Англичане фантазируют на тему: Как Кремль может проверить коллективную оборону НАТО?

00:26 13.01.2025 Как Кремль может проверить коллективную оборону НАТО?



Джо Морли-Дэвис

Британия

RUSI Library

10.01.2025



Англичане фантазируют о том, как Россия будет испытывать на прочность их системы безопасности. Данная публикация указывает на образ мышления британских военных и политиков, а также возможности проведения ими (или с помощью указанных прокси) операций под ложным флагом, чтобы потом обвинить в этом Россию. Авторский стиль в переводе полностью сохранен.



В условиях эскалации нерегулярных боевых действий на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве и в космическом пространстве операции России ниже порога ведения войны могут бросить вызов доктрине коллективной обороны НАТО раньше, чем ожидалось.



Уверенность Кремля растет. Несмотря на огромные издержки, он вернул себе инициативу на украинском фронте. Одновременно с этим возросла интенсивность его кампаний "активных мер" по оказанию влияния на Запад и подрыву его позиций, включая поджоги, взрывы бомб и попытки покушений. Кен Маккаллум, генеральный директор MI5, дал пресс-конференцию, на которой объявил, что кремлевские службы безопасности "обезумели" и стремятся к "постоянному хаосу" на улицах Великобритании и других европейских стран. Приближаясь к границам Кремля, журналисты-расследователи отмечают возросшую разведывательную активность вокруг Калининграда (российского анклава между Польшей и странами Балтии) и в более широком регионе. В то же время избрание Дональда Трампа, вероятно, будет сопровождаться стратегическим желанием США, чтобы европейские партнеры разделили большую часть бремени безопасности. Это, вероятно, еще больше усилится из-за того, что он сообщил о своем мнении (которое не является несправедливым), что европейские союзники пользуются преимуществами США и стали слишком расслабленными в отношении своей собственной безопасности. Это вызвало опасения, что Кремль попытается воспользоваться ситуацией. На этом фоне министр обороны Дании отметил, что Кремль может "протестировать" страну НАТО в течение 3-5 лет.



Согласно статье V устава НАТО, "нападение на одного - это нападение на всех", и, следовательно, испытание любого члена альянса является проверкой основной концепции коллективной обороны НАТО. В связи с этим возникает важный вопрос: как Кремль может проверить коллективную оборону НАТО? В этой статье, дополненной краткими интервью с генерал-лейтенантом (в отставке) сэром Робом Фраем и профессором Марком Галеотти, мы попытаемся ответить на этот вопрос, используя формат 5WH:



В какой форме будет проходить эта проверка?

Где она будет проводиться?

Зачем Кремлю предпринимать такие действия или преследовать такую цель?

Кто мог бы их осуществить?

Когда будут проведены проверки?

Как будут проводиться эти операции?



На первый вопрос ответить проще всего. Даже до того, как вторжение на Украину сильно подорвало его позиции, Кремль не мог противостоять объединенным силам НАТО; поэтому он должен избегать прямой конфронтации. Таким образом, любые первоначальные действия, предшествующие прямому наступлению, скорее всего, будут нерегулярными. Как предполагает сэр Роб Фрай:



"Если бы имели место открытые действия, ответ должен был бы быть решительным, поскольку это было бы первым испытанием. Границы будут проверяться со стороны. Пока они коварны, риск ниже".



Второе, что проще всего разобрать, – это "где". В этой статье мы разберем сферы ведения боевых действий на суше, в воздухе, на море, в космосе и в киберпространстве и опишем возможные места, а затем ответим, почему, кто и как действует в каждой сфере в соответствии с нерегулярной доктриной Кремля и наблюдаемыми методами.



Суша



За последнее десятилетие в этой старейшей области ведения боевых действий произошли значительные изменения. Сегодня для достижения большого эффекта требуется меньше рабочей силы, времени и денег, что открывает значительные возможности за пределами порогового значения.



Где: Говорят, что на войне "любители говорят о тактике, а эксперты – о логистике", что делает военные базы и пункты материально-технического обеспечения (такие как транспортные узлы и склады оружия) наилучшими стратегическими целями.



