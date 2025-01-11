В Афганистане запретили "Китаб ат-Таухид" - главный ваххабитский магнум опус

12:58 13.01.2025

В Афганистане запретили "Китаб ат-Таухид"



12 Января (12 Раджаб)



Книжная комиссия Мининформа "Талибана"* опубликовала список из 433 запрещенных трудов, в числе которых оказался перевод одной из основных книг ваххабитов.



Под санкции Исламского Эмирата попал трактат Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба ат-Тамими "Китаб ат-Таухид", являющийся наиболее авторитетным источником в салафитской среде и признанный экстремистским на территории РФ. Талибы запретили вариант книги в переводе с арабского Джан Мохаммада Захиди, а причиной указали "противоречие национальным интересам".



В декабре в результате теракта террористической организации "ИГ"* был убит министр по делам беженцев Афганистана Халил Хаккани. Не исключено, что в запрете перевода главного ваххабитского magnum opus руководство ИАЭ видят возможность снизить рост сторонников экстремистских движений.



"Книга единобожия" написана в 18 веке ханбалитским ученым аль-Ваххабом, в своем тексте призывавшего к единобожию, "очищению Ислама от нововведений" и возвращению к "первоначальной форме" исламского учения. В мусульманской среде как последователи учения Ваххаба, так и его строки вызывают дискуссии и споры.



*Запрещенные в России террористическая организации



Magnum opus - (лат.) великая работа.