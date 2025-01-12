Высшее образование любой ценой, или Почему в Казахстане так не любят колледжи?

21:01 12.01.2025 Игорь Улитин

12 января 2025



2025 год в Казахстане объявлен годом рабочих профессий. Казалось бы, здорово. Вот только интересны ли рабочие профессии самим казахстанцам? В первую очередь молодым. Если взглянуть на цифры обучающихся в заведениях технического и профессионального обучения (ТиПО), складывается впечатление, что молодежь к ним как-то не тянет. Orda.kz изучила эти цифры, пообщалась со студентами, родителями и экспертами.



ТиПО: цифры



Начнем с тех самых цифр. По логике вещей, ТиПО, как более доступная форма получения послешкольного образования должна быть и более массовой. Но официальная статистика говорит о другом. Вот данные Бюро нацстатистики на конец 2024 года:



В 745 учреждениях ТиПО (включая 39 филиалов) учатся 557 тысяч человек.



В 113 вузах Казахстана учатся 624,5 тысячи.



По регионам численность студентов вузов и колледжей распределяется вот так:



Кроме этого, в нескольких регионах мы отдельно запросили информацию о том, куда поступили выпускники в 2024 году. Это были три мегаполиса плюс четыре региона из разных частей страны: ВКО, СКО, Мангистау и Туркестанская область. Ответы нам дали все управления образования, кроме алматинского, которое сослалось на корректировку данных. Остальные цифры выглядят вот так:



Астана: 9121 выпускник. В вузы РК поступили 6806 человек, в ТиПО - 340 человек, 1106 человек поступили за рубеж.

Шымкент: 13 286 выпускников. В вузы РК поступили 8872, в ТиПО - 1250, за рубеж - 349.

ВКО: 3847 выпускников. В вузы РК поступили 2490, в ТиПО - 950, за рубеж - 276.

Мангистау: 8086 выпускников. В вузы РК поступили 6149, в ТиПО - 797, за рубеж - 300.

В СКО 3330 выпускников. В вузы РК поступили 2001, в ТиПО - 620, за рубеж - 586.



Правда, в цифрах может быть погрешность. Например, Астана предоставила нам информацию только о выпускниках 11-х классов, а еще четыре региона не уточнили, имели они в виду девятый класс или речь шла тоже только про одиннадцатиклассников. Наиболее полную информацию нам дали в Туркестанской области:



Девять классов окончили 45 713 человек, 11 классов - 31 637. В вузы РК поступили 19 126, в ТиПО - 15 525, за рубеж - 149.



Погрешность остальных регионов, кроме Туркестанской области, есть еще и в том, что в ТиПО чаще всего поступают после девятого класса. Причем, пообщавшись со студентами, журналист Orda.kz пришел к выводу, что выпускники 11-х классов получение профессии в колледже рассматривают весьма редко. А вот те, кто после девятого пошли в ТиПО, наоборот, часто не довольствуются колледжем, а затем идут в вузы. Но зачем всем нужно высшее образование? Этот вопрос мы задали эксперту.



Жұрттың баласы и окружающая среда



Принцип "высшее образование любой ценой" характерен не только для Казахстана, но и для большинства стран постсоветского пространства. Но, как считает проректор Южно-Казахстанского педагогического университета им. Узбекали Жанибекова Айнаш Кудышева, в нашей стране этот принцип виден особенно четко. По ее мнению, сильный отпечаток в случае с Казахстаном накладывает ментальность.



"У нас есть понятие „жұрттың баласы". Оно означает, что нельзя достигнуть меньшего, чем соседи или родственники. А индивидуальный зачет воспринимается как зачет родителей, семьи. И у нас очень большое давление родителей. Они считают, что пока живы, то могут корректировать поведение ребенка. Причем уже даже после получения профессии", - говорит Айнаш Кудышева.



