 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекского криминального авторитета Салимбая выпустили на свободу по состоянию здоровья
23:16 12.01.2025

Салимбая, осужденного на шесть лет тюрьмы, выпустили на свободу

Узбекистан, Ташкент, 12 января 2025 – АН Podrobno.uz. Салима Абдувалиева, которого приговорили к шести годам тюрьмы, сегодня выпустили на свободу.

Как сообщают ряд СМИ, причиной его освобождения стало состояние здоровья 74-летнего предпринимателя. Официально компетентные ведомства эту информацию пока никак не комментировали.



Салимбая задержали в ходе оперативно-профилактических мероприятий в декабре 2023 года. Его осудили за незаконный оборот огнестрельного оружия. Приговор криминальному авторитету был вынесен в марте прошлого года.

Отмечается, что Абдувалиев болен уже давно. Напомним, что в августе прошлого года в информационном поле появились сообщения о его смерти. В пресс-службе ГУВД столицы опровергли эту информацию.

Источник - Podrobno.uz
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