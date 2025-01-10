12 января - День рождения Сергея Павловича Королева и 70 лет с начала строительства космодрома Байконур

15:32 12.01.2025

Сегодня исполняется 118 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева - крупнейшего ученого прошлого столетия в области ракетостроения и космического кораблестроения, стоявшего у истоков практической космонавтики.



Человека, внесшего неоценимый вклад в развитие отечественной и мировой космонавтики.



Утром у Кремлевской стены в Москве по традиции состоялась памятная церемония возложения цветов к месту захоронения праха Сергея Королева.



Память конструктора почтили глава Роскосмоса Юрий Борисов, представители руководства Госкорпорации и ее дочерних организаций, космонавты и ветераны отрасли.



