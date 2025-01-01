С.Караганов, И.Козылов: Восточный поворот 2.0, или "Сибиризация" России

15:58 11.01.2025 Восточный поворот 2.0, или "Сибиризация" России



Сергей Караганов

Доктор исторических наук, заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике.

Илья Козылов

Аспирант, преподаватель департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", руководитель проекта факультета и Совета по внешней и оборонной политике "Сибирская Россия: Поворот на Восток 2.0".

01.01.2025



Для цитирования:

Караганов С.А., Козылов И.С. Восточный поворот 2.0, или "Сибиризация" России // Россия в глобальной политике. 2025. Т. 23. № 1. С. 221–229.



Современный мир переживает беспрецедентные изменения, сопоставимые по масштабу и значимости с величайшими историческими эпохами потрясений и цивилизационных переломов. Глобалистская модель, основанная на империалистической парадигме бесконечного потребления, демонстрирует явные приметы кризиса.



Ориентация на расширение рынков и потребительский рост оборачивается противоречиями, угрожающими и природе, и устойчивому развитию общества. Цифровизация, обеспечивая технологические прорывы, одновременно усугубляет тенденцию на вырождение человека, дегуманизацию обществ.



Фундаментальные сдвиги происходят и в геополитическом балансе сил. За пять с лишним столетий Запад достиг значительного превосходства в политике, экономике и культуре, которое основывалось на военном доминировании. В ХХ веке его господство подорвал Советский Союз, теперь в той же роли выступила Россия. Несмотря на попытки коллективного Запада восстановить утраченные позиции, коренные изменения в системе международных отношений указывают на долговременные и необратимые процессы.



Перемещение центра мировой динамики на Восток и Юг – не временное явление, а фундаментальная тенденция.



Цивилизации, сформировавшиеся вне западной культурной сферы – китайская, индийская, арабская, персидская, турецко-османская, – переживают подъем, их активность определит контуры нового мироустройства. Россия с ее уникальной культурной открытостью призвана стать важной частью процесса, одним из его лидеров, ядром Северной Евразии[1], ее балансиром, а также военно-стратегическим стержнем.



Благодаря своему культурно-историческому коду Россия хорошо адаптирована к новому миру. Чтобы эффективно использовать открывающиеся возможности и противостоять вызовам, стране необходим качественно новый поворот на Восток, выводящий на другой уровень ограниченные и преимущественно внешнеэкономические результаты предшествующего этапа. Крайне важно, однако, чтобы этот поворот был направлен не столько вовне – к Евразии, сколько внутрь страны. Пора вернуться к собственным историческим корням и восстановить идентичность в качестве великой евразийской державы.



Для этого требуется приоритетное внимание к Приуралью и Сибири.



Восточный поворот 2.0 – не просто продолжение предыдущего этапа с изменением внешнеполитической и внешнеэкономической ориентации, но комплексная стратегия обновления страны через "сибиризацию" – сдвиг центра духовного, человеческого и экономического развития на Восток. Это откроет новые горизонты, расширив российскую созидательную роль в стремительно меняющемся мире.



Историческая и современная роль Сибири в развитии России



На протяжении пяти веков именно Сибирь была для России важнейшим геостратегическим и экономическим ресурсом, способствовавшим укреплению ее позиций на международной арене и формированию национальной идентичности.



Освоение этого обширного региона – история расширения российских границ, превращения страны в мощную евроазиатскую державу с великим многонациональным народом и многоцветной культурой, собранной вокруг русского стебля. Оно началось в XVI веке, когда русские казаки двинулись на Восток, покоряя суровые земли и достигнув берегов Тихого океана. За короткое время они прошли огромный путь, ставший символом русского духа, стойкости и воли. Богатые ресурсами территории превратились в надежный тыл, укрепивший Россию на Среднерусской равнине, которую не раз атаковали с Запада и Юга. Завоевание Сибири превратило Россию в государство-цивилизацию, империю. Это весомое историческое наследие отражено в последней Концепции внешней политики РФ 2022 года[2].



