Афганистан предлагает России организовать транзит сжиженного газа в страны Юго-Восточной Азии

13:28 13.01.2025

На предстоящем KazanForum 2025 афганская сторона планирует заключить с Россией контракт по поставкам. Транзит может осуществляться газовозами.



Москва, 10 янв - ИА Neftegaz.RU. Афганистан намерен подписать с Россией договор о транзите 50 млн м3 сжиженного газа через свою территорию в Юго-Восточную Азию.



Об этом со ссылкой на заявление руководителя Российского делового центра в Афганистане Р. Хабибуллина сообщает РИА Новости.



Как отметил спикер, представители страны планируют подписать соответствующий контракт на предстоящем KazanForum 2025, проведение которого запланировано на середину мая.



Также известно, что транзит может осуществляться газовозами. Пробные отгрузки уже состоялись.



Подчеркнем, что в приведенной агентством цитате не уточняется, какой именно газ будет транспортироваться через Афганистан - сжиженный природный или углеводородный газ (СПГ или СУГ).



Транзит и СПГ, и СУГ может осуществлять с помощью газовозов.



Также Р. Хабибуллин напомнил, что на полях KazanForum в 2023 г. был подписан контракт на ежегодный транзит 50 млн т российских нефтепродуктов, а в 2024 г. - договор на транзит 2 млн т российской пшеницы и муки.



Напомним, что в последнее время Россия увеличивает экспортируемые объемы СУГ в сторону Азии.



Так, за 9 месяцев 2024 г. поставки газа в Афганистан выросли на 38,7% и достигли 215,5 тыс. т.



Однако поставки в Афганистан осложняет процедура платежей. Так, в декабре 2024 г. один из трейдеров рассказал Reuters, что продажа газа в страну затруднена тем, что местные партнеры могут расплачиваться только наличными.



В 2023 г. правительство талибов (Талибан - террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане увеличило закупки российского СУГ в 2 раза.



За период с января по ноябрь по железной дороге в страну было поставлено около 176 тыс. т этого газа.



После прихода к власти движения талибов в 2021 г. Россия подписала с Афганистаном временное соглашение о поставках в сентябре 2022 г. Тогда страна обязалась осуществлять поставку бензина и дизтоплива в объеме 1 млн т, а также 500 тыс. т СУГ, 2 млн т пшеницы.



Автор: А. Игнатьева