Почему: военные действия Украины продемонстрировали превосходство логистики в оперативной эффективности. Нацеливаясь на военные базы и логистические центры, Кремль может нарушить цепочки поставок, ослабить оперативные возможности и снизить боеготовность войск. Это подорвет устойчивость противника, приведет к задержкам и снижению эффективности военных кампаний, что еще больше снизит склонность членов НАТО к риску в долгосрочной перспективе.



Нацеливаясь на военные базы и логистические центры, Кремль может нарушить цепочки поставок, ослабить оперативный потенциал и снизить боеготовность войск



Кто: Кремлевские спецслужбы имели бы большее влияние и охват в Восточной Европе. Однако в Западной Европе, где число служб безопасности Кремля сократилось, наблюдается рост числа одноразовых посредников и аутсорсинга преступным организациям, и профессор Галеотти отмечает, что их использование в современной кремлевской государственной политике стало более распространенным явлением. Большинство из них, по-видимому, были мотивированы финансово. Однако сэр Роб Фрай указывает на растущую поляризацию на Западе как на дополнительный потенциальный фактор мотивации для найма:



"В Европе и на Западе наблюдается новый радикализм, как слева, так и справа, вызванный Газой и распадом общества, который может быть завербован. Убежденный агент стоит полудюжины платных агентов".



Вербовка на местах, хотя и менее надежна, чем профессионально подготовленные команды, имеет преимущество в виде неопределенности, которую Кремль может использовать для того, чтобы демонстрировать отказ. Местные жители также с большей вероятностью будут знакомы с оперативной обстановкой и, таким образом, останутся незамеченными до поздних стадий планирования или после завершения операции.



Как: Кремлевская диверсионная доктрина и недавние операции показывают, что поджоги и взрывы, которые могут дополняться угрозами со стороны инсайдеров, являются предпочтительными методами. Примером может служить диверсия на чешском складе вооружений, где хранилось оружие, предназначенное для Украины, в 2014 году, в результате которой погибли два человека и была проведена эвакуация. Совсем недавно в Западной Европе произошли поджоги. Эти операции могут со временем привести к дальнейшим сбоям в работе и ухудшению качества обслуживания из-за отвлечения ресурсов на усиление мер безопасности. По словам профессора Галеотти, это, по сути, создает "неудобства, связанные с применением оружия".



Воздух



Воздушная сфера эволюционировала от примитивных разведывательных самолетов времен Первой мировой войны до современных технологий, таких как реактивные самолеты, самолеты-невидимки и беспилотные летательные аппараты, которые обеспечивают точность и стратегическое господство в воздухе, особенно в сочетании с радиоэлектронной борьбой (РЭБ).



Где: Самолеты кажутся очевидной целью, и есть опасения по поводу попыток саботажа грузовых авиалайнеров, предпринятых Кремлем в качестве "пробного запуска". Однако радарные установки могли бы стать объектом более серьезного воздействия.



Почему: Использование радаров сыграло решающую роль в прошлых конфликтах. Они обеспечивают обнаружение и отслеживание воздушных угроз в режиме реального времени для обеспечения раннего предупреждения и быстрого реагирования, что позволяет координировать действия по обороне и защите ценных объектов. Нанесение им ущерба и последующая неспособность НАТО защитить воздушную сферу, вероятно, повлияют на реакцию политиков на агрессию Кремля в других областях.



Кто: Сэр Роб Фрай утверждает, что из-за компетенций, необходимых для работы в воздушной и морской областях, атаки в этих областях было бы легче распознать, что потенциально изменило бы расчеты рисков Кремля – зачем рисковать раскрытием возможностей РЭБ ради ограниченной выгоды? Однако, хотя средства РЭБ нелегко передать на аутсорсинг, конфликт в Украине продемонстрировал использование небольших беспилотных летательных аппаратов в качестве потенциального решения проблемы идентификации, поскольку они легко используются прокси с низким уровнем квалификации.



Как: Эффективной стратегией, вероятно, было бы использование специализированных служб РЭБ, при этом использование небольших беспилотных летательных аппаратов было бы передано на аутсорсинг местным представителям. Уже были случаи, когда беспилотники пролетали над американскими базами в Великобритании и приводили к значительным сбоям в работе аэропортов из-за налетов беспилотников, а также создавали помехи для самолетов. Если усилить помехи с помощью беспилотных летательных аппаратов со взрывчаткой и направить их на стратегические цели, такие как радары, это может привести к долговременной деградации.



