 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 12.01.2025
17:16  Россия вскоре начнет экспортировать природный газ в Южную Азию через Афганистан
15:32  12 января - День рождения Сергея Павловича Королева и 70 лет с начала строительства космодрома Байконур
15:00  Голливудская звезда Мэл Гибсон о причинах пожаров в Лос-Анджелесе
14:45  TEC: насаждавшийся десятилетиями либерализм - предсмертная записка западной цивилизации
14:36  Прозрение. Спецоперация на Курском фронте: русский десант помогает спастись боевикам ВСУ
14:11  Специально для RT: Дания купила две дополнительные собачьи упряжки для усиления обороны Гренландии
14:02  Соседи смотрят на Украину - как на пиццу

13:57  Отказ от прагматичного сотрудничества с Россией ведет Литву, Латвию и Эстонию к печальному финалу
13:54  Крадущийся кабан, затаившийся медведь. Событие недели в СВО – атаки под Курском
Суббота, 11.01.2025
23:26  Украина - это мелочь: Трамп предложит России глобальную историческую сделку
23:15  Гражданин Таджикистана получил руководящий пост в "правительстве" Сирии, захваченной террористами
23:02  Парад победы Жуков мог принимать в Лондоне - но Гитлер поторопился, - Александр Широкорад
22:45  В Ташкенте 12 января пройдет праздничный кавалерийский парад, посвященный Дню защитника Отечества
22:37  В Монголии на фоне протестов созвано заседание Чрезвычайного штаба по снижению загрязнения атмосферного воздуха
22:27  Румыния: голос общества – шокирующий вызов глобалистам
17:02  "Процесс пошел"! Цукерберг убрал из мужских туалетов тампоны для "небинарных персон"
16:30  Кыргызстан. Кто лает на караван? - Канат Кожоев
15:58  С.Караганов, И.Козылов: Восточный поворот 2.0, или "Сибиризация" России
15:42  Сколько этнических кыргызов и из каких стран получили статус кайрылмана в 2024 году
15:18  "Сила ШОС" для строительства сообщества единой судьбы человечества, - Чжан Ханьхуэй
15:10  Кыргызстан. В Таласе государству возвращена нефтебаза стоимостью 76 млн сомов, использовавшаяся частными лицами 19 лет
15:06  Сколько получат государственные СМИ Узбекистана из госбюджета в 2025 году
14:39  Казахстан. В Минсельхозе опровергли информацию США о казахстанском урожае зерновых
14:36  "Талибан" потребовало от Запада выплатить репарации афганцам, пострадавшим за 20 лет военной оккупации
14:32  Военнослужащие ВС РФ рассказали об освобождении населенного пункта Шевченко в ДНР
14:29  Forbes: Чем грозит ВСУ массовая утилизация "Абрамсов" под Суджей
14:26  Замминистра финансов Литвы призвали покинуть пост из-за поздравления с 9 Мая
14:22  Чего нельзя делать в Абу-Симбеле, - Павел Густерин
02:25  Волк и три поросенка: Вашингтон определил для союзников новую роль, - Александр Яковенко
01:38  Опиумная война против человечества продолжается, - Валентин Катасонов
01:01  ВС РФ заняли большую часть поселка Двуречное
00:44  Военный историк: СВО закончится в 2025 году, но не в результате переговоров
00:22  Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину
Пятница, 10.01.2025
23:48  Приднестровье загнали в уголь. Москва может помочь, только взяв Одессу, - "СП"
22:20  Постсоветские шестерки умирают первыми
20:50  Армянская вендетта: Армению в ЕС никто не ждет
20:42  Снаряды Алиева помогли крушению азербайджанского самолета
20:30  FT: чиновники Евросоюза боятся, что Трамп отменит антироссийские санкции
20:20  infoBRICS: украинские наемники в Венесуэле задержаны за заговор против Мадуро
20:08  "Готовимся к худшему сценарию": в МЧС Казахстана высказались о подготовке к паводкам
19:46  Трамп превратит Мексику в американскую Украину
18:58  "Талибан"*: Заявления о помощи Афганистану от двух президентов США одинаково лживы
18:52  2 года без проверок. Президент Таджикистана пописал Указ о моратории на все виды проверок предпринимателей
18:50  Хинштейн заявил, что ВС России продолжают продвигаться в Курской области
18:37  Импорт в Узбекистан электромобилей и гибридов впервые превзошел бензиновые авто
18:25  Путин и Трамп ищут место переговоров. Баку, Дубай, Будапешт?
15:32  Вступление Армении в ЕС можно сравнить с покупкой билета на "Титаник"
15:20  Таджикская армия - самая слабая в Центральной Азии
14:59  Центральная Азия готова достойно отметить 80-летие Великой Победы
14:48  В Узбекистан в виде копий вернулись уникальные исторические труды из Малайзии и Турции
13:30  77-летний голливудский актер Джеймс Вудс рыдает в интервью для CNN - его роскошный дом был уничтожен в недавнем пожаре
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Специально для RT: Дания купила две дополнительные собачьи упряжки для усиления обороны Гренландии
14:11 12.01.2025

Политолог Владимир Корнилов @kornilov1968

Мне по долгу службы приходится читать много западной прессы. Признаюсь честно, в газеты Дании я порой заглядывал, но чаще всего пролистывал их - всегда было неинтересно, скучно, мелочно.

