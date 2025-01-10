Голливудская звезда Мэл Гибсон о причинах пожаров в Лос-Анджелесе

15:00 12.01.2025

Голливудская звезда Мэл Гибсон озвучил странную причину пожаров в Лос-Анджелесе

"Мне просто показалось немного удобным, что там не было воды"



Актер Мэл Гибсон выдвинул дикую теорию заговора в связи с "удобными" обстоятельствами, связанными с разрушительными лесными пожарами в Лос-Анджелесе. В беседе с корреспондентом Fox News Лорой Ингрэм Гибсон задал странный вопрос, а не были ли разрушительные пожары "заказаны" для того, чтобы избавить людей от ценной недвижимости.



"Мне просто показалось немного удобным, что там не было воды"



"Я могу придумывать всевозможные ужасные теории, теории заговора и все такое прочее, но мне просто показалось немного удобным, что там не было воды, - сказал Гибсон. – И что ветровые условия были подходящими, и что есть люди, готовые, желающие и способные разжечь огонь".







Затем звезда кино задался вопросом, были ли предполагаемые поджигатели "заказаны" или "просто действовали по собственной воле".



"Но они, похоже, довольно хорошо оснащены. Некоторые из этих людей, которых они ловят, - добавил он. – Я знаю, что у них были проблемы с водой, по той или иной причине запасы были исчерпаны. Они занимались этим уже некоторое время. В Калифорнии много проблем, которые сбивают с толку, когда речь заходит о том, зачем они это делают. И тогда, в подобных случаях, ты как бы думаешь, а не нарочно ли это? Хотя, конечно, глупо так думать. Но начинаешь задумываться, есть ли у этого какая-то цель. Что бы это могло быть? Ты знаешь, чего они хотят? Пустой штат? Я не знаю".



Ингрэм сказала: "Что ж, сейчас уже идут разговоры. И мы включили пару звуковых фрагментов. О переосмыслении того, как происходит перестройка. И очевидно, что в Калифорнии и по всей стране существует большая потребность в жилье с высокой плотностью застройки. Это большой шаг вперед со стороны специалистов по климату. И вы уже слышите об этом. В данном случае, прощайте дома на одну семью. Здравствуй, жилье с высокой плотностью застройки!'



Актер отметил "довольно пугающую" идею и добавил, что она напоминает ему о "старых скотоводческих магнатах, изгоняющих людей с земли".



Гибсон не одинок в своих теориях, и возникло много острых разногласий по поводу борьбы с лесными пожарами, отмечает Daily Mail.



Избранный президент США Дональд Трамп начал нападать на губернатора Гэвина Ньюсома, обвиняя его в неподготовленности Лос-Анджелеса к пожарам.



"Он виноват в этом", - написал Трамп в социальной сети Truth. "Губернатор Гэвин Ньюскам (так губернаторскую фамилию издевательски переиначил избранный президент. – "МК") отказался подписать представленную ему декларацию о восстановлении водоснабжения, которая позволила бы миллионам галлонов воды, образующейся в результате избыточных дождей и таяния снега на Севере, ежедневно поступать во многие районы Калифорнии, включая районы, которые в настоящее время охвачены практически апокалиптическим пламенем".



Дэниел Дейл, специалист CNN по проверке фактов, однако, расценил заявления Трампа как "просто неправдивые": "Мы слышали это от Трампа после урагана "Хелен" осенью. Это было неправдой тогда и не соответствует действительности сейчас".



Гибсон также присоединился к нападкам Трампа на Ньюсома, выступая в эфире Fox News, заявив, что губернатору следует "меньше тратить на гель для волос", и отметив, что он "не большой поклонник ни того, ни другого".



Актер, который также потерял свой дом в результате пожара, сказал Ингрэм: "Всегда подозреваешь, что такое может случиться. Можно подумать, что ресурсы и возможности мужчин и женщин будут наготове, что они смогут справиться с любой возникшей ситуацией, но, очевидно, некоторые люди спали на работе, в основном наши руководители".



