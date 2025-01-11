Румыния: голос общества – шокирующий вызов глобалистам

22:27 11.01.2025 В Европе неудержимо растет влияние партий и политиков, которые бросают вызов Брюсселю и выступают против поддержки Киева



11.01.2025 | Владимир МАЛЫШЕВ



Сенсационным результатом обернулся опрос общественного мнения в Румынии, проведенный компанией Verifield с целью выяснить настроения избирателей в связи с предстоящими в мае в этой стране повторными выборами президента.



Оказалось, что свыше 40% респондентов заявили, что поддержат на пост президента Кэлина Джорджеску. То есть того самого, который победил в первом туре, но из-за того, что его обвинили в якобы незаконной поддержке со стороны России, голосование было отменено и выборы будут проводиться снова. Но самое поразительное, что это произошло после развернутой в Румынии при поддержке Запада яростной кампании по дискредитации Джорджеску. Получается, что после развернутой против него травли поддержка неугодного кандидата в президенты выросла в народе чуть ли не в два раза. Если в первом туре в ноябре он получил около 23% голосов, то теперь – свыше 40%!



Итоги президентских выборов в Румынии аннулировали после победы якобы пророссийского кандидата Джорджеску, пишет, комментируя итоги этого опроса, английская газета Financial Times. "По опросам общественного мнения, пропутинский правый кандидат в президенты остается фаворитом избирателей на повторных выборах в мае, несмотря на обвинения в том, что он якобы получал помощь от России", – уныло констатирует издание.



Почему выборы отменили, понятно – кандидат на пост президент оказался не угоден. Джорджеску западные СМИ дружно называют "пророссийским" кандидатом. В частности, в начале декабря он заявил о планах отказаться от поддержки Украины в случае прихода к власти. А такое для Брюсселя и Вашингтона – страшная крамола, отход от общей атлантической линии и вообще угроза тому, что Бухарест, как и прежде, будет продолжать плясать под дудку США.



Как известно, первый тур президентских выборов в Румынии прошел 24 ноября. На нем Кэлин Джорджеску, опередив других кандидатов, получил 22,95%. Второе место и право бороться с ним во втором туре, который должен был пройти 8 декабря, получила лидер правоцентристской партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони (19,18%). Она прозападный политик и призвала не допустить смены политического курса Румынии. А вот кандидат от правящей партии провалился и во второй тур не вышел.



Понятно, что беспрецедентное решение об "аннулировании" результат первого тура выборов было принято вовсе не "под давлением общественности", а под давлением совсем другой инстанции, к тому же зарубежной, – США. 5 декабря Вашингтон пригрозил Румынии карой за возможный отказ от прозападного курса. "Соединенные Штаты пристально следят за президентскими выборами в Румынии и предостерегают страну от возможного отказа от прозападного курса", – говорилось в заявлении Госдепартамента США.



Нынешний опрос общественного мнения в Румынии был проведен через несколько недель после того, как Конституционный суд страны аннулировал результаты первого тура, сочтя, что занявший первое место правый кандидат упрочил свои позиции благодаря незаконной агитации, якобы координируемой из Москвы. Любопытно, что этот опрос был заказан мэром Бухареста Никушором Даном, проевропейским либералом, который сам теперь планирует баллотироваться на пост президента на майских выборах. Как видно, он рассчитывал, что развернутая в стране бешеная кампания по дискредитации Джорджеску сыграла свою роль и именно он окажется фаворитом. Но оказалось, что румыны думают иначе. Дан получил от них ушат холодной воды, оказавшись только на третьем месте, а это значит, что если он пойдет на выборы, то рискует не попасть во второй тур.



"Джорджеску, несомненно, представляет собой величайшую угрозу румынской демократии за всю ее посткоммунистическую историю, – сказал Financial Times после объявления итогов опроса обескураженный Дан. – Его недавние успехи и наши опросы подтверждают, что выборы предстоят не совсем обычные, поскольку ставки высоки, а значительная часть электората очень рассержена".



Итоги нынешнего опроса оказались настолько неожиданными, что некоторые эксперты усомнились в его достоверности. Так ректор Университета политических исследований и государственного управления в Бухаресте Ремус Прикопие раскритиковал мэра за "безответственную" публикацию якобы ложных цифр. По его словам, это лишь "делает рекламу" пророссийскому политику и "ставит палки в колеса" другим кандидатам. Однако утверждать, что это Дан сам себе подложил свинью, по меньшей мере наивно. А потому прозападный истеблишмент Бухареста сейчас растерялся и не знает, что делать.



