Попытка прорыва ВСУ в Курской области обернулась новыми успехами ВС РФ

02:53 13.01.2025 – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Виктор Зотов



СВО



Предпринятая ВСУ попытка устроить прорыв в районе Большого Солдатского могла бы быть отвлекающим маневром, но по прошествии недели обернулась лишь очередными победами ВС РФ по выдавливанию противника из курского приграничья. Параллельно с этим русская армия продолжает устанавливать свой контроль над населенными пунктами по соседству с Покровском и Мирноградом, постепенно лишая удерживающие их силы неприятеля снабжения. Под контроль ВС РФ перешли жилые кварталы на севере и юге Часова Яра, пока ВСУ всеми силами пытаются удержать оборону в промзоне, тем самым заперев себя в ловушку. Плацдарм на севере Купянска может стать отправной точкой для наступления на харьковскую группировку украинских войск. ВС РФ окончательно освободили Курахово, а Зеленский посетил авиабазу "Рамштайн" в Германии, где назвал вторжение в Курскую область своей главной победой. Обо всем этом по порядку и в подробностях – в итоговой сводке Readovka.



Курская область







Конец прошлой и начало этой недели ознаменовались новым витком развития курской авантюры Владимира Зеленского, которую он именует не иначе как своей главной победой. В завершение текущей семидневки можно спокойно проанализировать, что же это все-таки было и чем по итогу обернулось для ВСУ. Если главной целью маневра ставился выход на Большое Солдатское, то тут явно кто-то переоценил свои возможности, так как, кроме очередных потерь в технике и личном составе, незалежная более ничего не получила. Зимний налет на хутор Бердин успешно забуксовал. Причин тому может быть несколько, в том числе и кардинально отличающаяся по сравнению с летом обстановка на данном участке линии боевого соприкосновения, так как за прошедшие месяцы ВС РФ существенно нарастили свое присутствие в этом районе, поэтому повторно разыграть карту неожиданности у Украины уже явно не выйдет. Можно предположить, что в изначальном варианте предполагалось задействовать в январском маневре большее количество техники, но, согласно сообщениям некоторых источников, накануне противника навестили беспилотные гости, в результате чего порядка 50 бронеединиц ВСУ утратили свою боеспособность. Да и в целом регулярные удары ВС РФ по скоплениям украинских резервов в приграничных районах приносят свои плоды, сокращая возможности неприятеля по удержанию занятых территорий в Курской области.



Более вероятным кажется сценарий, где данная вылазка является лишь частью чего-то большего и играет роль отвлекающего маневра и условной разведки боем. Однако остается открытым вопрос – какая конечная цель у этой атаки, если таковая вообще была. Можно предположить, что Киев планировал отвлечь наши силы с соседнего участка линии соприкосновения, дабы ВСУ смогли добиться продвижения в районе Леонидово. Это могло бы позволить противнику упрочить свое положение в Малой Локне, так как ее потеря станет существенным ударом по ныне занимаемым украинской армией позициям. Однако вклиниться в оборону ВС РФ у неприятеля не вышло. Вместо этого русской армии удалось выйти к Старой Сорочине, что открывает перспективы по отрезанию подразделений незалежной, дислоцирующихся севернее, а именно на участке от Орловки до Старой Сорочины. Однако ВСУ все еще имеют возможность отойти южнее, используя в качестве прикрытия ж/д пути. Хотя тот вариант, что в украинском штабе согласятся сдать занятые территории без боя, видится маловероятным. Зеленский явно не горит желанием расставаться со своей "главной победой".



