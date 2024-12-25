Каким образом золотой рубль С.Витте привел Россию к катастрофе 1917 года, - Валентин Катасонов

22:17 12.01.2025 Как в конце XIX века С. Витте заложил "золотую мину" под Россию



Валентин Катасонов

25.12.2024



Обычно в списки тех, кто несет основную ответственность за трагические события февраля и октября 1917 года, включают непосредственных участников обеих революций: А. Керенского, А. Гучкова, князя Г. Львова, В. Ульянова-Ленина, Д. Бронштейна-Троцкого, Я. Свердлова и многих других "демонов" революции. Но ни в одном, даже самом расширенном списке тех, кто внес вклад в революционные события 1917 года, мы не найдем имени Сергея Юльевича Витте. Вроде бы этого имени и не должно быть, поскольку активная часть жизни С.Ю. Витте приходится на конец 19 – начало 20 вв. Напомню главные вехи карьеры этого государственного мужа: министр путей сообщения (1892), министр финансов (1892–1903), председатель Комитета (Совета) министров (1903–06). Многие скажут: можно по-разному оценивать деяния Витте, но ведь от активной деятельности он отошел еще за десять с лишним лет до событий 1917 года, к тому же умер Сергей Юльевич за два года до революций. Не соглашусь.



Мой тезис краток: С.Ю. Витте – один из главных "демонов" революций 1917 года. По той причине, что некоторые его деяния имели пролонгированный эффект. Сергей Юльевич успел заложить под Россию несколько мин замедленного действия, которые взорвались лишь в 1917 году.



Не буду сейчас говорить о такой мине, как Манифест 17 октября 1905 года, автором которого был именно Витте. Это мина "политическая". А я хочу говорить о минах "экономических". И главной из них стала инициированная, подготовленная и проведенная денежная реформа 1897 года. Главное в этой реформе – введение в России золотого рубля. Именно это и была главная мина тайного "сапера" Витте, которую он заложил под Россию ровно за двадцать лет до взрыва.



Напомню, что в последние десятилетия XIX века многие страны Европы вводили у себя так называемые "золотые стандарты", которые предусматривали привязку выпуска денежных знаков (банкнот) к золотому запасу своих казначейств и/или центральных банков. Это был глобальный проект Ротшильдов, которые сосредоточили в своих руках после наполеоновских войн основную часть золота. Многие русские патриоты прекрасно понимали, кому и зачем нужен золотой стандарт и всячески пытались раскрыть истинные планы С.Ю. Витте по "укреплению" российского рубля. Среди таких патриотов можно назвать общественного деятеля, предпринимателя и публициста Сергея Федоровича Шарапова, русского офицера (впоследствии генерала), историка Александра Дмитриевича Нечволодова, общественного деятеля и помещика Георгия Васильевича Бутми. Их взгляды по вопросу золотой валюты были изложены в таких работах, как "Бумажный рубль" С.Ф. Шарапова (1895 г.), "Золотая валюта" Г.В. Бутми (1904 г.), "От разорения к достатку" А.Д. Нечволодова (1906 г.).



Подготовка к введению золотой валюты в России началась еще в эпоху Александра II. Но этому препятствовали, с одной стороны, сильное сопротивление со стороны части национально ориентированной элиты страны; с другой стороны, отсутствие достаточного количества "желтого металла" в российское казне. Кроме того, Россия была свидетелем той экономической депрессии в странах Европы в последние десятилетия XIX века., которая была спровоцирована введением там золотого стандарта. И тем не менее, Министерство финансов под руководством Сергея Витте форсировало переход России к золотому рублю.



А.Д. Нечволодов в своей работе "От разорения к достатку" объясняет этот печальный феномен рядом причин. Во-первых, предательством многих представителей правящей верхушки Российской империи, которые фактически были агентами влияния, действовавшими в интересах клана Ротшильдов. Главным агентом влияния Нечволодов и другие русские патриоты называли тогдашнего министра финансов С. Ю. Витте. Он был тесно связан с масонскими ложами и мировыми банкирами Запада. С. Ю. Витте вел подрывную работу против России по многим направлениям. Но, пожалуй, главным была подготовка по введению в России золотого рубля.



