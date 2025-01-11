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Таджикистан признали страной с самым неразвитым электронным правительством в ЦА
12:45 13.01.2025

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus

Республика в соответствующем рейтинге ООН занимает 123-е место среди 193 стран мира.

Таджикистан в "Индексе развития электронного правительства 2024" (E-Government Development Index-2024) ООН оказался на последнем месте среди стран Центральной Азии.

Республика в рейтинге, где в рамках Индекса оценивалось цифровое развитие 193 стран мира, заняла 123-е место с суммарным показателем 0,56 (величина EGDI).

Среди стран Центральной Азии в рейтинге сравнительное высокое место (24-е) занимает Казахстан (величина EGDI – 0,90). Узбекистан находится на 63-м (0,80), Кыргызстан на 78-м (0,73), а Россия на 43-м месте (0,85).

В тройку стран с самыми развитыми цифровыми правительствами по итогам 2024 года вошли Дания (0,98), Эстония (0,97) и Сингапур (0,96). США заняли 19 место в рейтинге (0,92), а Китай – 35 место (0,87). Замыкают рейтинг Сомали (0,15), Южный Судан (0,12) и ЦАР (0,09).

По итогам оценки страны делятся на 4 категории:
- страны с очень высоким показателем (0,75 – 1);
- страны с высоким показателем (0,5 – 0,75);
- страны со средним показателем (0,25 – 0,5);
- страны с низким показателем (0 – 0,25).

Соответственно, Таджикистан с суммарной оценкой 0,56 расположился в категории "стран с высоким показателем", также как и Кыргызстан (0,73). Казахстан (0,90), Узбекистан (0,80) и Россия вошли в категорию "страны с очень высоким показателем".

В состав сводного индекса включены три индикатора:
- индекс телекоммуникационной инфраструктуры, основанный на данных Международного союза электросвязи (МСЭ);
- индекс человеческого капитала, основанный на данных ЮНЕСКО;
- индекс онлайн-услуг, основанный на данных социологического опроса Департаментом экономического и социального развития ООН.

Сравнительно высокую оценку Таджикистан получил по Индексу человеческого капитала (0,65). Показатель республики по Индексу телекоммуникационной инфраструктуры составил 0,58, а по Индексу онлайн-услуг – 0,44.

Карта из Индекса развития электронного правительства 2024 г.

Согласно результатам исследования, 39% (76) составляют государства с очень высокими показателями EGDI, 32% (62) – государства с высокими показателями EGDI, 23% (44) – государства со средними показателями EGDI, 6% (11) – страны с низкими показателями EGDI.

Индекс развития электронного правительства публикуется Департаментом экономического и социального развития ООН каждые два года, начиная с 2001 года.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1736761500


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