Кроме того, существует еще вариант с Теткино, которое находится на существенном удалении от основного театра боевых действий. Совокупность факторов намекает на то, что именно этот участок может являться местом, в котором ВСУ на самом деле хотели устроить новую вылазку, переключив внимание на события вокруг Большого Солдатского. Стоит отметить, что данный поселок имеет тактические плюсы в виде прикрытия рекой Сейм с севера, и дальнейшие теоретические действия против него ограничиваются самим ландшафтом. Однако неделя подходит к концу, а никаких подвижек в указанном районе пока не наблюдается, поэтому вопрос об изначальных планах Киева и их последующем развитии остается открытым. При этом нужно понимать, что время идет, а ситуация у ВСУ в Курской области продолжает ухудшаться, поскольку всякое действие имеет свои последствия. Попытка прорыва как таковая потребовала от противника вложения сил и резервов, которые у него отнюдь не безграничны, и, перебросив их на одну конкретную задачу, он обнажил другие участки. К наглядным результатам такого подхода можно отнести успехи ВС РФ в районе Суджи, где русским бойцам удалось выбить ВСУ из Махновки. Кроме того, наша армия приступила к боям за хутор Дмитрюков, а также подошла к Бондаревке со стороны Русской Конопельки. Резюмируя, получаем, что пока из видимых результатов попытки прорыва противника в районе Большого Солдатского имеются лишь очевидные успехи ВС РФ по выдавливанию ВСУ с нашей территории, которые в дальнейшем могут вылиться в полный крах аферы Киева в курском приграничье.



Покровское направление



Русские подразделения продолжают укреплять свои позиции в восточных и западных окрестностях городов-спутников Покровск и Мирноград. На юго-западе первого нашей армии удалось выбить противника из Песчаного и Шевченко, а также зайти на окраины Зверево. Кроме того, наши штурмовики вступили в бои с неприятелем на южной окраине села Котлино. Это свидетельствует о том, что, несмотря на все приложенные усилия, ВСУ не удалось удержать ВС РФ на дистанции и сохранить возможность обороняться на текущих позициях. Участок Удачное – Котлино фактически представляет собой последнюю линию обороны, которая отделяет русских бойцов от выхода к трассе на Павлоград, так как за этими населенными пунктами находятся лишь поля, где весьма ограниченные шансы укрыться от ударов артиллерии. Падет этот рубеж, и гарнизон Покровска лишится путей подвоза снабжения, а также возможности в случае необходимости уйти на запад.



Если говорить о развитии ситуации вокруг Мирнограда, то тут ВСУ решили сделать ставку на удержание контроля над связкой Новоэкономическое – Миролюбовка силами подразделений НГУ при поддержке 151-й ОМБр, и пока это им еще удается. Однако данный фактор не мешает ВС РФ немного сместить акценты и реализовать выход к трассе на Константиновку на смежном участке. Нашей армии удалось полностью зачистить села Елизаветовка и Воздвиженка, а также начать бои за населенный пункт Барановка. Учитывая, что незалежная возложил ответственность по удержанию обороны на этом участке на плечи 111-й бригады ТрО, существенных сложностей у русских войск по преодолению данного рубежа возникнуть не должно.



Константиновское направление



Минувшая неделя ознаменовалась новыми успехами ВС РФ в битве за Часов Яр. Предыдущие попытки штурма огнеупорного завода продемонстрировали готовность ВСУ идти на любые жертвы для сохранения контроля над промзоной. Противника не останавливают понесенные потери личного состава, которые компенсируются за счет других подразделений. В этой связи наше командование решило пойти по более рациональному пути и сосредоточить усилия 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на взятии под контроль жилых микрорайонов на севере Часова Яра. В результате ВС РФ уже удалось освободить микрорайоны Северный и Десятый, ведутся бои за Новосеверный. Оборонительные возможности украинской армии в жилой зоне оказались существенно скромнее по сравнению с позициями на огнеупорном заводе, отчасти это связано с тем, что именно подразделения, действующие в спальных районах, являлись донорами живой силы для защиты промки.



Кроме того, русским бойцам удалось обойти предприятие с юга, тем самым отрезав основные пути снабжения подразделений ВСУ на территории завода. Противник лишился как возможности пополнять личный состав, ряды которого стабильно редеют в процессе удержания ключевой оборонительной позиции, так и боекомплект, запасы которого у незалежной далеко не безграничны. Ситуация для неприятеля усугубляется еще и тем фактом, что после захода подразделений ВС РФ с севера и юга под контролем украинских частей остается лишь выход на запад со стороны промзоны, который по большей части перекрыт пожарным водоемом с сетью более мелких. Следовательно, в резерве у ВСУ остается лишь коридор через лесистую местность между индустриальным кварталом и микрорайоном имени Тараса Шевченко, однако его проходимость как для пехоты, так и для техники представляется весьма затруднительной. Более того, не стоит забывать, насколько возрастают шансы быть настигнутым БПЛА, когда в резерве у тебя лишь только один доступный маршрут.



