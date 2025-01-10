 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 11.01.2025
23:26  Украина - это мелочь: Трамп предложит России глобальную историческую сделку
23:15  Гражданин Таджикистана получил руководящий пост в "правительстве" Сирии, захваченной террористами
23:02  Парад победы Жуков мог принимать в Лондоне - но Гитлер поторопился, - Александр Широкорад
22:45  В Ташкенте 12 января пройдет праздничный кавалерийский парад, посвященный Дню защитника Отечества
22:37  В Монголии на фоне протестов созвано заседание Чрезвычайного штаба по снижению загрязнения атмосферного воздуха
22:27  Румыния: голос общества – шокирующий вызов глобалистам
17:02  "Процесс пошел"! Цукерберг убрал из мужских туалетов тампоны для "небинарных персон"

16:30  Кыргызстан. Кто лает на караван? - Канат Кожоев
15:58  С.Караганов, И.Козылов: Восточный поворот 2.0, или "Сибиризация" России
15:42  Сколько этнических кыргызов и из каких стран получили статус кайрылмана в 2024 году
15:18  "Сила ШОС" для строительства сообщества единой судьбы человечества, - Чжан Ханьхуэй
15:10  Кыргызстан. В Таласе государству возвращена нефтебаза стоимостью 76 млн сомов, использовавшаяся частными лицами 19 лет
15:06  Сколько получат государственные СМИ Узбекистана из госбюджета в 2025 году
14:39  Казахстан. В Минсельхозе опровергли информацию США о казахстанском урожае зерновых
14:36  "Талибан" потребовало от Запада выплатить репарации афганцам, пострадавшим за 20 лет военной оккупации
14:32  Военнослужащие ВС РФ рассказали об освобождении населенного пункта Шевченко в ДНР
14:29  Forbes: Чем грозит ВСУ массовая утилизация "Абрамсов" под Суджей
14:26  Замминистра финансов Литвы призвали покинуть пост из-за поздравления с 9 Мая
14:22  Чего нельзя делать в Абу-Симбеле, - Павел Густерин
02:25  Волк и три поросенка: Вашингтон определил для союзников новую роль, - Александр Яковенко
01:38  Опиумная война против человечества продолжается, - Валентин Катасонов
01:01  ВС РФ заняли большую часть поселка Двуречное
00:44  Военный историк: СВО закончится в 2025 году, но не в результате переговоров
00:22  Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину
Пятница, 10.01.2025
23:48  Приднестровье загнали в уголь. Москва может помочь, только взяв Одессу, - "СП"
22:20  Постсоветские шестерки умирают первыми
20:50  Армянская вендетта: Армению в ЕС никто не ждет
20:42  Снаряды Алиева помогли крушению азербайджанского самолета
20:30  FT: чиновники Евросоюза боятся, что Трамп отменит антироссийские санкции
20:20  infoBRICS: украинские наемники в Венесуэле задержаны за заговор против Мадуро
20:08  "Готовимся к худшему сценарию": в МЧС Казахстана высказались о подготовке к паводкам
19:46  Трамп превратит Мексику в американскую Украину
18:58  "Талибан"*: Заявления о помощи Афганистану от двух президентов США одинаково лживы
18:52  2 года без проверок. Президент Таджикистана пописал Указ о моратории на все виды проверок предпринимателей
18:50  Хинштейн заявил, что ВС России продолжают продвигаться в Курской области
18:37  Импорт в Узбекистан электромобилей и гибридов впервые превзошел бензиновые авто
18:25  Путин и Трамп ищут место переговоров. Баку, Дубай, Будапешт?
15:32  Вступление Армении в ЕС можно сравнить с покупкой билета на "Титаник"
15:20  Таджикская армия - самая слабая в Центральной Азии
14:59  Центральная Азия готова достойно отметить 80-летие Великой Победы
14:48  В Узбекистан в виде копий вернулись уникальные исторические труды из Малайзии и Турции
13:30  77-летний голливудский актер Джеймс Вудс рыдает в интервью для CNN - его роскошный дом был уничтожен в недавнем пожаре
13:23  В Узбекистане предложили проверять чиновников на склонность к коррупции
12:13  Амиран Сардаров рассказал об отношениях с внучкой экс-президента Узбекистана после развода
12:12  В Казахстане снова подорожали сигареты
12:09  Стало известно, кто стал владельцем базы отдыха Сиджак, принадлежащей Гульнаре Каримовой
12:08  В Узбекистане до 2028 года построят ГЭС общей мощностью 3,3 ГВт
12:06  Туркменистан. На заводе "Балкан" заложен киль первого сухогрузного судна
12:04  О сборах на покупку одежды в нацстиле в школах Казахстана высказался министр
12:01  От свечей до российских АЭС: будущее энергетической независимости Таджикистана
12:00  С февраля в Казахстане может подорожать электроэнергия
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Украина - это мелочь: Трамп предложит России глобальную историческую сделку
23:26 11.01.2025

