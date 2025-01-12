Отказ от прагматичного сотрудничества с Россией ведет Литву, Латвию и Эстонию к печальному финалу

13:57 12.01.2025 Экономический провал республик Прибалтики



12.01.2025 | Олег РОЗАНОВ



Ушедший год для экономик стран Прибалтики стал годом дальнейшего торможения и падения объемов производства и транзита. Экономика региона продолжает испытывать негативные последствия геополитической конфронтации, в раскручивании которой власти прибалтийских республик принимают самое деятельное участие.



Особенно негативным стал последний месяц 2024 года. Хуже всех обстоят дела в Эстонии: бегут стратегические инвесторы, банкротятся государственные компании, мрачная статистика не оставляет надежд на лучшее. В Латвии похожая ситуация. Литовские власти хитрят, пытаясь доказать, что добились небольшого роста ВВП, но им не верит даже собственное население.



После распада Советского Союза "бегство от Москвы" было основным мотивом экономической политики стран Прибалтики. Они радостно уничтожали промышленный потенциал, доставшийся им в наследство от советских времен, так как эти предприятия были ориентированы в первую очередь на российский рынок. Однако весьма быстро выяснилось, что в Европе Литву, Латвию и Эстонию ждут исключительно как поставщиков дешевых трудовых ресурсов, и без сохранения связей с Россией и Белоруссией прибалтийским экономикам не выжить.



Начавшийся военный конфликт на Украине страны Прибалтики использовали для окончательного разрыва с восточными соседями, и результаты такого опрометчивого шага не замедлили себя ждать.



В первую очередь обвалились транзит и перевалка в прибалтийских портах, которые были ориентированы на обслуживание прежде всего белорусских и российских грузов. В 2023 году морские гавани Литвы обработали 37,2 млн тонн грузов, что на 7% меньше показателей 2022 года. В Латвии и Эстонии обвал оказался еще бо́льшим. Падение грузооборота в портах Эстонии в 2023 году составило 31% (с 33,3 млн до 23 млн тонн), и это худший показатель во всем Евросоюзе. Немногим лучше дела у Латвии – здесь падение составило 21,5% (с 46 млн тонн до 36,1 млн).



В 2024 году ситуация в трех прибалтийских республиках еще более ухудшилась.



Внутренний валовой продукт Латвии в третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го снизился на 2,4%. Ускоряется спад в производящих отраслях (на 4,1%) и в сфере услуг (на 2,3%).



ВВП снизился не только в годовом измерении, но и на 0,4% в сравнении со вторым кварталом. Общий экономический спад за девять месяцев оценивается в 0,7%, однако, судя по текущим тенденциям, итоги четвертого квартала могут быть еще хуже. Падение экономики Латвии оказалось самым быстрым во всем Евросоюзе.



Валовой внутренний продукт Эстонии в третьем квартале 2024 года упал (хоть и не так резко, как латвийский) на 0,7%. Падение продолжается десятый месяц подряд. Причем доля промышленного производства и строительства в валовом внутреннем продукте достигла исторического минимума.



Все это происходит на фоне падения базовых экономических показателей в 2023 году. Экономика в целом снизилась на 3%. Экспорт сократился на 16%. Выпуск промышленной продукции в Эстонии в 2023 году упал на 10,5%.



Уровень безработицы в республике сейчас один из самых высоких в Европе – около 7,9%.



Но самый болезненный удар экономика Эстонии получила в секторе инвестиций. Спад здесь составил 15%. Инвесторы бегут из республики.



В конце декабря компания Ericsson решила отказаться от инвестирования 155 миллионов евро в строительство нового производственно-технологического центра в таллиннском районе Ülemiste City. Глава Ericsson Eesti Сирли Мянниксаар в интервью эстонским СМИ дал понять, что считает Эстонию совершенно бесперспективной.



За несколько дней до этого эстонская государственная компания Nordic Aviation Group объявила о своем банкротстве и подала соответствующее заявление в суд. Как оказалось, даже реализации всего имущества компании не хватит для погашения ее долгов. Национальный железнодорожный оператор Эстонии Operail на днях в рамках реформы отказался от обслуживания подвижного состава и грузовых перевозок.



Более половины (51%) населения страны покупает только базовые продукты. 41% заменяет привычные продукты более дешевыми. Примерно каждый десятый не покупает свежие продукты питания.



По данным исследования, организованного по заказу Института финансов Swedbank, лишь 18% жителей Эстонии довольны уровнем доходов. 38% полностью ими не удовлетворены. Более трети не верят, что им хватит тех денег, которые они откладывают на старость.