В качестве примера родительского влияния она приводит вуз, в котором работает два с половиной года. После того как учителя получили серьезную поддержку от государства, в том числе в виде высоких зарплат, многие родители стараются отдать своих детей в педвузы. Независимо от того, есть у них склонность и таланты к работе с детьми или нет. А в итоге, по словам Айнаш, в беседах со студентами и их родителями она уже не раз слышала примерно такие слова от детей: "Я сюда поступать не хотел, это вы мне сказали". Эксперт считает такой подход абсолютно неправильным:



"Я считаю, что медики и учителя имеют огромное влияние на общество, и цена ошибки при выборе этих профессий очень велика. Нужно чтобы у ребенка была истинная цель".



Впрочем, по словам эксперта, сейчас среди причин поступления в вуз любой ценой влияние родителей в Казахстане ушло на второе место. В общении со студентами мы обратили внимание, что большинство из них не говорило, что на них давили родители. Ну или как минимум они не захотели нам об этом сообщать.



Спросили мы и самих родителей о том, влияли ли они на детей при выборе их будущих профессий. Тут мнения разделись примерно 50/50. В одном случае нам открыто заявили: "Куда скажем, туда и поступят". В другом - что детям дали свободу выбора.



"У меня самой такого выбора не было. Я хотела быть медиком. Но в начале 1990-х врачи зарабатывали гроши. Поэтому родители решили, что мне нужно поступать на финансиста. Поэтому я сказала своим детям, чтобы они сами выбирали профессию, которую хотят получить", - говорит алматинка Айгуль Утеметова.



На первое же место по влиянию на выпускников, по словам Айнаш Кудышевой, сейчас вышел фактор влияния среды. Именно под влиянием среды многие подростки сейчас идут учиться на журналистов. Мы решили проверить это утверждение, поговорив со своими коллегами. И несколько из них честно признались, что пошли на журфак за компанию. Впрочем, большинство сказало, что журналистика для них была мечтой, которую они осуществили. Иногда, кстати, наперекор родительскому мнению.



В качестве еще одного направления, которое выбирают под влиянием среды, Айнаш Кудышева назвала психологию. Хотя, как она отмечает, в психологи идут еще и для того, чтобы потом разобраться в себе.



"Но это какая-то очень дорогая психотерапевтическая сессия получается", - шутит эксперт.



Ну и еще один фактор поступления в вузы, который касается исключительно парней, - призыв. В США выпускник не боится, что его заберут в армию, поэтому идет в колледж, а потом трудоустраивается. В Казахстане же многие родители стараются максимально долго продержать сыновей в статусе студента, чтобы они имели отсрочку. На фоне трагедий, которые в прошлом году одна за другой происходили войсках, такое желание вполне объяснимо.



А что же ТиПО? Из всех этих факторов в итоге и складывается минимальное стремление выпускников поступать в колледжи и осваивать прикладную профессию. Жұрттың баласы, он же "сын маминой подруги", поступил в вуз, а ты чем хуже? Одноклассник пошел на журфак, и тебе надо туда же, несмотря на полное отсутствие писательского таланта. В колледже учиться меньше, а значит, отсрочка от армии короче. Итог: ТиПО обходят стороной.



Айнаш Кудышева в этом случае тоже приводит в пример США, где институт колледжей в казахстанском понимании, то есть среднеспециального образования, очень популярен у выпускников некоторых штатов. Там обучение в американском аналоге ТиПО многими воспринимается как вариант более быстрого пути к началу карьеры.



"Например, учиться на врача в США долго и дорого. И многие решают для себя пойти в медколледжи, чтобы выучиться на медсестру или медбрата. И в итоге высококвалифицированная медсестра в американской больнице может получать больше, чем врач", - говорит эксперт.



Слово молодежи



Ну и дадим слово самим студентам. Мы приведем слова двух учащихся вузов, и двух - в колледжах и обойдемся почти без комментариев.



Керей, 21 год. Студент вуза. Специальность "менеджмент".

