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Гражданин Таджикистана получил руководящий пост в "правительстве" Сирии, захваченной террористами
23:15 11.01.2025

Алексей Иванов

Разыскиваемый у себя на родине за терроризм, наемничество и т.д. Сайфиддин Таджибоев назначен командующим оперативным штабом в т.н. министерстве обороны нового "сирийского правительства", сформированном головорезами-салафитами из "Хайят Тахрир аш-Шам"* и близких к ней организаций.

Таджибоеву 41 год. Он родом из Спитаменского района Согдийской области (ранее Науский район Ленинабадской области) Таджикистана. Этнический узбек. Руководил районной ячейкой Партии исламского возрождения Таджикистана*(29.09.2015 признана Верховным судом РТ террористической организацией и запрещена на территории республики; запрещена во всех странах ШОС и ОДКБ). В 2013-м вместе с братом отправился воевать в Сирию, примкнул к игиловцам*, и через некоторое время таджикистанские власти объявили его в розыск за вербовку граждан РТ для участия в террористической деятельности. Позднее стал главарем боевиков группировки "Катиба Таухид валь-Джихад"*, состоящей из граждан Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, и действовавшей в мухафазах Хама, Идлиб и Латакия под эгидой "Джебхат ан-Нусры" (филиал международной террористической организации "Аль-Каида"* в Сирии, впоследствии сформировавший ядро "Хайят Тахрир аш-Шам"*). Садист, причастный к множеству терактов, убийствам мирных жителей, зверским пыткам, изнасилованиям.

"В его отношении возбуждено уголовное дело. Имя Таджибоева присутствует в списке Национального банка Таджикистана как связанное с терроризмом, любые финансовые операции с ним запрещены", - указывает EurAsia Daily.

Теперь кровавый убийца осваивается на новой должности в "демократическом" сирийском правительстве "прогрессивных джихадистов". После назначения ему присвоено звание полковника. В беседе с таджикскими и узбекскими блогерами из ХТШ* Таджибоев заявил, что уже активно приступил к работе. Кроме него, крупные должности в радикально-исламистском минобороны получили еще несколько среднеазиатских боевиков.

"Социальный лифт" в рамках террористического интернационала, пестуемого коллективным Западом, турками и сионистами.

Политолог Андрей Серенко: "Известно, что еще в июле 2024 года Сайфиддин Таджибоев находился в Афганистане, в восточной провинции Кунар, где активно взаимодействовал с "вечно живым" Гулмуродом Халимовым, бывшим полковником МВД Таджикистана, который около десяти лет назад примкнул к "Исламскому государству"*. Летом 2024-го Таджибоев перебрался из Афганистана в Сирию, где и принял участие в джихадистской "революции", организованной Турцией и осуществленной конгломератом исламистских группировок во главе с "Хайят Тахрир аш-Шам"*. По итогам этой "революции" Сайфиддин Таджибоев и был назначен на высокий пост в военной иерархии победившего в Сирии режима. [...] Назначение Таджибоева "Қоид амалият фил-Ливо", т.е. начальником штаба Операционного управления Минобороны Сирии нового сирийского правительства, было с восторгом встречено его многочисленными соратниками - джихадистами из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, а также Афганистана. Как сообщают, Сайфиддин Таджибоев получил не только высокую должность, но и неформальную кличку "Президент" - которая намекает на его возможные амбиции в отношении исторической родины, Таджикистана. Впрочем, пока наверняка неизвестно, станет ли когда-нибудь Сайфиддин Таджибоев президентом Таджикистана. Но зато можно с высокой долей уверенности предположить, что в Сирии он создаст новый надежный плацдарм для обучения и концентрации центральноазиатских джихадистов, которые потом, вполне возможно, захотят вернуться в родные места и повторить там успех "джихада" в Сирии. Кстати, наши источники полагают, что стоит теперь ждать появления более тесной связки между джихадистскими группами боевиков - выходцев из Таджикистана - в Сирии, Афганистане и подпольем в Согдийской области Таджикистана. Которая, кстати, граничит с Узбекистаном. И вообще имеет очень выгодное расположение с точки зрения решения целого ряда задач ведения "джихада" в регионе". Ну, фантазии о данном субъекте в качестве гипотетического президента Таджикистана (этнический узбек же!) оставим на совести г-на Серенко. Как и информацию о якобы живом "министре войны" ИГ*, экс-командире ОМОН МВД Таджикистана Халимове, прошедшем тренировочные курсы Госдепа США и обучавшемся в американской частной военной компании Blackwater; 8.09.2017 Министерство обороны РФ доложило, что Халимов ликвидирован в результате удара российских ВКС в районе сирийского города Дейр-эз-Зор.

"Самое смешное, что въехать в Россию из Таджикистана Сайфиддин Таджибоев не сможет - в Таджикистане посадят. Зато из любой другой страны - запросто. И будет тут как дома, благодаря, договору о двойном гражданстве с Таджикистаном. Это для понимания, как много нам еще предстоит поменять в миграционной политике", - заметил блогер Сергей Колясников. Доброволец с позывным "Шекспир" Павел Кухмиров: "В Сирии начальником "генштаба" террористов ("новой демократической власти") стал ценный специалист из Таджикистана Сайфиддин Таджибоев. В родной республике он давно уже объявлен в розыск за терроризм и ваххабизм. Представляете, он там вне закона, ваххабизм этот. Куда им до нашей толерантности, азиятам нецивилизованным. Теперь вопрос: а что в России прямо сейчас желают возглавить точно такие же ценные специалисты. Которые приедут без всяких препятствий". РИА Катюша: "Он занимался активной вербовкой в ряды боевиков новых сторонников в России и Таджикистане (где он давно объявлен в розыск как террорист, наемник и не только). Давайте зададимся вопросом: а сколько сторонников у г-на Таджибоева на территории России? И сколько их въедет через гостеприимно распахнутую границу в условиях полной бесконтрольности всей этой массы внутри страны? Вопросы, на которые мы хотели бы услышать ответ". Заместитель председателя Московской городской Думы Андрей Медведев: "Вроде про Сирию новость. Но куда в большей степени про то, что нам еще надо поправить в нашей миграционной политике".

* террористическая организация, запрещенная в России

Источник - Завтра
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