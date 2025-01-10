|Прозрение. Спецоперация на Курском фронте: русский десант помогает спастись боевикам ВСУ
14:36 12.01.2025
Спецоперация на Курском фронте: десант помогает спастись боевикам ВСУ
Бойцы ВДВ проводят информационно- психологические операции, отправляя на позиции ВСУ спецматериалы, помогая украинским военным спасти свои жизни.
Двое ВСУшников вышли на позиции бойцов 11 десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ, прочитав листовки, с призывом сдаться в плен.
Сейчас их активно распространяют над позициями противника с помощью БПЛА. Листовки, как средство агитации военных, получили широкое распространение еще в Первую мировую, но как оказалось, не потеряли своей актуальности и в цифровой век. Наведя камеру телефона на уникальный QR-код, солдаты противника переходят в специализированный чат, где им подскажут каким образом сдаться в плен без риска для жизни.