Во-вторых, смутным представлением большей части простого народа о том, что такое деньги, банки, золото. Это было неудивительно, так как значительная часть населения России была неграмотна, не умела ни читать, ни писать.



В-третьих, тем, что большая часть "образованного" общества была "отравлена" разного рода экономическими теориями, которые убеждали, что настоящими деньгами может быть только золото. И тут немалую роль сыграла не только английская политическая экономия в лице Давида Рикардо (он, между прочим, был близок к Натану Ротшильду и специально подготовил "научное" обоснование золотого стандарта), но очень кстати оказался также марксизм. В "Капитале" Маркса красной нитью проходит мысль, что золото и только золото годится на роль денег как всеобщего эквивалента. На том основании, что, мол, золото имеет устойчивую внутреннюю стоимость, которая выражается затратами общественно необходимого труда. Нечволодов в своей работе дал убедительную критику этого лукавого положения марксизма. Он показал, что как раз золото (по сравнению со многими другими товарами) является тем товаром, затраты на производство которого подвержены сильным колебаниям. Эти затраты определяются геологическими условиями залегания металла. Можно также вспомнить революцию цен, которая началась в Европе в эпоху Великих географических открытий, когда из Америки хлынули большие количества золота.



Нечволодов также обращает внимание, что уникальностью золота по сравнению с другими товарами является его неуничтожимость. В отличие от хлеба и даже египетских пирамид, которые потребляются и/или амортизируются и должны замещаться другими аналогичными продуктами труда. Золото может быть добыто много тысяч лет назад, за это время стать объектом тысяч и тысяч различных сделок, тысячи раз менять своих владельцев и пользователей, но изначальные затраты на его производство будут теми же. Тут возникает очень непростой вопрос: А какой является на самом деле стоимость золота? Надо ли первоначальные затраты на его производство умножать на тысячи оборотов (сделок)? Или же, наоборот, следует эти затраты делить на эти тысячи оборотов (сделок)? При одном подходе получается стоимость каждого грамма золота, уходящая в большую бесконечность, во втором случае – в малую. Маркс все эти вопросы обходит стороной. Трудно поверить, чтобы основоположник марксизма не понимал этих тонкостей. Скорее всего, он выполнял социальный заказ Ротшильдов по продвижению золотой валюты. Таков вывод Нечволодова.



Кстати, Нечволодов обращает внимание читателя еще на один обман основоположника марксизма. По мнению Александра Дмитриевича, этот обман заключается в том, что "вожди социализма, призывая пролетариев всех стран к борьбе с существующим порядком и капиталистами, под последними понимают только землевладельцев и фабрикантов, но ни слова не говорят о банкирах и биржах… Между тем, деятельность мануфактурщика и организатора коллективных работ – это общественно необходимый труд, часть которого присутствует в конечном товаре. Следовательно, капиталисты не являются эксплуататорами, с какими нужно бороться, они такие же участники общего дела… Бороться необходимо с паразитами труда – торговцами золотом…".



Опять-таки напрашивается общий вывод: Маркс выступал в качестве провокатора, работавшего в интересах банкиров – ростовщиков и торговцев золотом. Нечволодов и другие патриоты прекрасно понимали, что марксизм был такой же угрозой для российской государственности, как и золотой рубль.



Роковой датой для России Нечволодов, Шарапов, Бутми называют 29 августа 1897 года. Действительно, для судеб России она была не менее значима, чем даты февральской и октябрьской революций 1917 года. Но если о последних событиях написаны тысячи книг и любой (даже самый необразованный человек) знает о событиях 1917 года, то вот о событии 29 августа 1897 года, к сожалению, не знают даже многие нынешние профессора истории и экономики.



