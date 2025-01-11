Парламент Узбекистана обсуждает расширение Самарканда

12:38 13.01.2025

Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан приступила к рассмотрению инициативы правительства о значительном расширении территории города Самарканда. Согласно предложению Кабинета Министров, планируется включить в городскую черту дополнительные земельные участки, прилегающие к Самаркандскому и Акдарьинскому районам Самаркандской области.



В частности, предусматривается присоединение 170 гектаров земель Самаркандского района и 243 гектаров Акдарьинского района. В результате общая площадь Самарканда увеличится на 413 гектаров. Данная мера, как ожидается, позволит более эффективно управлять развитием городской инфраструктуры и создаст новые возможности для экономического роста региона.



В настоящее время депутаты Законодательной палаты работают над разработкой соответствующего законопроекта и проекта постановления. Документы проходят стадию внутрифракционного обсуждения в политических партиях, представленных в парламенте. После завершения данного этапа проекты будут вынесены на пленарное заседание Законодательной палаты для дальнейшего рассмотрения и голосования.



Подробности окончательной версии законодательных актов будут опубликованы после их официального утверждения. Пока же процесс находится в стадии активной разработки и согласования позиций. Предполагается, что расширение границ города положительно скажется на развитии Самарканда, предоставив дополнительные площади для строительства жилья, социальных объектов и туристической инфраструктуры.



Мурад Тешабаев