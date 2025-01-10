|Россия вскоре начнет экспортировать природный газ в Южную Азию через Афганистан
17:16 12.01.2025
Об этом 11 января сообщило Национальное телевидение Афганистана со ссылкой на Министерство торговли и промышленности страны. Ожидается, что объем поставок в соответствии с договором составит 50 млн тонн.
Россия вскоре начнет экспортировать природный газ в Южную Азию через Афганистан: об этом 11 января сообщило Национальное телевидение страны со ссылкой на Министерство торговли и промышленности. Ожидается, что объем поставок в соответствии с договором составит 50 млн тонн.
По сообщениям российских СМИ, сделка будет финализирована на предстоящем в этом году ежегодном Московском формате консультаций (МФК) по Афганистану. Это мероприятие, проводящееся с 2017 года, выступает для стран региона платформой для консультаций по афганским вопросам.
"К счастью, уже заложена основа для заключения контрактов (по газу - прим.). Помимо повышения безопасности в Афганистане, инфраструктура, оставленная силами НАТО для транспортировки газа и нефти, повысит потенциал Афганистана для реализации этого проекта", - сообщил представитель Министерства торговли и промышленности страны Абдул Салам Джавад Ахундзада.
"Афганистан занимает выгодное географическое положение и служит связующим звеном между Центральной и Южной Азией. Он может сыграть важную роль в транспортировке товаров из Центральной Азии в Южную и наоборот", - полагает местный экономист Котбуддин Якуб.
"Если этот проект будет реализован, Афганистан будет получать 140 миллионов долларов в год. Кроме того, Афганистан также сможет покупать у России газ хорошего качества по более низкой цене", - отмечает еще один местный эксперт Селаб Самандар.
Подготовлено ProFinance.ru по материалам BBC Monitoring