Узбекского криминального авторитета Салимбая выпустили на свободу по состоянию здоровья

23:16 12.01.2025

Салимбая, осужденного на шесть лет тюрьмы, выпустили на свободу



Узбекистан, Ташкент, 12 января 2025 – АН Podrobno.uz. Салима Абдувалиева, которого приговорили к шести годам тюрьмы, сегодня выпустили на свободу.



Как сообщают ряд СМИ, причиной его освобождения стало состояние здоровья 74-летнего предпринимателя. Официально компетентные ведомства эту информацию пока никак не комментировали.



