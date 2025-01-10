Крадущийся кабан, затаившийся медведь. Событие недели в СВО – атаки под Курском

13:54 12.01.2025

Евгений Норин



СВО



Прошедшая неделя на украинском фронте отметилась серией атак с обеих сторон. Больше всего эмоций вызвало движение ВСУ в сторону села Большое Солдатское. Это Курская область, северо-восточный угол украинской "дуги". Судя по всему, вражеское командование учло собственный опыт наступления под Курском. Тогда они собрали сильный кулак, обильно оснащенный бронетехникой, но предпочли вообще забросить остальные направления без резервов. Все это привело к размену "Пятерочки" на оборонительный периметр вокруг Покровска, который русские благополучно освежевали, пока ВСУ штурмовали Суджу. Видимо, опыт был сочтен не очень вдохновляющим, и на сей раз атаку решили провести ограниченными силами.



