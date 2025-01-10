Россия вскоре начнет экспортировать природный газ в Южную Азию через Афганистан

17:16 12.01.2025

Об этом 11 января сообщило Национальное телевидение Афганистана со ссылкой на Министерство торговли и промышленности страны. Ожидается, что объем поставок в соответствии с договором составит 50 млн тонн.



Россия вскоре начнет экспортировать природный газ в Южную Азию через Афганистан: об этом 11 января сообщило Национальное телевидение страны со ссылкой на Министерство торговли и промышленности. Ожидается, что объем поставок в соответствии с договором составит 50 млн тонн.



