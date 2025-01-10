"Процесс пошел"! Цукерберг убрал из мужских туалетов тампоны для "небинарных персон"

17:02 11.01.2025

Руководство Meta* поручило убрать из мужских туалетов в своих офисах тампоны для "небинарных персон" и трансгендеров*, пишет The New York Times.



Компания также удалила соответствующие "темы", позволявшие менять цвет и фон в приложении для общения Messenger, сообщили сотрудники.



Некоторые из них после этого заявили, что им "стыдно работать в Meta", другие же восприняли эти шаги положительно, говорится в статье.



Ранее в Meta расформировали отделы, занимающиеся вопросами разнообразия, и убрали квоты для представителей ЛГБТ*.



* Организация Meta и движение ЛГБТ запрещены в РФ.



