янв - Sputnik. В 2024 году статус кайрылмана в КР получили 1 223 этнических кыргыза, сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.



Речь об этнических кыргызах из Узбекистана, Таджикистана, Китая, России, Турции, Афганистана и других стран.



За годы независимости в Кыргызстан перебрались свыше 70 тысяч этнических кыргызов, около 65 тысяч из них получили гражданство.



Статус кайрылмана предоставляет межведомственная комиссия, в которую входят представители ГКНБ, МВД, Минтруда и Департамента регистрации населения Минцифры. Срок рассмотрения запроса - два месяца.



"Этнические кыргызы со статусом кайрылмана имеют право получать пособия и пенсии, медико-санитарную помощь, образование, помощь в трудоустройстве, а также наравне с гражданами КР в соответствии с Земельным кодексом могут получать сельскохозяйственные земли в срочное пользование", - информирует Минтруда.