Колоссальна экономическая значимость Сибири. Вначале были меха – "мягкое золото", затем серебро, золото и полезные ископаемые, с опорой на которые Россия создала и поддерживала мощную армию и флот. Со временем ключевым инфраструктурным проектом, связавшим Сибирь с центральной частью России, стала Транссибирская магистраль. Построенная в начале XX века, эта железная дорога символизировала движение "встречь солнцу" и позволила интегрировать макрорегион в общероссийскую экономическую систему, укрепив ее связи с рынками Европы и Азии. Идейную важность Транссиба понимали и великие государственные деятели. Так, Сергей Витте с соратниками развернули мощнейшую, как сказали бы теперь, PR-кампанию по продвижению проекта, и она удалась[3]. А Россия получила мощный инструмент сохранения и развития Сибири.



В советский период начались масштабные проекты по строительству заводов, добыче нефти и газа, освоению лесных и водных ресурсов, превратившие регион в важнейший источник стратегических природных богатств для СССР. Во время Великой Оте­чественной войны сибиряки сыграли важнейшую роль в защите страны, а продукция региона – от металлов до продовольствия – внесла неоценимый вклад в победу. (Кстати, табуны коней из сибирских и приуральских степей были одной из важных причин победы России над Наполеоном – русская армия была гораздо мобильнее европейских[4].)



В последние десятилетия развитие Сибири значительно затормозилось и даже чуть не пошло вспять, что стало во многом результатом изъянов социально-экономических реформ 1990-х годов. Попытки вернуть историческую роль сибирского макрорегиона в государственный и общественный фокус внимания, сдвинуть центр развития на Восток активно продолжались на интеллектуальном уровне[5], однако все разбивалось об отсутствие интереса правящего класса.



С начала 2010-х гг.[6] Россия предприняла усилия для переориентации на восточные рынки, но получился своего рода "недоповорот". Среди причин были сохранявшийся западоцентризм значительной части российских элит, технократический характер реформ, который не вызывал воодушевления у граждан, а также, что немаловажно, отсутствие яркой идеи, способной вдохновить общество. В отличие от позднеимперского лозунга "Вперед к Великому океану", который двигал строителей Транссибирской магистрали, или советского освоения Арктики и комсомольских строек, восточный поворот не смог зажечь даже тех, кому потенциально приносил выгоды, включая дальневосточников. Этот процесс, с одной стороны, воспринимался как "московский проект", лишенный общенациональной мобилизующей идеи, с другой – провоцировал местническое сопротивление сибиряков, не желавших менять привычный уклад[7].



Позднее к концептуальной проработке поворота подключились сибиряки[8]. Но, пожалуй, самое важное упущение – исключение из стратегии "поворота" регионов Западной и Восточной Сибири с их высоким человеческим капиталом, значительным научным потенциалом и развитой промышленной базой, а также богатейшими природными ресурсами. В силу недальновидных бюрократических решений они, а также Приуралье оставались оторваны от Тихоокеанской Сибири, Дальнего Востока. Включение Арктики в эту повестку только усугубило проблему, еще больше отвлекая внимание от ключевого макрорегиона.



Несмотря на важную социально-экономическую роль Сибири, там опережающими по сравнению с общероссийскими темпами продолжает сокращаться население и в целом снижается демографический потенциал. К тому же действующая Правительственная стратегия развития Сибирского федерального округа (его одного, но опять не всей Сибири) выглядит ограниченно и не амбициозно, не только не вдохновляя государство и общество на движение вперед, но и вызывая усталое раздражение. Это указывает на необходимость кардинального пересмотра подхода[9].



"Континентальное проклятие" Сибири и Приуралья, выражающееся в оторванности от наиболее перспективных – азиатских – рынков и зависимости от все менее эффективных западных связей, так и не преодолено. Лишь в последние годы началось строительство газо- и нефтепроводов, ориентированных на Юг и Восток, но в макрорегионе по-прежнему недостаточно меридиональных транспортных путей, связывающих его с южными рынками будущего и Арктикой.