Тем более что румынская налоговая служба ANAF установила, что кампания в TikTok, которая якобы поддерживала предвыборную агитацию в пользу Джорджеску, была оплачена не россиянами, как объявила румынская разведка, а проевропейской Национально-либеральной партией Румынии (PNL). А сам Джорджеску какие-либо связи с Россией категорически отрицает и уже оспорил отмену голосования, в том числе в Европейском суде по правам человека.



"Если румынское правосудие не принесло румынскому народу ни справедливости, ни достоинства, то, быть может, это сделает международная система правосудия ЕСПЧ – ради всеобщего блага, – написал Джорджеску у себя в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). – Продажные и греховные политики отняли у нас право на свободу воли". А ЕСПЧ, кстати, подтвердил, что получил запрос Джорджеску и пообещал рассмотреть его в этом месяце.



В такой обстановке появились слухи, что Джорджеску хотят вообще запретить участвовать в повторных выборах и снять его кандидатуру с голосования. Но если ему действительно запретят баллотироваться, то лидер крайне правой партии "Альянс за объединение румын" Джордж Симион уже заявил, что готов занять его место. Так что в итоге претендентом на пост президента может оказаться политик, который выступает еще с более радикальных позиций, чем Джорджеску. Правая партия Симеона "Альянс за объединение румын" требует немедленно прекратить военную помощь Украине, объявив идущий там вооруженный конфликт "не нашим", и требует от правительства переосмыслить отношения с Вашингтоном и Брюсселем.



В этой связи Марио Бикарски, старший аналитик по Европе в компании Verisk Maplecroft, занимающейся изучением рисков, обескураженно заявил, что повторные президентские выборы станут "крупнейшим вызовом для нового правительства".



Но паникуют уже не только прозападные силы в самой Румынии. "История не так уж сильно отличается в других странах юго-восточной и центральной Европы. В Сербии, Боснии, Венгрии и Словакии правые политические лидеры заискивают перед Путиным и бросают вызов ценностям ЕС, которые они якобы отстаивают", – писала английская газета Guardian, комментируя результаты первого тура выборов в Румынии. "Даже во Франции и Германии, сердцевинах европейского проекта, наступила правая гниль, спровоцированная Россией. Там, где когда-то правила Ангела Меркель, теперь вышагивают Марин Ле Пен и Элис Вайдель", – отмечает издание, имея в виду Францию и Германию.



"Националистические популистские партии, – продолжает нагнетать панику издание, – питающиеся гневом по поводу стоимости жизни, миграции и культурной напряженности, и поощряемые и финансируемые враждебной Россией, ведущей гибридную и когнитивную войну, – это два врага-близнеца, разрушающие, разделяющие и ослабляющие европейские демократии. Никто не застрахован. Никто пока не придумал, как переломить ситуацию".



"В Европе, – вынуждено констатировать польское русофобское издание Fakt, – растет влияние пророссийски настроенных партий". Об изоляции России на международной арене говорить уже не приходится. Все больше стран "говорят на языке Путина", отмечается в статье: на Западе растет влияние политических сил, дружелюбно настроенных к Кремлю.



В этой связи издание требует, чтобы Запад проводил еще более агрессивный курс в отношении России. Оно считает, что "политика умиротворения, которую ведут европейские популисты, таким образом, подрывает не только сегодняшнюю поддержку Украины, но, прежде всего, не дают гарантии того, что Запад сможет в долгосрочной перспективе устранить российскую угрозу. Не только рядом, на Украине, но и прямо нацеленную на его членов, как, например, на прибалтийские государства. Речь идет не только о вооруженной агрессии, но и о уже существующих угрозах гибридного или разведывательного характера, а также об актах саботажа, поджога или разрушения критической инфраструктуры".



Происходящее сейчас в Румынии показывает, что панические крики о "российской угрозе" уже перестают работать. Перед лицом нарастающего экономического и энергетического кризиса угроз в адрес Европы со стороны избранного президента США Дональда Трампа избиратели начинают думать иначе, чем политики в Брюсселе и подведомственные им русофобские европейские СМИ. Отсюда и сенсационный результат опроса общественного мнения в Румынии, появление на посту премьера Словакии Роберта Фицо, крепнущий авторитет венгерского премьера Виктора Орбана, успехи партии "Альтернатива для Германии", Марин Ле Пен во Франции и Герберта Кикля в Австрии. Все они считают, что в европейской политике нужны серьезные перемены. Источник - Фонд стратегической культуры

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