Море



Морская сфера имеет жизненно важное значение для безопасности и процветания – она обеспечивает торговлю, господство на критически важных береговых территориях и защиту узких мест. Однако она продолжает расширяться, особенно в связи с расширением возможностей для глубоководных операций.



Где: Несмотря на то, что многие стратегические объекты расположены выше ватерлинии, те из них, удар по которым вызвал бы максимальный эффект без войны, находятся на морском дне – в частности, кабели связи и энергетические трубопроводы. Опасения по поводу этих потенциальных целей значительно возросли после разрушения трубопровода "Северный поток-2", продемонстрировав относительную легкость, с которой кабели и трубопроводы могут стать мишенями, особенно в Балтийском море с его мелководьем. Чтобы считать это серьезным испытанием, необходимо уничтожить сразу несколько кабелей и трубопроводов.



Почему: Подводные кабели имеют решающее значение для передачи данных, по оценкам, через них проходит 95% данных в мире. Повреждение может привести к нарушению связи, финансовых транзакций и других важнейших услуг в дополнение к энергоснабжению, что приведет к дефициту и росту цен, что приведет к социальной нестабильности.



Кто: Подобные действия требуют профессиональной подготовки. Следовательно, вполне вероятно, что Кремль будет полагаться на такие организации, как ГУГИ – Главное управление глубоководных исследований – с его водолазами и специализированными глубоководными подводными лодками. Хотя это снижает вероятность отказа, цель операций ниже порога войны создает необходимую двусмысленность, препятствующую выработке политики; будет ли НАТО рисковать войной из-за энергетической инфраструктуры и инфраструктуры данных?



Как: Недавние мероприятия показали, как эти действия могут осуществляться с помощью дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов, мин или водолазов со специальными инструментами – вероятно, запущенных из Калининграда, места базирования Балтийского флота России.



Космос



Космическое пространство, первоначально использовавшееся для наблюдения, связи и целеуказания, эволюционировало, и теперь государства оснащены противоспутниковым оружием и оборонительными средствами для защиты стратегических объектов.



Где: Исходя из имеющегося в распоряжении Кремля оружия и критической инфраструктуры, связанной с космосом, любые операции будут проводиться на геостационарной орбите, где есть спутники связи и наблюдения.



Почему: В недавней российской военной доктрине подчеркивалась важность информационного господства в войне, включая информационную инфраструктуру. Это делает космические средства – с их способностью хранить и передавать данные – ценными целями, поскольку их уничтожение может нарушить связь и возможности сбора разведывательной информации.



Кто: Неудивительно, что для этого потребуется не только профессиональный опыт, но и значительные ресурсы, а это означает, что любая операция в космосе почти наверняка будет проводиться Воздушно-космическими силами России.



Как: Одним из вариантов могут быть противоспутниковые ракеты с прямым набором высоты, предназначенные для уничтожения спутников и создания значительного количества "космического мусора", который может нанести дальнейший ущерб окружающей среде. Другим вариантом может быть оружие, которое испускает излучение, нарушающее работу спутниковых сигналов. Однако ущерб, который могут нанести такие операции, нельзя считать ограниченным и который невозможно отрицать; это привело бы к серьезным сбоям и деградации возможностей государств НАТО (а также других неприсоединившихся государств), включая сбой в работе систем связи и онлайн-сервисов, что могло бы только способствовать необратимому обострению враждебности. Следовательно, сэр Роб Фрай предполагает, что "это не было бы испытанием. Это был бы первый шаг в крупномасштабном конфликте".



Кибер



В кинетической войне киберпространство по-прежнему рассматривается скорее как средство умножения силы, чем как самостоятельная сила. НАТО официально признала его пятой сферой применения только в 2016 году. Но как один из аспектов операций ниже порога войны, это стало одним из самых распространенных инструментов.



Где: Возможности подключения в современном мире позволяют решать множество задач. Профессор Галеотти заходит так далеко, что утверждает: "Возможно, нам придется отказаться от представления о киберпространстве как об отдельной области, потому что все является киберпространством". Транспорт, финансы, энергетика, правительственная и военная связь – это лишь несколько сфер жизни общества, которые подвержены риску, но крупномасштабная атака на здравоохранение будет рассматриваться как испытание.



