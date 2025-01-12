Кыргызстан занял 105-е место в мировом рейтинге военной мощи: в чем его слабые стороны

14:26 13.01.2025

12 янв. 2025



Кыргызстан занял 105-е место среди 145 стран в ежегодном рейтинге военной мощи, подготовленном аналитическим порталом Global Firepower (GFP). Исследование охватывает более 60 параметров, включая численность армии и населения, военный и страновой бюджет, количество техники, логистические возможности, протяженность границы и т. д.



Среди стран Центральной Азии Кыргызстан находится на четвертой позиции. Лидером региона стал Казахстан, занявший 57-е место с оборонным бюджетом свыше $2 млрд и армией численностью 110 тысяч человек. Узбекистан, расположившийся на 58-й строчке, имеет военные расходы в $2.8 млрд, однако его армия уступает казахстанской по численности - 48 тысяч человек. Туркменистан занял 77-е место, а Таджикистан - 108-е.



Военные показатели Кыргызстана



Согласно данным GFP, оборонный бюджет КР составляет $221.8 млн. В составе вооруженных сил насчитывается 23 тысячи военнослужащих, 300 тысяч резервистов и 55 тысяч человек в военизированных формированиях.



Численность авиации и бронетехники ограничена. В рейтинге GFP отмечается полное отсутствие истребителей, штурмовиков и транспортных самолетов. Основу авиапарка составляют вертолеты.



Так, на вооружении КР состоит всего семь летательных аппаратов, из которых в боевой готовности находятся лишь четыре. На балансе также числятся два ударных вертолета (из них в боевой готовности - один).



Сухопутные войска представлены 215 танками (из них 129 в строю), 2686 единицами бронетехники (на ходу - 1612). Также есть 30 единиц самоходной артиллерии (18 - в боеготовности), 169 - буксируемой артиллерии (101 - в строю). Имеется 21 единица реактивных систем залпового огня (из них 13 - в боевой готовности).



Рейтинг возглавляют США, Россия и Китай. В первую десятку вошли Индия, Южная Корея, Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия.