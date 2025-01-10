|Узбекского криминального авторитета Салимбая выпустили на свободу по состоянию здоровья
23:16 12.01.2025
Салимбая, осужденного на шесть лет тюрьмы, выпустили на свободу
Узбекистан, Ташкент, 12 января 2025 – АН Podrobno.uz. Салима Абдувалиева, которого приговорили к шести годам тюрьмы, сегодня выпустили на свободу.
Как сообщают ряд СМИ, причиной его освобождения стало состояние здоровья 74-летнего предпринимателя. Официально компетентные ведомства эту информацию пока никак не комментировали.
Салимбая задержали в ходе оперативно-профилактических мероприятий в декабре 2023 года. Его осудили за незаконный оборот огнестрельного оружия. Приговор криминальному авторитету был вынесен в марте прошлого года.
Отмечается, что Абдувалиев болен уже давно. Напомним, что в августе прошлого года в информационном поле появились сообщения о его смерти. В пресс-службе ГУВД столицы опровергли эту информацию.