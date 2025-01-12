Чистый приток денежных переводов в Кыргызстан увеличился на 20% за неполный 2024 год

13:02 13.01.2025

12 января 2025



Tazabek - Чистый приток денежных переводов физлиц из-за границы в Кыргызстан увеличился на 20% в январе-ноябре 2024 года, следует из данных НБКР.



За одиннадцать месяцев из-за рубежа перечислено $2,3 млрд после вычета оттока переводов за границу. Эта сумма почти на $400 млн превышает показатели января-ноября 2023 года.



В ноябре 2024 года рост замедлился до 0,8% - до $197 млн. Наибольший чистый приток денежных переводов отмечался с августа до октября, когда ежемесячно поступало более $230 млн.