Купянское направление



ВС РФ продолжают развивать успех на участке Двуречная – Западное. В случае с первым населенным пунктом русским бойцам удалось практически полностью взять под свой контроль территорию данного пгт. Нерешенным остается вопрос только с северо-западной его частью, однако с учетом отсутствия у противника полноценных подготовленных оборонительных позиций можно сделать вывод, что он предпочел оставить Двуречную без боя. За исключением мобильных групп ВСУ других украинских сил в пгт не замечено. Как следствие, можно предположить, что вопрос взятия Двуречной будет закрыт в ближайшее время.



Параллельно с этим подразделения ВС РФ продолжают укреплять свои позиции в районе села Западное. Нашим бойцам удалось зайти и закрепиться в населенном пункте, однако на данном участке противник все же предпринимает попытки оказывать сопротивление силами 105-й бригады ТрО. Но отсутствие у неприятеля подготовленных оборонительных позиций сказывается на конечном результате этого противостояния.



Суммируя общую обстановку на данном участке западного берега Оскола, стоит отметить, что русская армия имеет все перспективы успешно расширить занятый плацдарм и сосредоточить на нем достаточное количество сил, необходимое для создания непосредственной угрозы Купянску. В командовании незалежной также осознают данные риски, однако пока, кроме 105-й бригады ТрО, ничего противопоставить подразделениям ВС РФ не смогли. Если же смотреть в более глубокой перспективе, то в дальнейшем плацдарм у Двуречной может стать отправной точкой для выхода в тыл оперативной группировки ВСУ "Харьков", которая действует в Волчанском районе Харьковской области.



Добро пожаловать в Россию, Курахово!



В начале этой недели Минобороны РФ официально подтвердило полное освобождение Курахово. Отмечается, что в процессе удержания города потери ВСУ превысили 12 тыс военнослужащих, что составило порядка 80% гарнизона, дислоцировавшегося в населенном пункте и его окрестностях. Всего же украинское командование за время боев перебросило в Курахово 26 батальонов. Отмечается, что завершение операции в этом городе позволит нарастить темпы дальнейшего освобождения территории ДНР.



Наше командование особо отметило мужество и героизм, проявленные личным составом 5-й и 110-й мотострелковых бригад ВС РФ. Глава Минобороны поздравил бойцов, принимавших участие в освобождении Курахово. К государственным и ведомственным наградам были представлены более 5,5 тыс военнослужащих.



Концерт в "Рамштайне"



В ходе прошедшей семидневки в Германии на авиабазе "Рамштайн" состоялось заседание контактной группы по обороне Украины. Киев в очередной раз получил подтверждение всесторонней поддержки со стороны западных кураторов. Министр обороны США Ллойд Остин даже заявил, что Зеленский является лидером, который уже вошел в историю, а также сообщил о выделении очередного пакета помощи в размере 500 млн долларов. Правда, на фоне вступления в должность президента Дональда Трампа вопрос о том, насколько реальны эти обещания и заверения – остается открытым.



Судя по всему, Зеленский решил максимально выжать возможность побыть в центре внимания и включил излюбленный режим попрошайки. Он заявил, что благодарен за предоставление систем ПВО, однако не забыв сделать намек из серии, что нам этого мало, так что дайте нам еще всякого, что обещали раньше. Дабы подкрепить свой статус "лидера" глава Банковой решил не размениваться по мелочам и подчеркнул, что считает вторжение в Курскую область главным успехом и победой в текущем конфликте. Примечательно, что Зеленский решил сделать подобное заявление на фоне провальной попытки ВСУ устроить новый прорыв в приграничье. Этот фактор может косвенно свидетельствовать о том, что истинной целью данного маневра являлась попытка Киева банально выслужиться перед западными хозяевами, пустив на убой очередную порцию ВСУшников, дабы заполнить инфополе чем-то иным, помимо провалов по всем фронтам. Немного пошуметь удалось, выступить и повыпрашивать тоже, а дальше все ожидаемо вернулось на свои рельсы. А тем временем русские бойцы продолжают ковать реальную победу, приближая скорейшее достижение всех поставленных целей СВО. Так победим!



Главным событием прошлой недели стала попытка ВСУ организовать прорыв в Курской области, которая была успешно пресечена русской армией. Параллельно с этим ВС РФ приступили к завершающему этапу Кураховской операции. Источник - Readovka

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