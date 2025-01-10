В Ташкенте 12 января пройдет праздничный кавалерийский парад, посвященный Дню защитника Отечества

22:45 11.01.2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Ташкенте 12 января пройдет торжественный конный парад, посвященный 33-й годовщине образования Вооруженных сил Узбекистана и Дню защитника Отечества, передает корреспондент Podrobno.uz.



Мероприятие начнется в 16:00 под руководством Национальной гвардии.



Это уникальная возможность для жителей и гостей Ташкента увидеть зрелищное шествие кавалерийских подразделений. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к празднованию и насладиться торжественной атмосферой.



