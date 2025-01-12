Нейтралитет оказался поводом для укрепления культа личности "второго Туркменбаши"

12:50 13.01.2025

Гурбангулы Бердымухамедов теперь будет считаться не только отцом нации



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

12.01.2025



В преддверии 30-летия провозглашения нейтралитета Туркменистана (12 декабря 2025 года), которое будет отмечаться с участием ООН, формируется культ личности Гурбангулы Бердымухамедова как "отца нейтралитета". Вице-премьер и глава МИД Рашид Мередов – координатор организационного комитета по подготовке к празднованию – подчеркнул неоценимый вклад Героя-Аркадага в политику "позитивного нейтралитета". Масштабные торжества призваны закрепить этот имидж на международной арене.



Под председательством Гурбангулы Бердымухамедова состоялось первое заседание Организационного комитета, ответственного за празднование 30-летия нейтралитета Туркменистана и объявления ООН 2025 года Международным годом мира и доверия. Бердымухамедов подчеркнул приверженность страны к миролюбивой внешней политике, особо отметив принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по инициативе Туркменистана. В связи с предстоящими торжествами он поручил правительству и парламенту обеспечить высочайший уровень проведения мероприятий, включая выпуск юбилейных медалей и памятных знаков, а также обеспечение населения широким ассортиментом качественных продуктов питания. Акцент на обеспечении изобилия продовольствия подчеркивает стремление представить торжества как демонстрацию процветания и благополучия под руководством Героя-Аркадага. Особое внимание было уделено культурной программе и обес­печению освещения международных событий на должном уровне в СМИ.



Возглавил оргкомитет, хотя и на позиции заместителя председателя, глава МИД Рашид Мередов. Именно с ним Гурбангулы Бердымухамедов распорядился координировать работу по подготовке празднества, напомнив, что перед чиновниками поставлена большая задача. "Мы должны принять все меры для приумножения международного авторитета нашей независимой нейтральной Родины", – подчеркнул Герой-Аркадаг.



Затем, как сообщает государственное агентство TDH, выступил Рашид Мередов, который подчеркнул важность проводимого сегодня национальным ­лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана, отцом нации, Героем-­Аркадагом заседания государственного значения.



Таким образом, как отметил в своем Telegram-канале политолог, эксперт по постсоветскому пространству Аркадий Дубнов, произошло рождение очередного отца нации на развалинах СССР. "Им стал Гурбангулы Бердымухамедов, второй президент Туркменистана, прослуживший на этом посту 15 лет после безвременной кончины первого президента Сапармурата Ниязова в 2006 году. До этого Ниязов уже почти 13 лет носил титул Туркменбаши, "главы всех туркмен". Таким образом, Бердымухамедов-старший (его сын, 42-летний Сердар сегодня служит при отце, реальном раисе (начальнике) страны, ее президентом) фактически провозглашен Туркменбаши Вторым. Полный титул 67-летнего Гурбангулы Бердымухамедова звучит теперь замысловато: "Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана, отец нации Герой-­Аркадаг (Покровитель)", – написал в своем Telegram-канале Аркадий Дубнов.



Политолог напомнил, что инициатором идеи нейтралитета Туркменистана в начале 1990-х был бывший министр иностранных дел Борис Шихмурадов (он обвинен в попытке госпереворота в 2002 году, приговорен к пожизненному заключению в 2003-м и затем навсегда исчез в туркменских застенках), который и преподнес ее Туркменбаши Первому. Затем Шихмурадов добился утверждения нейтрального статуса упоминанием в отдельной резолюции Генассамблеи ООН.



Однако нынешний глава МИД Мередов – он бессменно трудится на этом посту с 2001 года – сумел переутвердить нейтральный статус на уровне ООН уже при президентстве Бердымухамедова. Поэтому, как тонко замечает информированный туркменский наблюдатель, Аркадаг будет считаться не только отцом нации, но и отцом нейтралитета. Это важно, подчеркнул Аркадий Дубнов.



"Рашид Мередов – самый опытный царедворец в туркменском политикуме, более того, он один из основных творцов туркменского режима, включая и культ личности президентов. Когда-то именно Мередов предложил поставить памятник Бердымухамедову, который со временем принял вид псевдоримского "джигита в золотом". Интересно, что на данном конкретном историческом этапе лепится культ личности, где сама личность глубоко вторична и является лишь производной от самого режима, что часто недооценивают аналитики. Сейчас у архитекторов режима главной задачей является даже не постепенное создание культа Гурбангулы Бердымухамедова – национального лидера – Аркадага, а легитимация династии Бердымухамедовых во власти, идеологическое обоснование ее правления в нескольких поколениях", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии Сердар Айтаков. И именно на это, по его словам, сейчас нацелена вся идеологическая и пропагандистская машина демиургов туркменской власти, включая и Рашида Мередова. "Эта задача тем актуальнее, чем четче проступает сомнительная легитимность нынешней конфигурации власти, сформированной целым рядом откровенных манипуляций с конституционным законодательством Туркменистана", – считает Айтаков.



По мнению эксперта, Рашид Мередов, зная слабые места Бердымухамедова-старшего, тонко играя на его слабостях, постоянно создает критические ситуации на внешнем и внутреннем контуре политики и тут же предлагает свои услуги по разруливанию ситуации, вбрасывая нарративы в качестве меры "отвлечения на негодный объект", хорошо известный политтехнологический прием, которые власти Туркменистана используют с сомнительной степенью эффективности, часто не очень высокой – из-за их ангажированности или одиозности. "Разного рода международные инициативы, которые Аркадаг с удовольствием присваивает и декламирует от своего имени, как раз продукт деятельности Мередова", – отметил эксперт. Чего стоит резолюция ООН о пользе массового велосипедного спорта, которую ООН и приняла. При этом резолюция прошла от Туркменистана, где в столице – Ашхабаде – нет ни одной выделенной велосипедной дорожки для массового спорта. Или история про "аральскую пыль" как распространителя эпидемии ковида. И таким несть числа.



"Это же касается и вброса Мередова об отце нации. Пока к этому стоит относиться именно так: проброс с целью понять, как это воспримут внутри и вовне Туркменистана. Но пока отец нации не будет писаться в туркменской пропаганде с заглавной буквы – Отец нации, это не станет мейнстримом и руководством к действию. Однако Мередов не был бы самим собою, если бы не оставил "закладку" и в этой своей инициативе. Обучаясь в 70–80-х годах в МГУ – студентом и аспирантом, он не мог не знать "Поэму о Сталине" Александра Галича. И он же в скором будущем, обходя все возникающие аллюзии, должен будет купировать их, зарабатывая очередные личные очки на этом, предлагая одну безумную инициативу за другой, подчеркнул Айтаков.