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|12 января - День рождения Сергея Павловича Королева и 70 лет с начала строительства космодрома Байконур
15:32 12.01.2025
Сегодня исполняется 118 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева - крупнейшего ученого прошлого столетия в области ракетостроения и космического кораблестроения, стоявшего у истоков практической космонавтики.
Человека, внесшего неоценимый вклад в развитие отечественной и мировой космонавтики.
Утром у Кремлевской стены в Москве по традиции состоялась памятная церемония возложения цветов к месту захоронения праха Сергея Королева.
Память конструктора почтили глава Роскосмоса Юрий Борисов, представители руководства Госкорпорации и ее дочерних организаций, космонавты и ветераны отрасли.
Байконур: 70 лет с начала строительства
12 января 1955 года на разъезд Тюра-Там прибыло первое подразделение военных строителей, чтобы начать подготовительную работу к сооружению второго в нашей стране испытательного полигона.
Это случилось еще до официального "дня рождения" Байконура, которым считается 15 февраля 1955 года - дата совместного постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 292-181сс "О новом полигоне для Министерства обороны СССР", утвердившего создание Научно-исследовательского испытательного полигона № 5 для испытаний ракетной техники.
Космодром был возведен с нуля в условиях западноказахстанской полупустыни за 6 лет.
Первым начальником его строительства был Георгий Максимович Шубников - генерал-майор инженерно-технической службы, заслуженный строитель РСФСР, ранее строивший полигон Капустин Яр.