Кирилл Стрельников

Атлантические либерал-глобалистские элиты, в свое время самонадеянно сказавшие "гоп" по поводу "конца истории" и окончательного доминирования Запада, сейчас имеют бледный вид, а все их планы торжественно едут на помойку.

Коллективный глубинный Запад своими руками открыл ящик Пандоры, сделав ставку на унижение и уничтожение крупнейшей евразийской империи - России, и теперь мир стоит на пороге глобального "передела" и пересборки всей системы международных договоренностей, включая территориальные. Границы государств подобны доллару: они существуют ровно до того времени, пока люди с той и другой стороны готовы их признавать и защищать.

В нашем историческом пространстве и времени совпали два события: проигрыш "старого" Запада России на Украине, который уже фактически признается всеми, и "традиционалистская" революция в США, давшая карт-бланш новому императору Запада Дональду Трампу. Это означает, что сейчас возникла ситуация, когда на фоне конца "мира, основанного на правилах", ключевые игроки должны между собой договориться о новом мире - во всех смыслах этого слова.

Источники в окружении Дональда Трампа сообщили, что "в переходной команде избранного президента США Дональда Трампа считают возможным достижение крупной сделки по безопасности между Россией и Соединенными Штатами после предстоящей смены власти в Вашингтоне". В качестве алаверды из Кремля вежливо ответили, что "Владимир Путин будет только приветствовать готовность Трампа к диалогу с ним".

И есть все основания полагать, что в большой сделке по безопасности Украина будет занимать хоть и важное, но отнюдь не центральное место. Специально вброшенная в инфополе фраза будущего спецпредставителя США по Украине Келлога "Трамп не намерен идти на уступки российской стороне в вопросе урегулирования конфликта на Украине" в этом случае является лишь ширмой для переговоров, которые за закрытыми дверями идут уже сейчас.

Индикатором масштаба новой "большой сделки" может служить совершенно головокружительная активность избранного президента США по поводу новых границ Америки. Напомним, что Трамп объявил сразу о нескольких своих макрохотелках, которые включают в себя интеграцию в США Канады, покупку Гренландии, а также установление контроля над Мексикой и Панамским каналом. При этом эти темы обсуждаются уже как состоявшаяся данность: например, Трамп с покер-фейс заявил "Это сделка, которая должна состояться. Сделаем Гренландию снова великой!", а будущий советник по нацбезопасности Трампа Майк Уолтц совершенно прямо сказал по поводу Канады, что "ждет момента, когда увидит перерисованные карты".

Невероятно интересно, что никто из мировых лидеров не процитировал песню Высоцкого "тут прибежали санитары и зафиксировали нас" - наоборот, слова (и действия) Трампа и его представителей были восприняты со всей серьезностью. Хотя министр иностранных дел Франции в истерике заявил, что "ЕС не потерпит захвата Гренландии Дональдом Трампом", а канцлер ФРГ Шольц возмущенно запыхтел, что "границы не должны изменяться с применением силы. Это касается каждой страны, будь то на Востоке или на Западе", ранее смелые шакалы спинным мозгом уловили, что США, если захотят, могут положить глаз и на них.