В этот день Государь Николай II находился на охоте в Беловежье. Витте удалось осуществить денежную реформу через внесение "технических" поправок в Монетный устав Российской империи. "Золотая интрига" тянулась в течение нескольких лет, а 29 августа 1897 года – ее трагический финал. Государь подписал указ, легализовавший указанные поправки. Однако поправки оказались отнюдь не "техническими". Фактически на смену серебряному стандарту (да и тот был формальным, фактически деньги были бумажными) в России пришел стандарт золотой. Такие судьбоносные вопросы должны были решаться совсем по-другому. Например, они должны были обсуждаться на Государственном совете. Но там были люди, которые прекрасно понимали замыслы хитрого и опасного министра финансов Витте. Например, граф Алексей Павлович Игнатьев, который был непримиримым противником Витте. У нас в исторической литературе многие тонкости тогдашней закулисной "золотой интриги" до сих пор описаны очень поверхностно и даже неточно.



Символична и дата подписания указа. В этот день в Базеле открылся Всемирный сионистский конгресс под председательством Теодора Герцля. По некоторым данным, именно там родились на свет "Сионские протоколы" (полное название – "Протоколы сионских мудрецов"). Между прочим, Нечволодов, оказавшись после революции в эмиграции (во Франции), в рамках Бернского процесса (1930-е годы) выступал в качестве эксперта со стороны защиты по поводу указанного документа. Часть "Сионских протоколов", кстати, посвящена золоту как инструменту достижения мировыми ростовщиками власти на планете. Мы не будем погружаться в дискуссию о происхождении данного документа, но история ХХ века показывает, что все положения "Сионских протоколов", касающиеся золота, денег и банков, прошли проверку временем и должны быть признаны верными. Напомню, что всего в документе насчитывается 24 протокола. Во многих протоколах есть прямые или косвенные ссылки на золото и золотые деньги. Например, в протоколе 1 говорится: "В наше время заместительницей либералов-правителей явилась власть золота". Протокол 5: "Все колеса государственных механизмов ходят под воздействием двигателя, находящегося в наших руках, а двигатель этот – золото. Измышленная нашими мудрецами наука политической экономии давно уже указывает царский престиж за капиталом". А вот выдержка из протокола 20: "Вы знаете, что золотая валюта была гибелью для принявших ее государств, ибо она не могла удовлетворить потребление денег; тем более, что мы изъяли золото из обращения, сколько возможно".



В эмиграции Александр Дмитриевич продолжал напряженно изучать вопросы, связанные с финансами, золотом, масонством. Он осмыслил такие события новейшей истории, как первая мировая война, февральская и октябрьская революции 1917 года, приход к власти в России большевиков (то есть те события, которые случились уже после выхода в свет его работы "От разорения к достатку").



Мистический характер имеет не только время, но также место события. Злополучный указ о золотом рубле был подписан в Беловежье. Как известно, через 94 года здесь было подписано предательское и преступное соглашение руководителей трех союзных республик, приведшее к распаду СССР – правопреемника Российской империи.



Подробнее о том, как готовилась и закладывалась "золотая мина" под Россию можно прочитать в моей книге: Катасонов В. Экономическая теория славянофилов и современная Россия. Бумажный рубль С. Шарапова. – М.: Институт русской цивилизации, 2016.



P.S. Примечательно, что большинство сегодняшних оценок Сергея Юльевича Витте как государственного деятеля России – с плюсом, иногда даже очень большим. Перечисление постсоветских хвалебных публикаций в адрес этого государственного и политического деятеля заняло бы несколько страниц. Кроме хвалебных публикаций надо еще упомянуть и увековечивание памяти скрытого "демона революции". Так, у нас в Москве есть аллея Витте (получила название в 2001 году). В 2011 году Московский институт экономики, менеджмента и права был переименован в Московский университет им. С.Ю. Витте.



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Каким образом золотой рубль С. Витте привел Россию к катастрофе 1917 года



Валентин Катасонов

10.01.2025



В своей предыдущей статье (см.выше) я писал о том, как министр финансов Сергей Юльевич Витте, действуя в интересах Ротшильдов и других "хозяев золота", в конце XIX века затягивал Российскую империю в золотой стандарт.