Почему: Непосредственными последствиями сбоя в системе здравоохранения станут паника, а повторные и продолжительные перебои в работе приведут к гибели людей. Последствия второго порядка будут включать в себя ослабление доверия к учреждениям, что приведет к дальнейшему снижению устойчивости в долгосрочной перспективе. И то и другое принесло бы пользу Кремлю, заставив государства сосредоточиться на борьбе с внутренним ущербом, а не на кремлевской агрессии.



Кто: В путинской России границы между хакерами-преступниками и правительственными кибератаками сильно размыты. Режим терпимо относится к преступным группировкам при условии, что они действуют за пределами России, сохраняя при этом значительные собственные кибервозможности. Таким образом, выбор действующего лица будет зависеть не столько от возможностей, сколько от цели и желаемого уровня неопределенности. Массовая атака на здравоохранение почти наверняка будет осуществлена криминальными структурами.



Как: Наиболее опасной формой атаки является "эксплойт нулевого дня", нацеленный на уязвимость в неизвестной системе. Однако это может быть сделано только один раз и, скорее всего, будет сохранено на случай войны. Более вероятна распределенная атака типа "Отказ в обслуживании", которая перегружает несколько целевых серверов или сетей огромным трафиком и приводит к сбою. Другой вариант – программа-вымогатель, которая шифрует данные цели и требует плату за расшифровку. Как правило, они осуществляются с помощью фишинговых ссылок, по которым переходят ничего не подозревающие сотрудники целевой организации, что демонстрирует, что в киберпространстве именно люди являются наиболее уязвимыми.



Когнтитивный: Шестая сфера?



Евгений Месснер, бывший царский офицер, считавшийся "крестным отцом подрывной деятельности", чья работа в настоящее время возрождается в России, отметил, что "конечная польза от любых военных действий заключается в их психологическом воздействии на противника". Предложенные сценарии окажут аналогичное воздействие на политиков и население, создавая образ всемогущего и коварного Кремля. Профессор Галеотти отмечает, что "результат является политическим, а не оперативным" и что "ирония заключается в том, что психологическое воздействие сильнее физического".



Геополитическая конкуренция все чаще разворачивается в информационной сфере. Кремль осознает это и почти наверняка будет использовать подрывную деятельность в качестве своего основного оружия, используя дезинформацию для того, чтобы превратить разногласия в обществе в трещины, подорвать доверие к правительству и институтам, навязать концепцию о том, что истина непознаваема, вызвать панику ложными тревогами и культивировать представление о том, что поддержка статьи V НАТО чревата риском для мира Третьей мировой войной. Искусственный интеллект и привлечение местных участников еще больше снижают порог для проведения этих операций и повышают их достоверность, охват и потенциальное влияние на поведение.



Когда могут начаться эти действия? Хотя Кремль в настоящее время проводит множество операций, не достигших определенного уровня, по словам сэра Роба Фрая, мы можем ожидать оперативной паузы перед серьезной проверкой. Аналогичным образом, профессор Галеотти предполагает, что "разумные деньги нужны на восстановление в течение восьми лет" (т.е. когда Кремль будет готов к серьезной динамичной борьбе). Однако мы почти наверняка увидим другие "пробные запуски", чтобы поддержать инициативу и потенциально подготовиться к более значительным операциям.



"Кремлю потребуется некоторое время, чтобы пополнить запасы и консолидироваться, ослабить давление на экономику и извлечь уроки из опыта Украины. Но вам нужно, чтобы котел продолжал кипеть, и неоднозначная война может заполнить этот пробел" – Сэр Роб Фрай.



"С точки зрения Путина, Украина – это не только Украина. Он по-прежнему будет относиться к Западу враждебно, и его реакция будет направлена не только на разрушение, но и на то, чтобы продемонстрировать ему, что его поддержка Украины [по сути, ответ на агрессию Кремля] имеет последствия" – Профессор Галеотти.



Ни один из этих сценариев не является гарантированным и не является исчерпывающим; это потребовало бы изучения целым рядом экспертов-предметников во всех упомянутых областях. Однако одной из основных причин, приведших к величайшим провалам в области обороны современности – 11 сентября, полномасштабному вторжению в Украину и 7 октября, – был ‘недостаток воображения’. Пришло время начать думать и формировать ответные меры сейчас, прежде чем к этому списку добавится ситуация, спровоцированная Кремлем в государстве-члене НАТО. Источник - katehon.com

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