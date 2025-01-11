Задержан владелец YouTube-канала "Эл Уксун"

13:44 13.01.2025

11 января 2025



Его подозревают в содействии террористической деятельности



Задержан владелец YouTube-канала "Эл Уксун", его подозревают в содействии террористической деятельности, сообщили в ГУВД Чуйской области.



По данным ведомства, в декабре в Сети распространилось видео, где граждан Кыргызстана призывали участвовать в военных конфликтах на территории иностранных государств. Было возбуждено уголовное дело по ст.254 (Содействие террористической деятельности) УК КР.



"В ходе следствия установлено, что данное видео было опубликовано на YouTube-канале "Эл Уксун", принадлежащем 38-летнему М.А. На видео гражданин КР К.А., 1998 года рождения, который принимает участие в вооруженном конфликте между Украиной и Россией, вербует граждан. Согласно заключению судебно-лингвистической экспертизы, в высказываниях М.А. и К.А. содержатся признаки призывов к участию в наемничестве и вербовке граждан для участия в вооруженных конфликтах на территории иностранного государства", - говорится в сообщении.



По подозрению задержан владелец YouTube-канала М.А. Он водворен в ИВС. Следствие продолжается.



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