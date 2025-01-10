Специально для RT: Дания купила две дополнительные собачьи упряжки для усиления обороны Гренландии

14:11 12.01.2025

Политолог Владимир Корнилов @kornilov1968



Мне по долгу службы приходится читать много западной прессы. Признаюсь честно, в газеты Дании я порой заглядывал, но чаще всего пролистывал их - всегда было неинтересно, скучно, мелочно.



В последние же недели мой день начинается и заканчивается прочтением датской прессы. Более забавное занятие, скажу я вам, представить очень сложно! Как вы понимаете, все тамошние газеты сейчас пестрят одним словом - Гренландия. Достаточно почитать содержание только сегодняшнего номера их ведущей газеты Politiken, чтобы убедиться в этом. Особенно веселит "анализ" данной проблемы под заголовком "Империя в упадке". Да-да, речь о "великой датской империи" и задетых имперских комплексах датчан. А мир об их наличии и не подозревал.



А ведь поначалу (если вспомнить еще первый президентский срок Дональда Трампа) над этой темой все потешались. Да и сейчас, когда свое второе пришествие Трамп сопроводил списком предстоящих приобретений Америки (Канада, Панамский канал, Гренландия), датские политики поначалу пытались отшучиваться. Но вдруг пришло осознание, что Трамп-то хоть и троллит, но не шутит! И The Hill уже обсуждает, какую еще страну без пяти минут президент может добавить в этот список, как бы намекая: а ведь есть еще Куба, Багамы, Гаити, Тайвань.



Вот и в Дании тон комментариев поменялся на глазах. Уже звучит паника, уже публикуются прожекты "о том, как нам обустроить Гренландщину", уже закупаются две дополнительные собачьи упряжки для усиления обороны острова. В пятницу премьер страны Метте Фредриксен, этот неутомимый борец против России, провела шумную пресс-конференцию совместно с премьером Гренландии Муте Эгеде, который публично заявил: "Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы хотим оставаться гренландцами".



Фредриксен полностью согласилась с этим подходом. Но вот газета Jyllands-Posten заметила, что глава датского правительства улыбалась на этих словах, а потом перехватила взгляд своего гренландского подчиненного и вдруг поняла, что тот серьезен. И да, пожалуй, впервые за последние три года на пресс-конференции Фредриксен не упомянула ни Россию, ни Украину. Оказывается, не до этого сейчас в датском королевстве.



А я в этой связи хотел бы обратить внимание еще на один момент. Почему-то гренландскую тему не обсуждает еще один неутомимый борец против России - Владимир Зеленский. Но ведь притязания Трампа на суверенитет и территориальную целостность Канады и Дании, по идее, должны очень сильно беспокоить просроченного главу киевского режима. Неужели он забыл, что взял на себя гарантии безопасности обеих этих стран?



Да-да, хочу напомнить, что Зеленский лично подписал двусторонние соглашения на эту тему с премьером Дании Метте Фредриксен и премьером Канады Джастином Трюдо с разницей всего в один день - 23 и 24 февраля прошлого года соответственно. Причем Зеленский всегда подчеркивал двусторонний характер этих соглашений. Буквально на днях, выступая в Рамштайне, он хвастался, что его режим уже имеет 27 таких документов и они являются гарантией безопасности не только Украины, но и всех тех стран, которые подписались под этими бумагами.



И? То есть теперь Зеленский обязан громко и недвусмысленно предупредить будущего президента США о том, что его режим в течение 24 часов после американской агрессии против означенных стран проведет двусторонние консультации с жертвами этой агрессии, а потом ВСУ кинутся защищать Данию или Канаду от посягательств Трампа! Во всяком случае, это следует из подписанных лично Зеленским соглашений. Но почему-то Киев делает вид, что судьба Гренландии и "51-го штата США" его совершенно не волнует.



Вот вам и "мир, основанный на правилах"! Оказывается, правила эти очень гибкие, дозволяющие главному гаранту переписывать их под себя и менять в зависимости от сегодняшних обстоятельств. А все "гарантии", существующие в рамках этого мира, не стоят и ломаного гроша.