Благодаря лукавой западной финансовой науке, которая одурманивала мозги многих российских чиновников, а также благодаря усилиям хитрого и энергичного министра финансов С. Ю. Витте России в 1897 году был навязан золотой рубль. А. Нечволодов, С. Шарапов, Г. Бутми и другие русские патриоты предупреждали, что эта денежная реформа приведет Россию к катастрофе. После восшествия на трон Государя Александра II в России начались многочисленные реформы, которые развернули вектор социально-экономического развития страны. Россия встала на путь капитализма. И помещики, и бывшие крепостные крестьяне были брошены в цепкие объятия безжалостных товарно-денежных отношений. По разным оценкам, денег при тех же масштабах производства и потребления стало требоваться в 2–3 раза больше по сравнению с серединой XIX века. А их после начала финансовых реформ стало даже меньше. Реформаторы руководствовались западными теориями, согласно которым дефицит денег гораздо лучше, чем их избыток. А когда Россия перешла к золотому стандарту, стало совсем худо. Наступило окончательное разорение.



Удивительно, но невежество наших верхов было запредельным. Их без труда удалось убедить в том, что золотой рубль будет содействовать экономическому развитию России. Их удалось даже убедить в том, что в результате денежной реформы 1897 года в стране произошла девальвация рубля. На том основании, что содержание металла в новом золотом рубле было ниже, чем это было до реформы. Но золотой рубль Витте нельзя было сравнивать с предыдущим золотым рублем, поскольку формально (согласно Монетному уставу) стандарт в России был серебряным. А так называемый "золотой рубль" был что-то наподобие "игрушки", нумизматической безделушки, цена которой должна была выражаться в серебряных рублях.



Но нашим властям внушили, что произошла девальвация рубля. А это, мол, нам на руку, будет способствовать продвижению российских товаров на мировом рынке. Но дело в том, что внешний долг России до реформы выражался в рублях серебряных, а серебро на протяжении предыдущих двух десятилетий постоянно обесценивалось по отношению к золоту. Когда в Европе начался "парад золотых стандартов" (процесс начался с "железного" канцлера Бисмарка, который в 1873 году во Втором Рейхе ввел золотую марку) серебро тем более стало обесцениваться. Номинальная величина долга российского государства осталась неизменной, та же сумма рублей. Но теперь это были не серебряные, а золотые рубли. Долг, по оценкам А. Д. Нечволодова, стал "тяжелее" примерно в 1,6 раза. Произошла громадная ревальвация рубля. Одним росчерком пера на шею русского народа была повешена гиря, которая тянула на многие миллиарды серебряных рублей. Если говорить еще понятнее, то для погашения долга, зафиксированного на момент реформы, надо было продать хлеба, леса, пеньки, нефти, пушнины в физическом выражении в 1,6 раза больше, чем до реформы. Для любых держателей долга, номинированного в рублях, реформа явилась поистине царским подарком. А это и зарубежные банкиры типа Ротшильдов, и свои "местные" типа Адольфа Юльевича Ротштейна, Алексея Ивановича Путилова, братьев Рябушинских или семейства Рафаловичей.



Денежная масса в стране после реформы 1897 года сжалась до количества золота в подвалах Государственного банка Российской империи. Норма покрытия бумажных денежных знаков (банкнот) золотым запасом в России приближалась к 100 % и была самой высокой по сравнению с другими странами золотого блока (у некоторых она была ниже 50%). Уменьшение бумажной наличности имело следствием острый недостаток денежной массы в обращении у населения. В 1899 году количество денежных знаков из расчета на одного жителя Российской Империи, по данным Нечволодова, составляло 10 руб. (25 франков), в то время как в Австрии – 50 франков, в Германии – 112 франков, в США – 115 франков, в Англии – 136 франков, во Франции – 218 франков. Для сравнения: в книге А.Д. Нечволодова "От разорения к достатку" (1906 г.) приводятся цифры 1857 года, когда в России еще не был совершен переход от натурального к денежному хозяйству, соотношение составляло 25 рублей (62,5 франка).



