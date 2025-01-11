Про институты. На чем основан успех западной цивилизации? - Данияр Ашимбаев

12:36 13.01.2025

Про институты



Данияр Ашимбаев: Если взглянуть на всемирную историю, то несложно будет обратить внимание на то, что успех западной цивилизации был основан исключительно на военном преимуществе, которое возникло относительно поздно - в новое время. Это военное преимущество и обеспечило создание глобальной колониальной системы с вытягиванием ресурсов из Азии, Америки и Африки, а заодно и работорговлей



Данияр Ашимбаев, 10 января



Очень модной темой после недавней нобелевской премии по экономике является тезис о важности развития правильных институтов как залога прогресса.



Объявлено, что успех западной цивилизации обеспечен именно развитием институтов (суды, парламенты, свободная пресса и т.д.).



Но если взглянуть на всемирную историю, то несложно будет обратить внимание на то, что успех западной цивилизации был основан исключительно на военном преимуществе, которое возникло относительно поздно - в новое время.



Это военное преимущество и обеспечило создание глобальной колониальной системы с вытягиванием ресурсов из Азии, Америки и Африки, а заодно и работорговлей.



Собственно, к началу колониальной эры у Запада не было ни культурного, ни экономического превосходства перед Востоком.



И именно колониализм обеспечил бурное развитие Западной Европы. Институты, собственно, играли роль не фактора развития, а регулирования внутренних конфликтов в метрополии.



Собственно, расизм возник на Западе и расцвел именно на этой почве.



После Второй мировой войны прежняя колониализма стала рушиться: с одной стороны, в мире расцвело понятие "национального самосознания" (опять-таки на базе европейского дискурса середины XIX века), а с другой - возникла альтернативная и популярная модель социализма (на базе разработок опять-таки европейских противников империализма конца XIX века).



В годы Холодной войны "дипломатию канонерок" заменила "дипломатия авианосцев", а инструментом экономической колонизации стали транснациональные корпорации (ТНК).



Вместо идеи "превосходства белого человека" была предложена идея культурного превосходства западной цивилизации, основанной на институтах.



Историю институтов, как известно, ведут с античности (стараясь не акцентироваться на рабовладении и завоевательных войнах).



До институтов говорили о протестантской этике, но в массы эта идея не зашла. Потом бегали с демократией, но после Ирака и Афганистана эта тема себя несколько исчерпала. Прошла мода и на защиту "оппозиции".



Постепенно возникла концепция эталонных институтов - правильных выборов, СМИ, судов, финансовых центров, подготовки кадров и, естественно, правильных правительств, которые проводят правильный курс.



А кто определяет эталонность? Правильно: те же страны, которые раньше были хозяевами колоний, потом отправляли канонерки и авианосцы, а затем продвигали интересы ТНК.



Поскольку у туземцов сильно развит карго-культ под влиянием правильных СМИ, правильной культуры и правильного образования, то и вынуждены строить правильные институты, чтобы их похвалили из "Сияющего града на холме".



Я уже писал, что постсоветское, точнее евразийское пространство зависло в прострации.



Оно с 60-х гг. рвалось на Запад, который был привлекательным культурно-экономическим эталоном - со своей христианской и социал-демократией, мудрыми и сильными правителями, технологиями и потребительской экономикой, культурой - не только массовой, но и интеллектуальной. В угоду этому стремлению развалили сверхдержаву - и обнаружили, что тот Запад тоже кончился. Вместе него возникла химера с карикатурной элитой, неоколониализмом (причем, в широком диапазоне - от неоконсерватизма до либерастии), культурой отмены и моральным разложением.



Цель как бы достигнута, но ни один показатель не был получен.



Идеальным Запад возможно и был, но только в тот период, когда был в конкурентной среде с ОВД и СЭВ, и должен был быть лапочкой (в том числе - в пропагандистских целях).



Двигаться на Запад уже не хочется (кроме пропагандистов на иностранном финансировании). На Востоке - китайская модель - привлекательная, но с сильным китайским доминированием, на Юге - глобальный всплеск религиозных войн.



Можно было бы, конечно, развивать институты, но "правильными" они станут только тогда, когда это признает очередная метрополия в обмен на полный доступ к природным ресурсам и утрату суверенитета.



Новейшая история - особенно с цветными революциями и "веснами" - хорошо показала, что свергнутые диктаторы были единственным фактором, который сдерживал этнические конфликты, религиозный экстремизм и массовую преступность.



Писать, что диктатура и/или авторитаризм есть фактор прогресса - как-то вроде неправильно, но с другой стороны, демократия сама по себе источником прогресса тоже не является. В уравнении остро не хватает военно-технологического преимущества, а оно вот точно не зависит от формы общественного устройства. Скорее - от мудрого руководства.