В последние же недели мой день начинается и заканчивается прочтением датской прессы. Более забавное занятие, скажу я вам, представить очень сложно! Как вы понимаете, все тамошние газеты сейчас пестрят одним словом - Гренландия. Достаточно почитать содержание только сегодняшнего номера их ведущей газеты Politiken, чтобы убедиться в этом. Особенно веселит "анализ" данной проблемы под заголовком "Империя в упадке". Да-да, речь о "великой датской империи" и задетых имперских комплексах датчан. А мир об их наличии и не подозревал.

А ведь поначалу (если вспомнить еще первый президентский срок Дональда Трампа) над этой темой все потешались. Да и сейчас, когда свое второе пришествие Трамп сопроводил списком предстоящих приобретений Америки (Канада, Панамский канал, Гренландия), датские политики поначалу пытались отшучиваться. Но вдруг пришло осознание, что Трамп-то хоть и троллит, но не шутит! И The Hill уже обсуждает, какую еще страну без пяти минут президент может добавить в этот список, как бы намекая: а ведь есть еще Куба, Багамы, Гаити, Тайвань.

Вот и в Дании тон комментариев поменялся на глазах. Уже звучит паника, уже публикуются прожекты "о том, как нам обустроить Гренландщину", уже закупаются две дополнительные собачьи упряжки для усиления обороны острова. В пятницу премьер страны Метте Фредриксен, этот неутомимый борец против России, провела шумную пресс-конференцию совместно с премьером Гренландии Муте Эгеде, который публично заявил: "Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы хотим оставаться гренландцами".

Фредриксен полностью согласилась с этим подходом. Но вот газета Jyllands-Posten заметила, что глава датского правительства улыбалась на этих словах, а потом перехватила взгляд своего гренландского подчиненного и вдруг поняла, что тот серьезен. И да, пожалуй, впервые за последние три года на пресс-конференции Фредриксен не упомянула ни Россию, ни Украину. Оказывается, не до этого сейчас в датском королевстве.

А я в этой связи хотел бы обратить внимание еще на один момент. Почему-то гренландскую тему не обсуждает еще один неутомимый борец против России - Владимир Зеленский. Но ведь притязания Трампа на суверенитет и территориальную целостность Канады и Дании, по идее, должны очень сильно беспокоить просроченного главу киевского режима. Неужели он забыл, что взял на себя гарантии безопасности обеих этих стран?

Да-да, хочу напомнить, что Зеленский лично подписал двусторонние соглашения на эту тему с премьером Дании Метте Фредриксен и премьером Канады Джастином Трюдо с разницей всего в один день - 23 и 24 февраля прошлого года соответственно. Причем Зеленский всегда подчеркивал двусторонний характер этих соглашений. Буквально на днях, выступая в Рамштайне, он хвастался, что его режим уже имеет 27 таких документов и они являются гарантией безопасности не только Украины, но и всех тех стран, которые подписались под этими бумагами.

И? То есть теперь Зеленский обязан громко и недвусмысленно предупредить будущего президента США о том, что его режим в течение 24 часов после американской агрессии против означенных стран проведет двусторонние консультации с жертвами этой агрессии, а потом ВСУ кинутся защищать Данию или Канаду от посягательств Трампа! Во всяком случае, это следует из подписанных лично Зеленским соглашений. Но почему-то Киев делает вид, что судьба Гренландии и "51-го штата США" его совершенно не волнует.

Вот вам и "мир, основанный на правилах"! Оказывается, правила эти очень гибкие, дозволяющие главному гаранту переписывать их под себя и менять в зависимости от сегодняшних обстоятельств. А все "гарантии", существующие в рамках этого мира, не стоят и ломаного гроша.

Источник - RT на русском
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736680260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Соглашения в сфере банковской политики ратифицировали сенаторы
- Кадровые перестановки
- Камни на пути социального государства
- Первое заседание Проектного офиса по региональной политике прошло под председательством вице-премьера Каната Бозумбаева
- Председатель Демпартии "Ак жол" Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в область Жетысу
- МВД изъяло 40 устройств sim-boх по стране в 2024 году
- Из Сербии экстрадирован подозреваемый в особо крупном мошенничестве
- Суд отменил результаты конкурса госзакупок по организации питания для детей в школах столицы
- АФМ установил факты использования 6,2 тыс "дроп-карт" с общим оборотом 24 млрд тенге
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  