Стратегический контур Восточного поворота 2.0



Преодоление вышеуказанных ошибок, а также соразмерное реагирование на актуальные вызовы требуют не только новой внешнеполитической стратегии, но и глубокой внутренней трансформации, которая включала бы перенос центра экономического и культурного развития к востоку страны. Эта стратегия, которую предлагается именовать как "Восточный поворот 2.0", или "Сибиризация России", предполагает интеграцию Сибири от Урала до Дальнего Востока в единую систему, которая станет опорой будущего России в меняющемся мире.



Большая Сибирь с ее природными ресурсами, пространством для демографического и экономического роста, а также исторически сложившейся культурной многогранностью, представляет собой идеальную площадку для переориентации российской экономики и внешнеполитического фокуса на мировой Восток и Юг.



Одним из ключевых элементов должно стать стимулирование переселения населения из европейской части России, включая новые регионы, на приуральские и сибирские территории. Безусловно, это должно предваряться и сопровождаться созданием комфортных условий для жизни, развитием инфраструктуры и возможностей для трудоустройства прежде всего в средних и малых городах (по типу, например, Енисейска), а также снятием бюрократических барьеров, в том числе тех, которые приходится преодолевать приверженцам традиционных ценностей, которые хотели бы переехать в Россию из стран Запада. Осмысленной и дальновидной миграционной политики в России пока нет, что вызывает изумление. Вакуум заполняется ксенофобскими воплями о "засилье мигрантов". Миграцию и мигрантов нужно, с одной стороны, гораздо жестче регулировать, но с другой – активно ассимилировать и привлекать. Опыт комсомольских строек советской эпохи наглядно показал, что массовые многонациональные переселения могут быть успешны при наличии объединяющей и вдохновляющей идеи. Сегодня такой становится развитие Сибири как центра будущей Евразии.



Одним из подходов может оказаться привлечение трудовых мигрантов из азиатских стран, в первую очередь таких, как КНДР, а также Индия, Пакистан, Бангладеш. Эти работники могут внести весомый вклад в строительство инфраструктуры и развитие сельскохозяйственных и промышленных проектов. Привлекать их стоит на временной и сезонной основе. Программа миграции должна быть организована на государственном уровне и сопровождаться в том числе мерами интеграции и адаптации наиболее квалифицированных приезжих, чтобы гарантировать их плавное включение в экономику и общество. Естественно, вопросы безопасности должны обеспечиваться местными жителями и органами власти.



Для успешной реализации стратегии требуется создание новых транспортных коридоров, связывающих Сибирь с азиатскими рынками. Важнейшая задача – строительство меридиональных (север-юг) логистических путей, которые свяжут макрорегион с Центральной, Восточной и Южной Азией и обеспечат выход к Северному морскому пути. Инвестиции в железные дороги, автодорожные и воздушные маршруты, а также трубопроводы для нефти и газа создадут основу транспортно-логистической сети, которая интегрирует Сибирь в евразийскую экономическую систему. Важную роль будет играть развитие энергетической инфраструктуры для устойчивого роста регионов, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии, это также привлечет международных партнеров. Особую роль способны сыграть водные богатства Сибири, которые позволят вовлечь вододефицитные, но и трудоизбыточные страны Центральной и Южной Азии в создание совместных производств водоемкой продукции, ориентированной на экспорт "виртуальной воды" – той, что затрачена на производство продовольствия, химических волокон, целлюлозы и других товаров. Это поможет решать проблемы в самих вододефицитных регионах, прежде всего в центральноазиатских. Ни о какой переброске водных артерий речи, конечно, быть не может.



