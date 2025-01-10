Парад победы Жуков мог принимать в Лондоне - но Гитлер поторопился, - Александр Широкорад

23:02 11.01.2025

Парад победы Жуков мог принимать в Лондоне - но Гитлер поторопился

85 лет назад СССР был готов и отразить налет на Баку, и бомбить Суэцкий канал



Александр Широкорад



В Москве рассекречено сообщение наркома МВД Берии наркому обороны Ворошилову от 13 января 1940 года. В документе, которому исполняется 85 лет, говорилось:



"Резидент НКВД СССР в Париже сообщает следующие непроверенные данные: на последнем заседании высшего военного совета вынесено принципиальное решение начать военные действия против СССР…



С начала военных действий против СССР предполагается создание национального русского правительства и объявление всеобщей мобилизации белоэмигрантов".



Обратим внимание, даже в совсекретном документе Берия не указал имя информатора. Им был резидент ИНО НКВД Л.П. Василевский.



Пятый месяц в Европе идет Вторая мировая, а правительства Англии и Франции планируют напасть на СССР и навязать ему "национальное правительство". Да это полнейший бред! Да, это так - но только с точки зрения нашей официальной истории.



А что было на самом деле? В 1918 году Антанта одержала величайшую победу в истории человечества, уничтожив три враждебные империи - Германскую, Австро-Венгерскую и Османскую, заодно и одну союзную - Российскую. К концу 1918 года оккупационные войска Антанты заняли стратегические точки всех четырех империй.



А почему бы это не повторить в 1940 году, разом уничтожив Германию и СССР? В 1914-1917 годах победа обошлась Антанте большой кровью. А как бы достичь победы в 1940 году малой кровью? Создав большую коалицию европейских стран, которые бы одновременно воевали с СССР и Германией.



30 ноября 1939 года началась советско-финская война. По мнению англо-французских стратегов, Красная Армия должна была увязнуть в войне на несколько лет. А почему не втянуть в эту войну Норвегию и Швецию? Разработка британских планов захвата Норвегии началась еще в сентябре 1939 года.



18 декабря 1939 года Польша объявила войну СССР. А не путает ли чего автор? Ведь Красная Армия воевала с поляками с 17 сентября по 5 октября 1939 года. Воевать-то воевала, но объявлять войну польскому правительству было недосуг - паны драпали сами и спешно вывозили золотишко в Румынию.



А оказавшись в Румынии, польские правители, кто там и остался, а кто бежал в Швейцарию. Короче, войну Советскому Союзу объявить забыли.



Пришлось французам собрать несколько обитавших во Франции польских политиков и генералов и назначить их правительством Польши. Резиденцией польского правительства стал старинный французский городок Анжу (Анжер) в 300 км к юго-западу от Парижа.



Повод для войны был смешон - СССР передал буржуазной Литовской республике город Вильно с областью.



Кто и где должен был воевать? Дело в том, что к январю 1940 года во Францию прибежало несколько сот польских офицеров. А главное то, что во Франции к началу войны работало около 800 тысяч поляков-гастарбайтеров. Из них-то как раз и собирались набрать 100-тысячную польскую рать, которую союзники решили отправить воевать в Норвегию и Финляндию.



В 1940 году Европа отправила в Финляндию 318 самолетов и 861 орудие (в основном из Англии, Франции и Швеции). 6 февраля 1940 года Верховное союзное командование постановило отправить в Норвегию для действия против СССР 100 тысяч британских и 35 тысяч французских солдат.



Помимо нападения на СССР через Норвегию и Финляндию, союзники разработали "Южный план" нападения на СССР. Согласно ему Болгария, Турция, Румыния, Греция и Югославия предположительно должны были выставить 100 дивизий. Они должны были вторгнуться в Советский Союз через румынскую и турецкую границы.



Началом "Южного плана" должна была стать операция "Pike" ("Щука") - бомбардировка нефтяных промыслов в Баку и Грозном и морского нефтяного терминала в Батуми.



14 марта 1940 года турецкий министр иностранных дел Сараджоглу обещал французскому послу Массильи предоставить для бомбардировок Баку союзной авиации аэродромы в Диярбакыре, Эрзеруме и Карсе.



