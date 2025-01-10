|Крадущийся кабан, затаившийся медведь. Событие недели в СВО – атаки под Курском
13:54 12.01.2025
Евгений Норин
СВО
Прошедшая неделя на украинском фронте отметилась серией атак с обеих сторон. Больше всего эмоций вызвало движение ВСУ в сторону села Большое Солдатское. Это Курская область, северо-восточный угол украинской "дуги". Судя по всему, вражеское командование учло собственный опыт наступления под Курском. Тогда они собрали сильный кулак, обильно оснащенный бронетехникой, но предпочли вообще забросить остальные направления без резервов. Все это привело к размену "Пятерочки" на оборонительный периметр вокруг Покровска, который русские благополучно освежевали, пока ВСУ штурмовали Суджу. Видимо, опыт был сочтен не очень вдохновляющим, и на сей раз атаку решили провести ограниченными силами.
Военный смысл этой затеи, если он реально есть, туманен. Курское наступление представлялось разумным в первые 3 дня, когда существовали некие, пусть и сколь угодно призрачные, шансы прорваться до АЭС на расстояние артобстрела или хотя бы "закрасить карту" на большой площади. Сейчас, когда позиционный фронт сформировался, Курская область с чисто оперативной точки зрения – это пустыня, где нельзя добиться никаких значимых целей и можно только умереть. Владимир Зеленский удивительно цепко держится за неверную мысль, что присутствие под Курском дает ему какое-то усиление переговорной позиции, но, похоже, удержание хотя бы каких-то деревень превратилось для него в фетиш. Так что смысл попытки прорыва к Большому Солдатскому – загадка для аналитиков и, возможно, психоаналитиков будущего. Нам же остается констатировать факты. Они таковы: ВСУ выделили механизированную группу, в основном из состава 82-й бригады (одной из лучших по уровню подготовки и технического оснащения в "Збройных силах"). Эта группировка насчитывала, как поначалу утверждали, аж 6 бригад. На практике она оказалась в несколько раз меньше. 5 января группировка выдвинулись к хутору Бердин по пути на Большое Солдатское. Но по дороге ее уже ждали. Судя по всему, российские военные заранее смогли вскрыть подготовку к удару и имели в этом секторе средства для сильной и быстрой реакции. Обжегшись на молоке, дуют на воду – после неудачной обороны границы в августе теперь от противника ожидали даже более мощной атаки, чем та, что состоялась в реальности. На нашей стороне сообщали об очень сильном прикрытии РЭБ со стороны неприятеля. Однако РЭБ не палочка-выручалочка – она защитит от дронов, и то не от всех. По украинским колоннам работали FPV на оптоволокне, обычные ПТРК, в воздух подняли вертолеты, так что атаки захлебнулись. Часть уничтоженной техники ВСУ "привязали" непосредственно к Бердину и расположенному рядом Новосотницкому – ворваться в села ВСУ удалось. Однако кто приехал, тот там и остался. Вскоре появились видеозаписи, на которых российские военные рассматривают убитых украинских солдат в Бердине, причем сами ходят в полный рост, то есть противник уже где-то неблизко. По российским заявкам, было выбито более двух десятков единиц вражеской бронетехники, и объективный контроль показывает, что плюс-минус так и есть: танки, броневики и БТР действительно сгорели.
Одна из очевидных причин провала ВСУ – атака сравнительно небольшими силами. Следует логичный вопрос, почему накат получился неожиданно слабым. Ответ нам дают российская армия и ее активность. Параллельно удару неприятеля русские с боевым кличем "Васька слушает да ест!" атаковали Курский выступ с двух направлений. Одно – в северо-западном углу "дуги", у Малой Локни. За Малую Локню шли ожесточенные бои во время летнего наступления противника, и тогда поселок пришлось оставить. Сейчас наши войска подбираются туда с северо-запада и под сурдинку украинского удара вышли к ней вплотную. Другое направление – это Махновка, примыкающая с юга к многострадальной Судже. Там русским удалось войти в само село, и сейчас внутри него ведутся уличные бои.
Схема "Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я" для военного дела классическая. Атака вынуждает тратить ресурсы и раскрываться для контрудара на других направлениях, и здесь произошло ровно то же. Однако для ВСУ взятие не то что Бердина, но даже Большого Солдатского давало бы только увеличение линии фронта. А вот операции русских под Махновкой интереснее в том аспекте, что они сужают выступ и позволяют постепенно подбираться к единственной большой дороге в тылу у противника. Тут еще стоит отметить, что украинские части под Курском – это сравнительно хорошо укомплектованные тяжелой техникой батальоны и бригады. То есть от подвоза припасов они зависят сильнее, чем обычная для последнего времени бригада из толпы пехоты с FPV-дронами в качестве длинной руки и основы огневой мощи. До этой дороги, идущей из Суджи на юго-запад, около 7 км, если считать от самой близкой точки по полям, и даже 5 км, если идти прямо через Суджу. Но если говорить о более щадящем городок сценарии, когда к дороге прорываются в обход Суджи с юга и запада, то речь примерно о 10 км. С северо-запада несколько больше – около 15 км. В любом случае прорыв к дороге сделает ситуацию для украинских войск под Суджей предельно пикантной. И именно так, очевидно, и будет строиться освобождение остающихся в руках противника участков Курской области.