"После девятого класса я пошел в колледж, потому что не хотел сдавать ЕНТ. Учился там тоже на менеджера. Родственники сказали, что диплом о высшем образовании тоже нужен, поэтому поступил в университет. Хотя у меня желание получить высшее тоже было. Но сейчас я считаю, что в вузе нужно было выбрать другую специальность. Колледж я окончил при том же университете, в котором учусь сейчас, и в вузе мы проходим то же самое. Сейчас планирую получать второе высшее, хочу поступать на логистику".



Расул, 18 лет. Студент колледжа. Специальность "логистика".

"В колледж я пошел потому, что после девятого класса был грант на обучение. Я этим воспользовался. Родители мне тогда предложили выбор: если я ухожу после девятого, то профессию выбираю сам. Если остаюсь до 11-го, то поступаю в вуз на медика, как хотели они. Но после колледжа я все-таки планирую получить и высшее образование, как любой „стандартный" человек. В моей группе в вуз после колледжа хотят поступить все. Но я теперь собираюсь получить специальность не медика, не логиста, а IT-специалиста".



Орхан, 19 лет. Студент вуза. Специальность "международные отношения".

"Я поступил в вуз после 11 класса. В колледж после девятого я не пошел потому, что мне тогда казалось, что, во-первых, это нечто скучное, а, во-вторых, что на мне будет слишком много ответственности. Поэтому я решил побыть школьником и побольше повеселиться. Профессию выбирал сам. Я с восьмого класса мечтал быть приближенным к политике, что-то менять, решать. Качество образования меня устраивает. Хотя от студентов других факультетов я слышал, что у них бывают плохие преподы, плохое руководство. С нашей кафедрой все отлично. После вуза я планирую устроиться на госслужбу. Мне дает надежду то, что у нас президент - международник. Но если не получится, то есть "план Б" по устройству в ООН. Наш университет проводит встречи с ее представителями. Если и с ними не получится, то есть шанс устроиться в международную компанию".



Полина, 19 лет. Студентка колледжа. Специальность "маркетинг".

"В колледж после девятого поступила по двум причинам. Во-первых, у меня были знакомые, которые говорили, что до 11 класса нет смысла оставаться. Во-вторых, я побоялась ЕНТ. Маркетинг я выбрала сама. В том числе потому что в будущем собираюсь заниматься своим делом. Я считаю, что мне эта специальность очень пригодится. В вуз после колледжа поступать не собираюсь. И знаю, что многие из моих одногруппников тоже. Я разочаровалась в казахстанском образовании. Никакой пользы от обучения в колледже не получила! Такое чувство, что я три года просто просидела. Я получила ноль знаний. К сожалению, вся посещаемость руководству нужна только для галочки. Хотя, когда я поступала, мне обещали многое и я была очень мотивирована. Теперь я не хочу еще три года где-то сидеть и тратить на это время и деньги. Если бы три года назад я знала, что так все произойдет, я бы осталась до 11 класса и поступила бы в вуз. Но мне действительно интересен маркетинг. И сейчас я пришла к выводу, что лучше взять курсы, обучающие тому, что тебе действительно интересно. Это будет и быстрее, и дешевле, и полезнее".



Последние слова Полины почти полностью совпадают с тем, что журналисту Orda.kz говорила Айнаш Кудышева. Она тоже считает, что по некоторым специальностям достаточно неформального образования - тех самых курсов. В пример эксперт привела как раз маркетинг, а еще IT-сферу.



"Если человек хочет быть программистом, ему не нужно поступать на учителя информатики. Ему можно пройти курс программирования и работать", - считает эксперт.



Сейчас же, как отмечает Айнаш Кудышева, принцип "высшее образование любой ценой" привел к тому, что в Казахстане вузовский диплом сильно потерял свою ценность. А его обладатели часто идут работать на те должности, где хватило бы того самого ТиПО. Источник - орда

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