Прозрение. Спецоперация на Курском фронте: русский десант помогает спастись боевикам ВСУ

14:36 12.01.2025

Спецоперация на Курском фронте: десант помогает спастись боевикам ВСУ



Бойцы ВДВ проводят информационно- психологические операции, отправляя на позиции ВСУ спецматериалы, помогая украинским военным спасти свои жизни.



Двое ВСУшников вышли на позиции бойцов 11 десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ, прочитав листовки, с призывом сдаться в плен.