В стране началась дефляция, которая особенно больно ударила по сельскохозяйственному производителю. Чтобы поддерживать денежную массу хотя бы на уровне, достаточном для выживания, требовалось поддерживать золотой запас. А он имел тенденцию "таять". В частности, золото требовалось для покрытия дефицита торгового баланса, выплаты процентов по кредитам и дивидендов иностранным инвесторам. Как Россия могла поддерживать золотой запас на минимальном уровне? Нечволодов называет три способа.



Во-первых, форсируя экспорт, особенно вывоз хлеба. Еще предшественник Витте министр финансов Вышнеградский любил повторять: "Недоедим, но вывезем". Это было в период подготовки к введению золотого рубля. Это продолжалось и после его введения. Нечволодов на цифрах показывает эту страшную картину недоедания, которое отражалось на физическом здоровье народа.



Во-вторых, добывая драгоценный металл на территории России. Наша страна богата и рудным, и россыпным золотом. Но в начале ХХ века масштабы его добычи были весьма скромными (30–40 тонн в год). Кроме того, часть золота, добывавшегося на Дальнем Востоке, уходила нелегально за границу через Китай в Гонконг и, в конечном счете, оказывалось в сейфах банков Ротшильдов. Нечволодов описывает эту контрабанду со знанием дела, поскольку был участником русско-японской войны и неплохо знал ситуацию на Дальнем Востоке и в Восточной Азии. К тому же имел опыт службы в военной контрразведки на западных границах Российской империи и знал не понаслышке, что такое золотая контрабанда.



В-третьих, обращаясь за золотыми кредитами к Ротшильдам. И этот способ оказался главным. Это и позволило Нечволодову сказать, что золотой стандарт стал для России "золотой удавкой". Выплата Россией иностранцам процентов и дивидендов в валюте в начале ХХ века приближалась к 1/2 млрд золотых рублей. И это притом, что годовой бюджет Российской империи в то время лишь немного превышал 2 млрд золотых рублей. Существовала некая иллюзия бурного экономического развития России в последние десятилетия перед первой мировой войной. Но это была иллюзия, потому что страна жила в долг, при этом незаметно переходила под контроль иностранного капитала (роль Витте в создании преференций для иностранного капитала в российской экономике трудно переоценить, но это тема отдельного разговора).



А знаменитый золотой рубль С. Витте был обеспечен на 100 % золотом, но не собственным, а заемным. Перед первой мировой войной Россия по многим видам промышленного и сельскохозяйственного производства занимала 4–6 места в мире. А вот по величине внешнего государственного долга она оказалась на первом месте в мире.



Вот что писал по поводу внешней задолженности России Нечволодов в работе "От разорения к достатку": "По количеству внешней задолженности Россия – первая держава в мире. Мы уплачиваем иностранцам в каждые шесть с половиной лет дань, равную по величине колоссальной контрибуции, уплаченной Францией своей победительнице Германии в войне 1870–71 гг.". Напомню, что Франция тогда уплатила 5 млрд золотых франков.



В качестве альтернативы золотому рублю А. Нечволодов, С. Шарапов, Г. Бутми, другие русские мыслители и патриоты предлагали бумажный рубль, причем неразменный на золото. Наиболее глубокая проработка такой альтернативной золотому рублю валюты содержится в работе С. Ф. Шарапова "Бумажный рубль" (1895 г.). В качестве компромиссных вариантов предлагались: денежная система, привязанная к серебру, а также биметаллическая денежная система (одновременное использование серебра и золота). Такие компромиссные варианты были далеко не идеальными, но они ослабляли тугой ошейник золотого стандарта. Однако русские экономисты-патриоты не были услышаны властью, страна катилась к катастрофе.



Накануне первой мировой войны Российская империя занимала в мире пятые-шестые места по многим видам промышленной и сельскохозяйственной продукции. А вот по величине внешнего долга она делила первую-вторую строчку мирового рейтинга должников с Соединенными Штатами. Но у США внешний долг был преимущественно частный, а у России – преимущественно государственный, или суверенный. Такой долг у России в середине 1914 года достиг величины 8,5 млрд. золотых рублей. Страна находилась под жестким контролем мировых ростовщиков и рисковала окончательно утратить свой национальный суверенитет. И все это благодаря стараниям министра финансов Витте.



