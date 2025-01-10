Соседи смотрят на Украину - как на пиццу

14:02 12.01.2025

Соседи смотрят на Украину дурным глазом - как на пиццу

Даже Болгария решила отщипнуть себе кусок трещащей по швам незалежной



Евгений Берсенев

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Геворг Мирзаян

Дмитрий Ежов



Очередь стран, желающих получить себе кусочек Украины (она же "страна 404") пополняется. Лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов уверен, что Южная Бессарабия, входящая сегодня в Одесскую область, должна вернуться в "родную гавань", то бишь в состав Болгарии.



Свое пожелание политик честно высказал в персональном телеграмм-канале. По его убеждению, "нет ничего более логичного", чем такое возвращение. Для обоснования своей позиции он заглянул в историю и напомнил, что этот регион входил в состав болгарского государства более 450 лет, а болгары с VI века являются его коренным народом и поныне составляют большинство живущих там.



"Для сравнения, Южная Бессарабия принадлежит Украине всего 34 года", - напомнил Костадинов. Он, впрочем, не стал напоминать, что перед этим эта территория входила в состав Украинской ССР, следовательно, Советского Союза. Кроме того, часть этого региона сегодня входит в состав Молдавии, об этом лидер "Возрождения" тоже умолчал. Возможно, до поры до времени.



Надо сказать, вопрос Южной Бессарабии болгарский деятель затронул не случайно, а рассуждая на тему претензий избранного президента США Трампа на Канаду.



"Нет ничего более логичного и нормального, чем две страны с общей историей, общим происхождением, общим языком и в значительной степени общим народом, такие как США и Канада, должны стать одной страной", - написал он, обойдя стороной "гренландский замах" будущего главы Белого дома. Костадинов также сообщил, что его партия вполне согласна с желанием Трампа перевести Панамский канал под юрисдикцию Штатов.



Затем политик порассуждал о судьбе Македонии. По его убеждению, "нет ничего логичнее, чтобы две страны с общей историей, общим происхождением, общим языком и общим народом стали единым государством", имея в виду Северную Македонию и греческую провинцию Македония.



И уже после такого политико-географического словесного путешествия начальник болгарского "Возрождения" стал аккуратно присматриваться к Южной Бессарабии.



Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян считает заявление Костадинова исключительно популистским и не имеющим под собой реальных оснований.



- Конечно, планы раздела Украины по окончании конфликта существуют, и они обсуждаются. Однако непонятно, на каких основаниях Болгария может претендовать на Южную Бессарабию. Если уж кто-то предъявит свои претензии на эти земли, то Румыния. Конечно, намерения восстановить Великую Болгарию существуют в умах тамошних политиков, но вряд ли они принесут конкретные результаты.



"СП": Вы упомянули о планах по разделу Украины. Какие страны в них вовлечены?



- Если раздел Украины после военного конфликта состоится, в него будут вовлечены, кроме России, Польша, Румыния, Венгрия, Словакия.



"СП": От каких факторов зависит реализация плана?



- Прежде всего от устойчивости украинского режима. Если он не рухнет в результате боевых действий, ни о каком масштабном разделе речи быть не может. Если рухнет, Россия возьмет все, что сочтет нужным, до чего сможет дотянуться, а западные земли будут делить европейские государства.



Правда, есть вопрос. Если европейские государства примут участие в разделе, это будет означать разрушение определенных правил Евросоюза. Это не связано с Россией. Но если члены ЕС станут растаскивать земли других государств, то очень быстро многие его участники вспомнят о наличии территориальных претензий друг к другу. Хотя ранее они условились, что этот "джинн претензий" спрятан в бутылку, которая выброшена в океан истории.



"СП": Но этого джинна может выпустить желание Дональда Трампа заполучить в состав США Гренландию?



- Трамп не говорит, что будет отбирать Гренландию, он заявляет о ее покупке, в то время как датское правительство против. А в случае с Украиной речь идет о присвоении территорий рухнувшего государства.



Скажем, если Венгрия будет забирать Закарпатье, это обозначит вопрос и о других венгерских землях, оказавшихся в составе других стран. В частности, обострятся венгерско-румынские отношения в связи с вопросом о Трансильвании, который сегодня сильно приглушен. В Европе появятся и другие проблемные точки.



Даже если высказывания Костадинова не имеют под собой явных политических оснований, они свидетельствуют о том, что вопрос о будущем украинского государства уже решен, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов.



- В реальности страны Европы уже поделили Украину, согласно своим притязаниям на ее регионы. Как известно, претензии имеются у Польши, Румынии и других. Кроме того, есть планы если не официального отторжения некоторых украинских территорий, то образования там зон влияния западных государств.



Та же Великобритания, скажем, не прочь объявить свой протекторат над частью земель, где у нее сформировались многоплановые интересы. Вместе с британцами в этом процессе могли бы принять участие и США, но у них интересы сейчас смещаются. Впрочем, здесь могут быть нюансы, поскольку мы видим, что американцы сейчас пытаются сместить премьера Стармера.



"СП": Суверенитет Украины останется в прошлом?



- Его не будет. Заявление Костадинова, вне зависимости от целей, которые преследовал этот политик, говорит о том, что в обозримом будущем Украина, как территория, обладающая необходимыми атрибутами государственности, существовать перестанет.



Хотя самостоятельной страной она не является уже сейчас, однако обладает некими атрибутивными характеристиками суверенной территории. Недалек тот день, когда они исчезнут, и разработанный план по разделу Украины будет реализован.