Гибсон вспомнил, как вернулся в "ничто" после того, как сгорел его особняк в Малибу стоимостью 14,5 миллиона долларов, когда он снимал подкаст с Джо Роганом в Техасе.



Во время съемок Гибсон сказал, что знал, что его район охвачен огнем, и задавался вопросом, стоит ли еще его дом.



Мел начал: "Очевидно, это в некотором роде разрушительно. Это эмоционально".



Он добавил: "Я вел подкаст… И мне было немного не по себе, пока мы разговаривали, потому что я знал, что мой район охвачен огнем, и я подумал: интересно, там ли еще мой дом? Но когда я вернулся домой, то, конечно же, его там не оказалось. Я пришел домой и сказал себе, что, по крайней мере, у меня больше нет этих надоедливых проблем с сантехникой. У меня там было много личных вещей, которые, знаете ли, я не могу вернуть".



Интервью Гибсона телеканалу Fox News вышло в тот момент, когда вокруг Лос-Анджелеса продолжали полыхать пожары. По данным NBC Los Angeles, более 180 000 человек были вынуждены покинуть свои дома с тех пор, как во вторник начался пожар в Пасифик-Палисейдс. По данным пожарной службы Калифорнии, менее чем за неделю было выжжено более 38 185 акров. Стихийное бедствие уже унесло жизни по меньшей мере 16 человек и разрушило более 10 000 строений, в том числе особняки многих знаменитостей.



По состоянию на утро субботы удалось локализовать только восемь процентов пожара в Палисейдсе, пишет Daily Mail. В четверг вечером в округе Лос-Анджелес все еще боролись по меньшей мере с шестью крупными пожарами, большинство из которых едва удалось локализовать. По словам Кэла Файра, пожар в Арчере локализован на ноль процентов, в Итоне - всего на три процента, в Кеннете - на 50 процентов, в Херсте - на 70 процентов, в Лидии - на 98 процентов.



Масштабы разрушений побудили местных жителей потребовать ответов от чиновников на фоне сообщений о том, что пожарные гидранты в некоторых наиболее пострадавших районах пересохли.



Губернатор штата Ньюсом подвергся критике за то, что сократил финансирование Калифорнии на борьбу с лесными пожарами и повышение устойчивости лесов к ним на 101 миллион долларов менее чем за год до того, как разрушительные пожары охватили Лос-Анджелес.



Калифорнийский губернатор-демократ, подписал закон о сокращении бюджета в июне 2024 года, прекратив финансирование семи программ, направленных на предотвращение потенциальных лесных пожаров в штате и борьбу с ними, сообщает Newsweek. Согласно анализу, проведенному изданием, сокращения включали в себя сокращение на 5 миллионов долларов расходов команд по сокращению использования топлива для пожаротушения в Калифорнии, что включало финансирование работ по борьбе с растительностью Национальной гвардии Калифорнии. Общая сумма средств на программу была сокращена до 129 миллионов долларов на фоне заявлений о том, что штат не смог расчистить кустарники и лесные массивы, которые, возможно, ускорили распространение огня.



Сокращение бюджета губернатором также сократило на 4 миллиона долларов финансирование программы "Наследие лесов", направленной на продвижение методов управления для землевладельцев, и на 28 миллионов долларов финансирование государственных природоохранных учреждений, направленных на повышение устойчивости к лесным пожарам. Еще 8 миллионов долларов было выделено на программы мониторинга и исследований, и 3 миллиона долларов - на межведомственный центр обработки данных о лесах.



Финансирование пилотной программы, направленной на повышение устойчивости домов к лесным пожарам с помощью системы упрочнения, также было сокращено на 12 миллионов долларов.



В ответ на действия Ньюсома в условиях стихийного бедствия Трамп призвал губернатора уйти в отставку, в то время как разъяренные жители кричали на главу штата, когда тот осматривал ущерб.



Андрей Яшлавский