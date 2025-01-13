Казахстан. В северной части Аральского моря увеличился объем воды

12:48 13.01.2025

13 января 2025



Объем воды увеличился в Аральском море



В северной части Аральского моря увеличился объем воды. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации, передает Tengrinews.kz.



Как сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, по итогам первой фазы проекта по сохранению Северного Арала объем воды в море вырос на 42 процента и достиг 27 миллиардов кубометров. Соленость воды снизилась почти в четыре раза, а ежегодный объем рыболовства вырос до 8 тысяч тонн.



Отметим, что в 2024 году Министерство водных ресурсов и ирригации направило в Арал около 2,6 миллиарда кубометров воды. В поливной период был направлен рекордный объем – 1 миллиард кубометров воды. Это стало возможным благодаря грамотному распределению воды реки Сырдарья и ее экономии. Для сравнения, в 2022 году в Арал поступило всего 816 миллионов кубометров воды.



"Эти цифры – результат системной работы, проведенной за последние два года. Мы достигли взаимопонимания с соседними странами в вопросах экономии и справедливого распределения водных ресурсов в трансграничных реках. предприняли конкретные шаги. Мы будем продолжать переговоры и приложим все усилия для поддержания стабильного уровня важных водохранилищ. Проект по восстановлению Арала направлен прежде всего на улучшение экологической обстановки региона, развитие рыбного хозяйства и туризма, повышение благосостояния населения", – отметил Нуржан Нуржигитов.



Напомним, в октябре 2024 года сообщалось, что общий объем воды в Аральском море достиг 22 миллиардов кубометров.