Напомню, что одним из первых декретов Советской России стал отказ от долгов страны довоенного и военного времени (на начало 1918 года их сумма достигла 18 млрд. золотых рублей). Так, одним росчерком пера были разорваны те золотые сети, которыми за два десятилетия была опутана наша страна. Именно этот декрет довел до бешенства наших "друзей" по Антанте, которые немедленно объявили Советской России торговую и морскую блокаду.



1920-е годы в истории нашей страны были периодом острой внутриполитической борьбы, определялся вектор развития государства на последующие десятилетия. В этой связи хочу обратить внимание, что в середине 1920-х гг. в СССР витали идеи сделать наш червонец золотым. Он был золотым лишь номинально. То есть обеспечивался золотом (а также другими ценностями), но на металл бумажный знак червонца не разменивался. Тогдашний нарком финансов г. Сокольников заявлял, что советский золотой червонец будет обращаться на всех валютных биржах мира. Этого наркома некоторые льстиво даже называли "вторым Витте". В партии и правительстве в те времена шла острая борьба вокруг проблемы конвертируемости бумажного червонца в золото. Размена червонца на золото так не наступило. Стала формироваться принципиально иного типа денежная система. Внутри страны обращались бумажные денежные знаки – банкноты и казначейские билеты. Бумажные деньги дополнялись безналичными деньгами, которые обслуживали сферу производства. В сфере внешних расчетов действовала государственная валютная монополия, а рубль для внешних операций не использовался. Благодаря той денежно-кредитной системе, которая сложилась в СССР к началу 1930-х гг., нам удалось провести индустриализацию. До начала Великой отечественной войны было построено почти 10 тыс. предприятий. Между прочим, Запад в 1930-е годы экономических санкций против СССР не отменял. В условиях таких санкций СССР использовал для закупок машин и оборудования продажи золота на мировом рынке. При этом страна наращивала запас золота как стратегического ресурса в свете надвигающейся угрозы войны. Согласно некоторым источникам, этот запас накануне войны превысил 2 тыс. тонн. См.: Катасонов В. Золото в экономике и политике России. – М.: Анкил, 2008.



Одно дело – накопление и использование драгоценного металла как стратегического ресурса и "чрезвычайных денег", другое дело – введение золотой валюты, привязка национальной денежной единицы к запасу "желтого металла". Если первое оправданно и необходимо для обеспечения экономической независимости страны, то второе может привести страну к финансовому закабалению и катастрофе. Об этом свидетельствует как мировой, так и отечественный опыт.



Мир XXI века находится на грани серьезных изменений. Они неизбежно затронут все стороны жизни человечества. В том числе мир экономики, денег, финансов. Человечество сегодня настолько измучено валютно-финансовыми кризисами, "волатильностью" валютных курсов, разного рода "валютными рисками", что убедить его в необходимости вернуться к золоту не представляет труда. Многие политики, журналисты, экономисты настойчиво внушают: золото – это стабильность, надежность, уверенность в будущем. Нельзя исключать, что может произойти реанимация золотого стандарта. Сегодня в качестве "стартовой площадки" золотого стандарта истинные хозяева золота (их иногда ассоциируют с ныне живущими Ротшильдами, но это могут быть люди совсем с другими именами) рассматривают Китай, всячески подталкивая его к введению золотого юаня. Как опытные шулеры они до недавнего времени даже подыгрывали Пекину, оказывая ему содействие в накоплении золота на начальном этапе многоходовой золотой игры. Есть некоторые признаки того, что в качестве такого же слабого звена "Ротшильды" рассматривают Россию, однако попытки некоторых отечественных "энтузиастов" восстановить в нашей стране золотой рубль, слава Богу, были очень слабыми, непоследовательными и оканчивались фиаско. Впрочем, идеи возвращения России к золотой валюте будут периодически реанимироваться, и мы должны быть бдительными. Источник - katehon.com

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