Для долгосрочного развития Сибири, безусловно, необходимо развитие научных и образовательных центров, которые смогут готовить квалифицированных специалистов и разрабатывать новые технологии для освоения региона. Так, давно назрела и перезрела концепция создания как минимум еще двух научно-производственных комплексов, основанных на науке и глубокой переработке уникальных минеральных ресурсов новым машиностроением – в районе Красноярска – Енисейска и Иркутска – Читы. Они должны быть связаны цепочками стоимости не столько с зарубежными, даже и дружественными странами, сколько с другими регионами России, в том числе дальневосточными и центральными.



Для стратегического поворота на Восток России нужна третья столица – сибирская.



Новый центр, расположенный, возможно, в районе Новосибирска, Красноярске или даже в историческом сердце Сибири – Тобольске, может стать не только административным и экономическим, но и культурным фокусом, приближенным к азиатским партнерам. В сибирскую столицу (или столицы) стоило бы перенести несколько федеральных ведомств, например, министерства культуры, образования и природных ресурсов, специальное министерство по развитию Сибири и Арктики. Также целесообразно перенести руководящие органы РАН в Новосибирск, где существует мощный научный центр.



Несомненно, идея таких переносов натолкнется на неприятие бюрократического сообщества. Однако подобный (частичный в нашем случае) перенос будет содействовать развитию, в т.ч. пространственному, которое, в свою очередь, благотворно повлияет на процесс обновления элит, вливания в них энергии. Отрадно, что президент России выразил одобрение идеи переноса штаб-квартир ряда госкорпораций в Сибирь[10]. Осталось лишь претворить указание в жизнь, а не замести его под сукно, как произошло в начале 2010-х годов.



Эти изменения должны быть мотивированы не только экономическими расчетами (они более чем убедительны – новосибирские ученые с участием москвичей почти все сделали[11]), но и осознанием значимости Сибири как символа России и наглядного отражения ее исторического пути. Нужна "сибирская стратегия" для всей страны, а не только отдельных округов, каждый из которых слабо приспособлен для выполнения такой масштабной задачи.



Подчеркнем, сибиризация предполагает не только социально-экономическое, но и духовно-цивилизационное развитие. Уникальная история Сибири, ее многонациональный человеческий капитал и глубокая связь с национальными традициями создают основу для формирования новой российской идентичности, ориентированной на "возвращение домой" – к истокам России как цивилизации, достойной наследницы великих Византийской и Монгольской империй, и к ее корням как великого многонационального народа.



Проект "сибиризации" должен стать важной составной частью "русской мечты" – новой общенародной и государственной идеологии, предлагаемой всем со школьной скамьи.



Изучение восточных языков и культур должно стать значимой частью государственной образовательной стратегии, начиная с младших классов и далее на уровне бакалавриата.



Историко-культурное достояние Сибири, наполненное романтикой, победами и приключениями, близко каждому патриоту. Как образно выразился видный тюменский журналист и писатель Анатолий Омельчук, Сибирь – это "заварка русского характера", воплощение лучших черт русского духа, объединяющего десятки наций[12]. Она – трамплин для прыжка в будущее, новой фазы строительства страны, отвечающей на вызовы будущего и опирающейся на ее исторические корни[13]. Важно использовать колоссальный человеческий и духовный потенциал региона.



Новое освоение Сибири, или Восточный поворот 2.0 – грандиозный комплексный проект, требующий значительной политической воли, консолидации ресурсов и пробуждения как в элитах, так и во всей русской нации пассионарного духа, который сделал Россию великой. Объединив усилия, пора заставить правящую элиту осуществить необходимое – ускорить сдвиг центра духовного, ценностного, человеческого, экономического развития России туда, где он определен быть историей, Богом и современным миром – к Приуралью и всей Сибири.



Авторы:



Сергей Караганов, доктор исторических наук, заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", почетный председатель Совета по внешней и оборонной политике



Илья Козылов, аспирант, преподаватель департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", руководитель проекта факультета и Совета по внешней и оборонной политике "Сибирская Россия: Поворот на Восток 2.0"



В работе использованы результаты проекта "Сибирская Россия: Поворот на Восток 2.0", выполненного в рамках программы исследований факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" в 2024 году. Источник - Россия в глобальной политике

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