В Москве всерьез восприняли британскую угрозу. В полную боевую готовность была приведена система ПВО Закавказья. Замечу, что всего в ПВО страны к этому времени было три корпуса ПВО - в районах Москвы, Ленинграда и Баку. Батуми же прикрывала 8-я бригада ПВО.



В районе Баку было сосредоточено 420 зенитных пушек калибра 76−85 мм и 60 орудий малого калибра. Забегая вперед, скажу, что к июню 1941 года в ПВО Баку было 19 радиолокационных станции (13 "Рус-1" и 6 "Рус-2"), а в ПВО Москвы - всего три ("Рус-1").



Сталин решил не ограничиваться обороной. Где-то в начале февраля 1940 года советское командование приступило к подготовке ответного удара. Его должны были нанести шесть дальнебомбардировочных полков (всего свыше 350 бомбардировщиков ДБ-3).



6-й, 42-й и 83-й дальнебомбардировочные полки начали сосредотачиваться на аэродромах Крыма. Еще три полка ДБ-3 должны были действовать с аэродромов в Армении в районе озера Севан.



Эскадрильи первой группы, пролетев над Турцией, должны были атаковать британские базы в Ларнаке, Никозии и Фамагусте на Кипре, базу в Хайфе в Палестине и французские военные объекты в Сирии.



Самолеты второй группы, базировавшиеся в Армении, должны были лететь через Иран и Ирак. В районе Багдада полки расходились в разные стороны на турецкие объекты и на британские базы в Ираке и в Египте.



Последний самый лакомый кусочек достался 21-му дальнебомбардировочному авиаполку. Две его эскадрильи должны были атаковать британскую эскадру в Александрии, две эскадрильи - сбросить бомбы под Порт-Саидом, а одна эскадрилья должна была потопить несколько судов в Суэцком канале и тем парализовать британское судоходство.



Стоит добавить, что все английские и французские базы к началу июня 1940 года жили в режиме мирного времени, и о возможности авианалетов никто и не думал.



Союзное командование назначило первую бомбардировку Баку на 15 мая 1940 года. Сразу после обнаружения самолетов противника должны были подняться в воздух и бомбардировщики Ильюшина, чтобы устроить англичанам небольшой Перл-Харбор.



Однако планам англичан и французов не суждено было сбыться.



10 мая вермахт начал наступление на Западном фронте. 15 же мая капитулировала голландская армия, а танковый корпус генерала Гота расчленил 2-ю и 9-ю французские армии и двинулся на Сен-Контен. Понятно, что тут бравым союзникам стало не до Баку.



13 октября 1940 года Риббентроп в письме к Сталину вежливо поддел его: "…советский нефтяной центр в Баку и нефтепорт в Батуми, несомненно, уже в этом году сделались бы жертвой британских покушений, если бы не разгром Франции и изгнание английской армии из Европы".



Еще раньше потерпели фиаско планы нападения на СССР с севера. 12 марта 1940 года в Москве был подписан советско-финляндский мирный договор.



5 апреля 1940 года Англия и Франция вручили Норвегии и Швеции ноты, в которых говорилось, что Советский Союз планирует вновь напасть на Финляндию и создать на норвежском побережье базы для своего военно-морского флота.



7−8 апреля британский флот начинает выдвижение к берегам Норвегии.



Несмотря на более чем двукратное превосходство союзного флота, немцы наголову разгромили союзников в Норвегии.



Ну, и последний вопрос, кого союзники могли поставить во главе "национального правительства России"? Белогвардейские организации РОВС и другие могли легко поставить под ружье как минимум сто тысяч человек. Но вождей у них не было. На Западе проживало только два человека с большими прошлыми "заслугами" - Лев Троцкий в Мексике и Александр Керенский в Париже.



Троцкий вряд ли пошел бы в лакеи к союзникам, а Керенский сделал бы это с большим удовольствием.



Эх, погодили бы немцы хотя бы недели три бить французов в мае 1940 года! Тогда бы Парад Победы состоялся на 5 лет раньше и не на Красной, а на Трафальгарской площади. И принимали бы его генералы Георгий Жуков и Гейнц Гудериан.