Мгновенно уловив ремарку Трампа о том, что он не исключает силового варианта и, смирившись с неизбежным (потеря Гренландии), Дания сообщила, что "королевство внимательно анализирует, какой ответ дать Трампу на это предложение, чтобы избежать серьезного раскола в отношениях с близким союзником и членом НАТО", и вообще "Гренландия может стать независимой", а там пусть сами решают, она и так была дотационным регионом. На вопли канадского Трюдо о том, что типа Канада не сдастся никогда, соправитель Трампа Илон Маск ответил просто - "заткнись, девочка", а видная республиканская активистка Лорен Вицке пригрозила, что США смогут легко забрать силой Гренландию у Европы и их не остановит ни один "женоподобный еврокуколд".

Некоторые эксперты полагают, что весь этот спектакль нужен Трампу, чтобы сместить внимание внутренней аудитории с неизбежного отступления США в конфликте на Украине и организовать большую медийную "перемогу".

Этот элемент, безусловно, присутствует, но глубинные причины разворачивающегося геополитического шоу гораздо глубже.

Тот факт, что Россия фактически в одиночку бросила вызов всему Западу и миропорядку, обслуживающему его интересы, и при этом на фоне экономической и горячей войны выходит из конфликта на Украине победителем, привел Запад к выводу, что при существующей системе у него шансов нет. Чтобы выйти на следующий раунд противостояния с Россией (и Китаем) на равных, ему нужна сверхконцентрация и сверхконсолидация - то есть именно та Pax Americana с новыми границами и новой концентрацией власти и ресурсов, о которой говорит сегодня Трамп.

Поэтому захват Канады и покупка Гренландии в этом ракурсе совершенно логичный шаг аккумулировать под себя половину Арктики, где, как утверждают военные аналитики, в будущем будет находиться центр геополитического противостояния американской империи и России в союзе с Китаем.

Однако для формирования новой централизованной западной империи с новыми границами Трампу (вернее тем, кто за ним стоит) парадоксальным образом нужно легитимизировать новый миропорядок с другими центрами силы, пусть и имеющими противоположный знак. По сути, своими неоколониальными инициативами Трамп предлагает сделать России перерыв на 30-50-100 лет, чтобы вернуться к разговору о том, кто главный, попозже. Озвучиваются даже такие варианты, что США уходят из Восточной Европы и Прибалтики, не говоря уже об Украине, а мы не ставим им палки в колеса в Мексике, Панаме, Канаде и Гренландии.

Возможно, это провокации врагов. Известно только, что в Кремле считают, что, например, "притязания Трампа на Панамский канал - это вопрос двусторонних отношений США и Панамы", а из США в адрес бывших "лучших друзей и партнеров" доносятся сообщения вроде "Помолчи лучше, когда взрослые разговаривают".

В 2023 году на заседании Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что "СВО - это не территориальный конфликт: Россия - самая большая страна в мире, она не ищет новые земли. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство".

Как всегда, Путин что-то знал.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736627160


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Соглашения в сфере банковской политики ратифицировали сенаторы
- Кадровые перестановки
- Камни на пути социального государства
- Первое заседание Проектного офиса по региональной политике прошло под председательством вице-премьера Каната Бозумбаева
- Председатель Демпартии "Ак жол" Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в область Жетысу
- МВД изъяло 40 устройств sim-boх по стране в 2024 году
- Из Сербии экстрадирован подозреваемый в особо крупном мошенничестве
- Суд отменил результаты конкурса госзакупок по организации питания для детей в школах столицы
- АФМ установил факты использования 6,2 тыс "дроп-карт" с общим оборотом 24 млрд тенге
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  