80% эстонцев согласны с утверждением, что "многие люди воспринимают правительство как врага, который изматывает народ", а 70% разделяют данную позицию лично.



Власти Литвы утверждают, что ВВП республики в 2024 году после долгой стагнации немного вырос за счет высокого потребления. Однако экспорт товаров из республики с января по октябрь упал на 6,1%, а импорт – на 7,2% по сравнению с тем же периодом 2023-го. И согласно ноябрьскому исследованию Baltijos Tyrimai, 64% жителей Литвы считают, что ситуация в стране ухудшается. На этом фоне любые разговоры о росте экономики звучат как манипуляции.



Не сворачивая с пути к экономическому самоубийству, Прибалтика упорствует в намерении вырваться из электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ).



"В ближайшие недели балтийские операторы передающих систем проинформируют другие стороны соглашения о своем совместном решении не продлевать договор БРЭЛЛ и выйти из системы IPS/UPS в феврале 2025 года", – отмечается в сообщении Министерства энергетики Литвы.



Ранее выстрел в ногу был запланирован на конец 2025 года.



На фоне таких новостей на предновогодней неделе цена на электричество в Латвии и Эстонии подскочила на 30% (по сравнению с неделей, ей предшествующей), а в Литве – на 40%.



Теперь бороться с дороговизной электроэнергии страны Прибалтики смогут только при помощи собственной генерации, которая составляет лишь 58% того электричества, которое они потребляли (Литва – 62%, Эстония – 55%, Латвия – 53%) в 2024 году.



Можно, конечно, покупать электричество на энергетической бирже Nord Pool, но там такие тарифы, что прибалтийские бюджеты их не потянут.



На фоне столь успешного ухода от "российских оккупантов" за три десятка лет, по статистике ООН, население Литвы сократилось на 29%, Латвии – на 23%, Эстонии – на 13%.



Нынешний уровень рождаемости в Латвии – самый низкий за последние 100 лет. Сегодня он на 54% ниже уровня смертности. Доля пожилых людей старше 64 лет достигла 22,8%. Население стареет не только потому, что на свет не появляются новые латвийцы, но и потому, что около 40% покидающих страну эмигрантов – это люди до 30 лет. Еще 32% – трудоспособные граждане в возрасте от 30 до 40 лет. Почти у половины из тех, кто уезжает из Латвии, в кармане диплом о высшем образовании.



Если нынешние тенденции сохранятся, то уже через 60 лет население республики сократится до 1 млн. человек (с нынешних 1,8 млн.).



Похожая ситуация сложилась и в других прибалтийских республиках. Так, население Литвы сократилось с 3,7 до 2,8 миллиона человек. Страна потеряла только официально около четверти своих жителей. Неофициально, как и в случае с Латвией, по всей видимости, значительно больше.



В Эстонии ситуация с населением в целом чуть лучше. По сравнению с началом 1990-х оно снизилось с 1,6 миллиона до 1,3 миллиона. В последние годы даже наблюдается небольшой рост за счет привлеченных в страну мигрантов. В 2023 году Эстония побила исторический антирекорд рождаемости – родился всего 10 721 ребенок. Умерли за тот же период 15 832 человека.



Основная причина снижение рождаемости и эмиграция в Прибалтике – это то, что жители республик не видят для себя дома никаких перспектив. Уезжает трудоспособное население и молодежь.



В этой катастрофической ситуации власти республик вроде бы должны делать все, что в их силах, чтобы создать своим гражданам уверенность в завтрашнем. Вместо этого они дружно убивают свою экономику, вводя самоубийственные санкции против России и Белоруссии.



Может быть, в Брюсселе оценят такую самоубийственную преданность прибалтов общеевропейскому делу, помогут деньгами и преференциями?



Ан нет, в Евросоюзе исповедуют принцип "падающего подтолкни" и последовательно обнуляют рыбный промысел на Балтике, игнорируя робкие протесты прибалтов.



В конце 2023 года допустимый вылов шпрот на будущий сезон был сокращен на 10%. Латвийские чиновники тогда заявляли, что резкое сокращение квот будет иметь катастрофические последствия для местных рыбаков. И вот сюрприз еврофилам – лимит по шпротам на 2025 год Еврокомиссия урезала на 31%.



Единственный шанс для стран Прибалтики избежать усугубления экономических проблем – возврат к прагматичному сотрудничеству с Россией. Но вместо этого их власти упорно держат антироссийский курс. Это путь в никуда. Источник - Фонд стратегической культуры

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